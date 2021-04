9c6aa3a268

Cultura CEAC TV celebra el Día Internacional de la Danza con reestreno del último trabajo del BANCH Junto con la danza, la música llegará a través de registros con lo mejor de "In Crescendo", que esta vez trae a Dvořák por partida doble, el ciclo de pianistas y un concierto con la Camerata Vocal. Diario Uchile Martes 27 de abril 2021 11:27 hrs.

CEAC TV continúa llevando los mejores contenidos artísticos hasta los hogares, esta semana con una parrilla que incluye lo más reciente del Ballet Nacional Chileno: Reminiscencias. La creación del coreógrafo y director del BANCH, Mathieu Guilhaumon, fue estrenada recientemente a través del sitio web del Teatro Municipal de Las Condes – escenario en que fue grabada bajo estrictas medidas de seguridad – y será presentada por primera vez este jueves 29 de abril, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Danza, retransmitiéndose también el domingo 2 de mayo a las 20:00 horas. “Quise marcar un hito y realizar una especie de gala, inspirándome en las llamadas ‘galas de las estrellas’, donde se presentan extractos de obras clásicas”, comentó el coreógrafo francés respecto de este trabajo, que representa un homenaje a El lago de los cisnes, Giselle y El Cascanueces, y que busca rendir tributo a este repertorio clásico desde una propuesta conceptual y estética en línea con el estilo de la principal compañía de danza contemporánea del país. “Como hilo conductor de estas tres piezas, está la idea del confinamiento como instancia que lleva al público a sumergirse en los recuerdos, en las reminiscencias de los tiempos previos a la pandemia, “cuando nos podíamos mover libremente, compartir y fluir en los escenarios”, explica Guilhaumon. Por otra parte, la programación musical de esta semana traerá por partida doble al máximo representante del nacionalismo checo, el compositor Antonín Dvořák, quien será parte de lo mejor de “In Crescendo” el viernes 30 de abril y sábado 1 de mayo a las 19:40 horas. Durante la primera jornada, el público podrá disfrutar de Terzetto en C, op. 74, interpretado por el trío conformado por los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Miguel Ángel Muñoz y Mari Alaff en violines, y Cristofer Schenke en viola. El sábado, en tanto, los músicos Fabián Cáceres y Fernanda Prieto en violín, Roberto Becerra en violonchelo, Cristián Errandonea en contrabajo y Carola Fredes como violista invitada, interpretarán el Quinteto de Cuerdas en sol mayor, op.77. La Camerata Vocal de la Universidad de Chile será también parte de la programación este martes 27 de abril con un programa dedicado al Romanticismo alemán, mientras que el miércoles de piano tendrá esta vez el registro de lo que fue uno de los conciertos ofrecidos en el marco del Ciclo 2018 y la presentación que el maestro Mario Alarcón brindó en octubre de ese año, interpretando dos de las más notables sonatas de Beethoven: Waldstein-Aurora y Apassionatta. Las famosas obras, correspondientes al periodo medio del más reconocido compositor alemán, serán parte del programa que incluye también la Sonata op.54, en un recital que será emitido desde las 19:40 horas. El talento del BANCH en otros espacios Junto con la transmisión de Reminiscencias en CEAC TV, el Ballet Nacional Chileno estará presente también en otras plataformas, como una manera de sumarse a la celebración del Día Internacional de la Danza en otros espacios. Es así que el mismo jueves 29, a través de las redes sociales de Metro de Santiago, podrá verse Mosaico, obra liderada por Mathieu Guilhaumon, quien permitió tener una mirada de crecimiento de jóvenes talentos nacionales. Se trata de una interesante iniciativa llevada a cabo durante el verano 2021, donde Metro invitó a un grupo de jóvenes a hacer cultura en Estación Quinta Normal de línea 5. La obra reúne a 12 bailarines aficionados y 3 intérpretes de Ballet Nacional, en torno a un mismo objetivo, el de un reencuentro bailado en estos tiempos de separación social. Asimismo, la compañía será parte también de las actividades de celebración organizadas en alianza por NAVE y GAM, las que serán transmitidas por el sitio Web del centro cultural. Allí, el BANCH llegará el viernes 30 de abril a las 20:30 horas con 1,2,3,4,5,6, obra que presenta las miradas de los coreógrafos Eduardo Zúñiga y Mathieu Guilhaumon, sobre seis formas coreográficas diferentes. Todo comienza con tres creaciones del coreógrafo y ex bailarín de la compañía, Eduardo Zúñiga. Así, la primera obra que el público podrá ver es un solo que le permitió ganar la Medalla de Oro en el XIII Moscow International Ballet Competition and Contest of Choreographers, en Rusia: Puñal (Dagger). Le sigue el dúo At last, obra ideada exclusivamente para este ciclo, para luego presentar el trío Archipiélago, creación presentada también en Moscú (junto con Puñal), la que además obtuvo Medalla de Plata en el IV Beijing International Ballet and Choreography Competition, en China. Por su parte, Guilhaumon presenta Cuarteto, creada en 2015 y estrenada en el marco del segundo Festival de Coreógrafos del Municipal. A ella, se suman Quinteto y Sexteto, ambas inspiradas en la reconocida obra musical de Maurice Ravel, Bolero.

