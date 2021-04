b299e6a906

Política Alfonso De Urresti: “El Gobierno debe entender que el modelo económico y la Constitución se acabaron” El senador del Partido Socialista se refirió a lo ocurrido ayer en el Tribunal Constitucional y agregó que el Presidente Sebastián Piñera debe dejar de gobernar "desde el rencor". Diario Uchile Miércoles 28 de abril 2021 9:40 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Socialista e integrante de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, Alfonso De Urresti, se refirió al terremoto político que enfrentó este martes el gobierno, luego que el Tribunal Constitucional no acogiera a trámite el requerimiento presentado en contra del tercer retiro de las AFP. Al respecto, el senador señaló que “es una expresión clara de un gobierno a la deriva. Piñera perdió no solo el control de la agenda política, sino que también perdió la sensibilidad”. En esa línea agregó que “la crisis ha afectado a amplias capas medias, no solo a los sectores populares, si el gobierno no ha visto eso refleja una desconexión completa y eso lo lleva a cometer el error de ir al TC sin tomar en cuenta que podía perder“. Respecto de la decisión del Tribunal Constitucional y del rol que jugó el ministro Iván Aróstica en lo que ocurrió ayer, el senador De Urresti hizo una analogía refiriéndose a la película El Padrino, de Francis Ford Coppola “Aróstica dejó una cabeza de caballo dando una señal (…) Lo único que hizo fue anticipar una decisión y que cobraría cuentas en contra de una serie de personas, incluida la presidenta del TC, María Luisa Brahm”. Además señaló que “esto no puede ser, cuando vas a un tribunal tu tienes la incertidumbre de que la interpretación del derecho te dará tal o cual resultado, pero lo que no esperas es que se transforme en un buzón y por eso la derrota de Piñera es más terrible porque su equipo debió advertir el lío que había en el TC y recomendar que no presentara el requerimiento”. El parlamentario además se refirió al futuro político del gobierno y señaló que “creo que hay una tormenta perfecta. En el gobierno hay un conjunto de situaciones, existe un desgaste natural en la coalición y que se vio reflejada con la patética puesta en escena del domingo”. Al respecto agregó que “hay un equipo de ministros ausentes y me preocupa la salud mental de Sebastián Piñera“, además agregó que “Piñera está descolocado, desconectado, extraviado, ha perdido la sensibilidad y cuando gobierno desde el rencor, la rabia y la soledad, me preocupa”. De todas formas aclaró que “soy un demócrata, yo voté por Guillier, perdí las elecciones y espero que Piñera termine su mandato y esté el tiempo que corresponde, pero debe haber una reestructuración y el Presidente debe tener el asesoramiento para enmendar el rumbo y entender que debe revisar su actuación”. Finalmente, el senador De Urresti hizo un llamado al Ejecutivo “no quiero que cometa más errores, que provoque a la población, debe comprender que la crisis que tenemos está empobreciendo al país, espero el gobierno tenga la sapiencia de entender que el modelo económico y la constitución se acabaron“.

