5cf30a0487

1998b7ee1b

Justicia Funcionarios del Ministerio Público presentan acciones judiciales contra Jorge Abbott y llaman a debatir reforma a la institución Dos acciones fueron declaradas admisibles por los tribunales laborales; con esto, desde la Federación buscan no solo resolver las causas, sino también instalar la discusión respecto de la necesidad de reformar y mejorar el Ministerio Público. Andrea Bustos C. Miércoles 28 de abril 2021 19:30 hrs.

La Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip) presentó dos acciones judiciales contra el fiscal nacional Jorge Abbott, las que fueron declaradas admisibles por los tribunales laborales. La primera acción se relaciona con las comunicaciones recibidas por los dirigentes, luego de presentar su disconformidad con la contratación de una ex fiscal regional bajo una modalidad extraordinaria. “Aquí se trata de hacer evidente lo que a nosotros nos parece una anomalía. Evidentemente contratar personal de forma extraordinaria, que viene de ocupar un alto cargo en la institución, para nosotros es un síntoma más de lo que denominamos la silla musical (…) En muchas cargos directivos que están relacionados incluso con la toma de decisiones no se hace concurso público, no hay selección, no hay nada que se asimile siquiera al sistema de alta dirección pública. Consideramos que por un tema de transparencia esto debe terminar ya”, señaló Paulina Ruiz, presidenta de la Federación. La segunda denuncia se relaciona con una interpretación de la Fiscalía Nacional, que limitaría la participación de funcionarias y funcionarios en el proceso constituyente. Para los y las trabajadoras esta situación es “inaceptable”, ya que consideran que es algo básico manifestar su opinión en redes sociales sobre este hito histórico, considerando que esta instancia democrática influye en sus vidas. “Nos parece lamentable que en el siglo XXI tengamos que enfrentar posturas que estarían limitando la libertad de expresión”, indicó Ruiz sobre este punto. Desde la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público también han insistido en otros problemas que afectan hoy a la institución, como lo es la falta fiscalización externa y la necesidad de modernizar su funcionamiento. Al respecto, Paulina Ruiz, presidenta de la Federación, comentó que si bien estas causas judiciales son de suma importancia para resolver estos casos, es necesario generar un debate de fondo sobre la situación del Ministerio Público. “Las denuncias en sede laboral van a resolver el problema pero de manera circunstancial. El problema acá es de fondo, es estructural. Nosotros necesitamos un cambio, una reforma a la institución, a la forma en que está funcionando y lamentamos que con todo el contexto social que está viviendo el país, y donde el tema del acceso a la justicia es prioridad, esto tampoco haya sido abordado por muchos constituyentes, algunos pocos están interesados en el tema y han contactado a la Federación”, comentó la dirigenta sindical. En esa línea, Ruiz señaló que es lamentable la falta de interés que ha manifestado el mundo político sobre los problemas de la Fiscalía. “Queremos que se instale el debate y que los parlamentarios aborden el tema, han estado muy ausentes de esta discusión. Nos llama mucho la atención que con la notoriedad de muchas situaciones no tengamos voces políticas de nuestros legisladores que se hagan cargo de esta situación, o que se pongan propuestas para reformar esta situación. De pronto hay alguna sugerencia pero no ha avanzado ningún proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público”, dijo. Desde Fenamip, a través de un comunicado, aseguraron que se ha instalado en el servicio una lógica de castas, que puede incluso trasgredir la carrera funcionaria y el mérito, especialmente al no contar con un control de legalidad externo. Por otra parte, sobre la labor de Jorge Abbott en la Fiscalía Nacional y la relación que se ha generado con la organización sindical, Paulina Ruiz señaló que “desde la relación sindical esta ha sido muy accidentada, y en ocasiones bastante conflictiva. Nosotros como Federación estamos abiertos al dialogo, de hecho hemos logrado acuerdos anteriormente en tribunales laborales y hemos puesto mucho de nuestra parte para mejorar la relación, pero cuando los cambios de actitud no son reales obviamente se van a generar situaciones similares y eso es lo que está pasando ahora”. Asimismo, la dirigenta expresó que es esencial mejorar el funcionamiento de esta institución tanto en el proceso constituyente como en la legislación, esto no solo en pro de los y las trabajadoras, sino de la ciudadanía, dado que es a ella a quien le afecta directamente el trabajo de las instituciones públicas del país.

La Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip) presentó dos acciones judiciales contra el fiscal nacional Jorge Abbott, las que fueron declaradas admisibles por los tribunales laborales. La primera acción se relaciona con las comunicaciones recibidas por los dirigentes, luego de presentar su disconformidad con la contratación de una ex fiscal regional bajo una modalidad extraordinaria. “Aquí se trata de hacer evidente lo que a nosotros nos parece una anomalía. Evidentemente contratar personal de forma extraordinaria, que viene de ocupar un alto cargo en la institución, para nosotros es un síntoma más de lo que denominamos la silla musical (…) En muchas cargos directivos que están relacionados incluso con la toma de decisiones no se hace concurso público, no hay selección, no hay nada que se asimile siquiera al sistema de alta dirección pública. Consideramos que por un tema de transparencia esto debe terminar ya”, señaló Paulina Ruiz, presidenta de la Federación. La segunda denuncia se relaciona con una interpretación de la Fiscalía Nacional, que limitaría la participación de funcionarias y funcionarios en el proceso constituyente. Para los y las trabajadoras esta situación es “inaceptable”, ya que consideran que es algo básico manifestar su opinión en redes sociales sobre este hito histórico, considerando que esta instancia democrática influye en sus vidas. “Nos parece lamentable que en el siglo XXI tengamos que enfrentar posturas que estarían limitando la libertad de expresión”, indicó Ruiz sobre este punto. Desde la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público también han insistido en otros problemas que afectan hoy a la institución, como lo es la falta fiscalización externa y la necesidad de modernizar su funcionamiento. Al respecto, Paulina Ruiz, presidenta de la Federación, comentó que si bien estas causas judiciales son de suma importancia para resolver estos casos, es necesario generar un debate de fondo sobre la situación del Ministerio Público. “Las denuncias en sede laboral van a resolver el problema pero de manera circunstancial. El problema acá es de fondo, es estructural. Nosotros necesitamos un cambio, una reforma a la institución, a la forma en que está funcionando y lamentamos que con todo el contexto social que está viviendo el país, y donde el tema del acceso a la justicia es prioridad, esto tampoco haya sido abordado por muchos constituyentes, algunos pocos están interesados en el tema y han contactado a la Federación”, comentó la dirigenta sindical. En esa línea, Ruiz señaló que es lamentable la falta de interés que ha manifestado el mundo político sobre los problemas de la Fiscalía. “Queremos que se instale el debate y que los parlamentarios aborden el tema, han estado muy ausentes de esta discusión. Nos llama mucho la atención que con la notoriedad de muchas situaciones no tengamos voces políticas de nuestros legisladores que se hagan cargo de esta situación, o que se pongan propuestas para reformar esta situación. De pronto hay alguna sugerencia pero no ha avanzado ningún proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público”, dijo. Desde Fenamip, a través de un comunicado, aseguraron que se ha instalado en el servicio una lógica de castas, que puede incluso trasgredir la carrera funcionaria y el mérito, especialmente al no contar con un control de legalidad externo. Por otra parte, sobre la labor de Jorge Abbott en la Fiscalía Nacional y la relación que se ha generado con la organización sindical, Paulina Ruiz señaló que “desde la relación sindical esta ha sido muy accidentada, y en ocasiones bastante conflictiva. Nosotros como Federación estamos abiertos al dialogo, de hecho hemos logrado acuerdos anteriormente en tribunales laborales y hemos puesto mucho de nuestra parte para mejorar la relación, pero cuando los cambios de actitud no son reales obviamente se van a generar situaciones similares y eso es lo que está pasando ahora”. Asimismo, la dirigenta expresó que es esencial mejorar el funcionamiento de esta institución tanto en el proceso constituyente como en la legislación, esto no solo en pro de los y las trabajadoras, sino de la ciudadanía, dado que es a ella a quien le afecta directamente el trabajo de las instituciones públicas del país.