Pueblos originarios Por comentarios racistas: Corte de Temuco acoge recurso de comuneros mapuche y ordena a APRA bajar contenido de sus redes sociales Desde las comunidades valoraron una decisión que "devuelve algo de esperanza en la Justicia chilena" e hicieron un llamado a denunciar los contenidos falsos que "buscan ir construyendo una imagen de que el mapuche es el enemigo". Tomás González F. Miércoles 28 de abril 2021 8:41 hrs.

De manera inédita, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de protección presentado por un grupo de comuneros mapuche de la comunidad Cacique Antonio Pichulman, en la comuna de Padre de Las Casas, en contra de la “Asociación de Paz y Reconciliación en La Araucanía” -o más conocida como APRA-, por haberse referido a los comuneros con publicaciones racistas y discriminatorias en sus redes sociales. En el recurso presentado al tribunal de alzada, relatan que el día 2 de noviembre del año 2020, un grupo de mapuche pertenecientes a las comunidades Antonio Pichulman y Juan Queupucura se reunieron con la finalidad de hacer entrega de una carta a la familia Vallette, actuales poseedores del Fundo Huichahue, inscrito por título de merced a nombre de dichas comunidades. En el recurso se detalla que la carta tenía como objetivo “expresar la preocupación y el descontento de las comunidades, frente al loteo del Fundo Huichahue, que tiene la finalidad de ser un emplazamiento de proyectos inmobiliarios, lo cual generaría que su biodiversidad se encuentre en completa desprotección, afectando ello su ecosistema”. Al llegar las comunidades a las afueras del perímetro de la propiedad y mientras se realizaba una ceremonia Llellipun –consistente en plantar un árbol maqui al cual se le ofrendan alimentos y oraciones para la protección de la vida y la Tierra-, la hija de los actuales propietarios, Patricia Vallette Gudenshwager, llegó hasta el acceso del predio. Ahí, según relata el fallo de la Corte de Temuco, los representantes de las comunidades habrían intentado dialogar con la mujer, quien habría rechazado recibir la carta. De paso, agrega el recurso “increpó de forma prepotente a los asistentes y tomó fotografías a los miembros de las comunidades mapuche participantes, en contra de su voluntad”. Y agrega el tribunal de alzada: “Dichas fotografías fueron enviadas, y posteriormente publicadas en la red social de APRA, como una denuncia”. “Aproximadamente 40 violentistas están a la entrada del Fundo Huichahue Chico, Sector Millahuin. El dueño quiso salir del predio pero no lo dejaron y fueron muy agresivos. Los dueños son personas de la tercera edad y hay mucho temor de que les causen daño”, se leía en las redes sociales de APRA a los pocos minutos de que Patricia Vallette se hiciera presente. Y dicha publicación dio paso a una serie de comentarios, permitidos por la misma agrupación, de terceras personas que, indica el recurso, “utilizan un lenguaje de odio y promueven estereotipos y perjuicios negativos hacia las personas del pueblo nación mapuche”. Entre éstos, cita el fallo de la Corte, comentarios como “mano dura con estos simios que no entienden a la mierda los derechos humanos”. Frente a esto, la Corte de Apelaciones de Temuco sostuvo que la publicación “produce una colisión entre dos garantías constitucionales, a saber, entre el derecho a la honra y la libertad de expresión (…) La publicación realizada por APRA ha vulnerado el derecho a la honra de los recurrentes, desde el momento que se publica en una red social afirmaciones deshonrosas a su respecto, que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”. Asimismo, el tribunal de alzada concluyó que los comentarios de APRA “no pueden tener por objeto sino afectar la honra de quienes son sindicados como ‘violentistas’“, toda vez que “las expresiones vertidas importan un menoscabo” a los comuneros. En ese sentido, ordenó a la agrupación a borrar de inmediato la publicación. Desde la Comunidad Cacique Antonio Pichulman y en conversación con nuestro medio, María Sandoval Llaupe, integrante del lof Trumpulo-Millahuin, valoró la decisión de la Corte, señalando que “devuelve algo de esperanza en la Justicia chilena”. Además, relató lo que ha significado para ellos, como pueblo mapuche, la estigmatización que han sufrido por parte de este tipo de grupos de extrema-derecha, y la sociedad chilena en general. “Yo siendo mapuche y viendo tanto, para mí hoy en día ya no es rabia ni odio, sino que es como… no sé, a veces uno piensa que es ignorante la gente. Es ignorancia, es también la falta de interés de conocer al pueblo mismo y el cómo se dejan manipular por el tema de la televisión y los medios. A mí en lo personal eso es lo que me provoca. Incluso, cuando veo los comentarios en las páginas a mi ya no me sorprende. Pero sí me da esa cosa… como pena y decir pucha qué ignorante es la gente“, indicó, y admitió que ya no sigue a muchas de las cuentas que seguía en redes sociales por lo mismo. “¿Cómo van a hablar de un pueblo que ni siquiera se dan el trabajo de conocer? Somos tan iguales como cualquier ser humano: nos enojamos, lloramos, nos reímos. Y también hay personas que reaccionan más fuerte que otras, pero de ahí a estigmatizar al pueblo como terroristas… es penoso. Y sobre todo llama la atención cómo la gente cree tantas cosas sin siquiera conocernos y sin fundamentos“, concluyó María, quien es nieta de uno de los caciques fundadores de la comunidad. Por su parte, la abogada patrocinante del recurso, Manuela Royo -quien además es candidata a constituyente por el Distrito 23-, se refirió a la afectación que producen este tipo de situaciones y explicó por qué es importante denunciarlas. “Es importante analizar los efectos que tienen este tipo de publicaciones con contenido falso, que llaman a la violencia o piden Estado de Sitio, porque también generan un impacto en las subjetividades de las personas“, señaló Royo. “Buscan generar miedo o un mayor nivel de conflicto, y eso lo que hace es generar un clima de terror, un clima de confrontación y, en el fondo, ir construyendo también la imagen de que el mapuche es el enemigo“, agregó. “Finalmente lo que hace es generar un escenario de violencia en base a noticias que no son reales, y es una técnica que ha utilizado la derecha desde hace mucho tiempo. Entonces creo que ahí también es necesario poner un límite y denunciar todas estas acciones por parte de este tipo de organismos, que lo que hacen es sembrar más violencia y más conflicto en la región de La Araucanía”, concluyó la abogada y candidata por el Distrito 23.

