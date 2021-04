Andrés Molina, presidente de Evópoli: “El Gobierno ha sido presionado por sectores de Chile Vamos y ha cedido en sus convicciones”

Este domingo, desde el Palacio de La Moneda, y acompañado de los presidentes de los partidos de Chile Vamos y sus candidatos presidenciales, el Presidente Piñera anunció el proyecto propio del Gobierno para un tercer retiro y reintegro de fondos previsionales. Una puesta en escena que buscaba dar una señal de unidad en un momento de extrema tensión al interior de la coalición oficialista, pero que, debido a las ausencias, no logró cumplir del todo su objetivo.

Y es que en el anuncio no estuvieron los representantes de Evópoli. Ni el presidente del partido, el diputado Andrés Molina, ni su carta presidencial, el exministro Ignacio Briones, posaron para las cámaras en La Moneda. Una clara muestra de descontento que fue ratificada unos minutos antes de que el Presidente saliera a dar su declaración, con un duro comunicado difundido por la colectividad en el que criticaban que, en un momento complejo como el actual, primaran cálculos electorales que “de lado a lado, benefician sólo a los políticos”.

En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado y presidente de Evópoli, Andrés Molina, se refirió a la postura del partido y sus críticas al anuncio realizado por el Presidente Piñera.

¿En qué se basa la postura de Evópoli frente al anuncio del Presidente Piñera, del que finalmente deciden restarse y emitir una declaración al respecto?

Nosotros ya le habíamos manifestado al Presidente, y a través de nuestras votaciones, que el Gobierno debía hacerse cargo de la ayuda a las personas y no que esas personas tuviesen que retirar sus fondos de pensión. Eso lo manifestamos de distintas formas, y en la última semana entregando también una información clara y una proposición para hacer un Ingreso Solidario de Emergencia que llegara a todas las personas que no habían recibido ayuda, y que llegara de forma importante, incluso posterior a junio, porque a nosotros nos parece que hay que prepararse justamente para una situación en la que la reactivación no va a ser tan rápida.

¿Qué esperaba Evópoli de esa conversación?

Nosotros claramente esperábamos, después de la conversación, un acuerdo; que era además lo que se nos había propuesto, un acuerdo con la oposición, donde pudiéramos también lograr un acuerdo en la reforma de pensiones. Creemos que aquí el Estado se tiene que hacer cargo y no las personas. Vamos a tener períodos largos, esto no va a ser corto, hay que hablarle con la verdad a la gente y no estar preparados con una política que lo que busca más bien al final es un tema electoral. Están todos preocupados por el tema electoral, y a nosotros en Evópoli nos parece que lo que tenemos que hacer es construir políticas públicas a largo plazo, no pensando en el corto plazo y en las elecciones.

¿A eso se refieren cuando en su declaración dicen que “el camino de los atajos” que observan de los distintos sectores políticos “es el peor consejero en momentos como este”?

Así es, justamente, nos parece que con las presiones, por temas que tienen que ver con las instancias políticas que se están viviendo ahora y que se van a vivir durante este año, hay que tener mucho cuidado. Nosotros venimos acá no a hacer política pensando en nosotros mismos, en reelegirnos, en tener un sueldo. No, nosotros peleamos también por los límites a la reelección, por lograr tener parlamentarios que no vengan con una votación ínfima y que sean realmente representantes de la ciudadanía. Todos nosotros los diputados de Evópoli venimos del mundo privado, nos desarrollamos en la vida como cualquier chileno, y venimos a la política ahora, en este último período, y nos ha tocado muy difícil. Pero queremos poner también ahí una cuota de seriedad, una mirada de contarle a la gente la verdad de cómo va a pasar este tema hacia adelante.

Esto no va a ser fácil, viene un gran desafío, pero va a ser largo. Y por lo tanto, nosotros creemos que el Estado sí se puede endeudar, sí puede recaudar más, pero necesitamos un acuerdo. Un acuerdo en donde efectivamente también pongamos un tope al cuarto, quinto o sexto retiro. Si esto no puede ser una chacota donde, además, hay que decirlo, más de la mitad de los recursos están ahí y no se han gastado, están en las Cuentas Rut. ¿Y por qué? Porque la gente tiene temor, la gente dice ‘me van a quitar la plata, me van a expropiar la plata, no sé qué va a pasar, tengo cierta preocupación por el futuro’, y por lo tanto tenemos que estar preparados también para ir en ayuda de esas personas en el futuro.

¿Cree que el apoyo al tercer retiro está dado netamente por motivaciones electorales?

Es que si el Presidente o nosotros proponemos retirar todos los fondos de las AFP, bueno, probablemente vamos a tener un 50 u 80% de popularidad. Pero con eso, a la larga, ¿qué va a pasar? Las personas van a quedar sin nada y van a tener que pagar ellos mismos. Hay quienes creen que la plata la tiene el Estado y no la pagan las personas, y que lo que estamos haciendo nosotros no es otra cosa que repartir la propia plata de las personas. Cuando vemos eso, hay que decírselo claramente a la gente: le van a subir los impuestos, de alguna manera van a tener que retribuir la plata que han gastado y, por lo tanto, tarde o temprano las generaciones van a sufrir por lo mismo.

¿Cómo ve el escenario en el Congreso para el proyecto del Gobierno?

El proyecto no lo hemos visto en detalle, lo vamos a ver en la Comisión de Trabajo. No tenemos hoy día una decisión tomada. Lo que queremos es un acuerdo. Ojalá podamos lograr, a través de este proyecto, que la oposición se ponga la mano en el corazón y no venga a exigir lo que no se puede. El Presidente tiene un mandato y tiene que ir al Tribunal Constitucional, y si no lo hiciera, es probable que lo acusarían igual. Igual como hoy día hay algunos que lo quieren acusar constitucionalmente, lo acusarían por no ir al TC. Entonces, no estresemos el tema, vamos más allá, pensemos en Chile. La gente no quiere más pelea, así que yo espero que logremos ojalá un acuerdo en los próximos días y poder sacar adelante este desafío, que es único en los últimos 50 años.

Si bien hace algunas semanas dentro de Chile Vamos parecían compartir el diagnóstico, las diferencias se veían más que nada en las formas. ¿Cree que hoy hay diferencias en el diagnóstico?

Yo creo que hay una influencia clara de lo que es el ámbito electoral, en donde las personas han caído no mirando el largo plazo, no hablándole claramente a la gente sino que preocupados de su reelección, preocupados de lo que va a pasar en las elecciones. Y eso es lo que nos preocupa. Yo creo que aquí hay que hablarle claramente a la gente y, al mismo tiempo, pedirle al Estado que realmente se ponga la mano en el corazón y en el bolsillo, y ayudemos a la gente.

¿Esa influencia electoral la ve entre sus pares de Chile Vamos o en el Gobierno?

No, yo veo que el Gobierno ha sido presionado por sectores de Chile Vamos y por candidatos presidenciales, eso es verdad, y al mismo tiempo ha cedido en sus convicciones, lamentablemente.

La senadora UDI Ena Von Baer dijo que La Moneda “perdió el norte y la estrategia política” y que “siempre termina cediendo al populismo”. ¿Está de acuerdo?

No siempre. Este es un caso en el cual yo lo lamento, lo siento y me da mucha pena ver que, efectivamente, estemos hoy día detrás de esta política pública, cuando el Estado sí puede ir en ayuda de la gente y no que las personas tengan que pagar con sus pensiones el problema de nuestra situación de pandemia.

El candidato presidencial de su partido, Ignacio Briones, dice que el Presidente Piñera “tiene que lidiar con una coalición que perdió por completo sus convicciones”. Desde Evópoli, esa “pérdida de convicciones” se la achacan al sector de Chile Vamos o al Gobierno?

Yo siento que nosotros hemos sido los más leales al Gobierno. El Gobierno ha tenido sus convicciones y bueno, en este caso, sin duda, ha tenido la influencia de sectores que lo que están mirando es el ámbito electoral, nada más. No están mirando el mediano y largo plazo, están en el camino corto, el camino fácil. No mirando el camino que realmente te lleva a resolver los problemas, el camino largo, que a veces nos lleva al buen final. Eso es lamentable.

¿Cómo ve el escenario en el Tribunal Constitucional? El ministro Iván Aróstica dijo que el punto central hoy en día no es quién hace la ley y que “hay situaciones que han cambiado” desde el último requerimiento…

Creo que es importante que nosotros seamos claros. Aquí el TC tiene que tener toda la libertad para dirimir y no tener presiones. Cada uno de nosotros tiene la opción de mandar una presentación al TC y ahí es importante mantener la independencia, dar la posibilidad de que se haga lo más técnicamente posible y sin influencias políticas de ningún tipo. Creo que también ha llegado el momento de que cuidemos nuestras instituciones y yo no me quiero manifestar previamente, que ojalá se haga como corresponde y respetaré lo que el Tribunal diga.

¿Cómo ve el escenario para el Gobierno si se rechaza el requerimiento?

Mira, creo que esto no es un tema de triunfos o de derrotas. Creo que tenemos que hacernos la pregunta, estamos ad portas de una nueva Constitución, y sin duda aquí lo que se ha buscado es ampliar las facultades del Parlamento cambiando la Constitución una y otra vez. Por lo tanto, creo que también aquí no hemos hecho lo que se debe, justamente cuando uno jura respetar la Constitución, que está a la vista cuando hace ese juramento. Aquí lo que se ha buscado es andar cambiando nuestras facultades y no respetar la Constitución que prometimos respetar.

