¿Por qué una Ley de Cuidados Paliativos Universales? ¡Porque es nuestro derecho a una muerte digna!

Primero ¿qué son los Cuidados Paliativos? la Organización Mundial de la salud (OMS) define Cuidados Paliativos como un enfoque integral para mejorar la calidad de vida de los personas y sus familias, que se ven enfrentadas a enfermedades potencialmente mortales y sus problemas asociados.1 Los Cuidados Paliativos, desde el punto de vista bioético, corresponden a lo que se denomina Ortotanasia, que deriva del significado griego “muerte correcta”.2

En este contexto, ofreciendo calidad de vida, aliviando el sufrimiento, garantizando el otorgar dignidad en este proceso y aceptando la muerte como el fin natural de la vida, es posible lograr una muerte digna.2 No obstante, en la actualidad a nivel mundial solo el 14% de quienes lo precisan reciben Cuidados Paliativos conforme a la OMS1, incluso en Chile esta cifra solo asciende a 22%3.

Es urgente la necesidad de Cuidados Paliativos de acceso universal, siendo un derecho de atención de salud común a todas las personas. Sin embargo, en Chile, los únicos enfermos que tiene este derecho, como Garantía Explicita en Salud (GES), son los pacientes oncológicos, que corresponden solamente a un 38% del total de personas con enfermedades crónicas avanzadas de pronóstico de vida limitado, que requieren este tipo de cuidados en nuestro país.3

Los pacientes con otras enfermedades crónicas avanzadas de pronóstico de vida limitado, como renales, cardiacas, neurológicas, autoinmunes, entre otras, así como también los pacientes geriátricos, no tienen acceso a esta Garantía. Ante este escenario, estas personas quedan a merced de lo que el sistema, público o privado, les pueda brindar, en cuanto a control sintomático, así como a voluntades de profesionales que se interesen por el acompañamiento espiritual del sufrimiento asociado al fin de vida.

La atención paliativa NO debe ser azarosa o suscrita a la suerte de “lo que me toque”, según recursos económicos, sociales, geográficos, según equipos de salud capacitados o no capacitados. El recibir Cuidados Paliativos debe ser un derecho universal para todos. La realidad actual refleja que los equipos tratantes de enfermedades no oncológicas, no cuentan con recursos económicos ni capacitación suficientes para hacer frente al acompañamiento en la etapa final de la enfermedad.

Por esto planteamos la necesidad de Cuidados Paliativos Universales, retomando el proyecto de Ley que amplía las prestaciones a los pacientes terminales 19.6664, para que, enfrentados al sufrimiento asociado a una enfermedad terminal, los pacientes tengan la posibilidad de vivir dignamente hasta el fin de su vida, ejerciendo su autonomía, entendiendo que ésta se respeta cuando se le reconoce el derecho a estar informado, a hacer elecciones y realizar acciones basadas en valores y creencias personales, sabiendo que el sufrimiento asociado a su condición de salud pueda limitar el ejercicio libre de esa autonomía.

El Estado debe garantizar la opción de morir con dignidad, esto es, con alivio físico, psíquico, social y espiritual, en un entorno de contención amorosa, junto a sus seres queridos. Sin acceso a este derecho, pareciera lógico elegir el morir ante el vivir con sufrimiento. Pero lo que probablemente quieren las personas es tener la opción de vivir sin sufrimiento y eso es lo que la ley de Cuidados Paliativos Universales podría ofrecer.

Además, si se considera el principio ético de justicia, que hace referencia a que cada persona reciba lo que necesita mediante el uso racional de recursos disponibles, asegurando el ejercicio pleno del derecho a la salud.

De este modo, es el Estado garante de derecho quien debe asegurar los Cuidados Paliativos Universales a cada ciudadano en nuestro país.

María Alejandra Cura Capurro, Enfermera-Matrona.

Denisse Parra-Giordano, Dra. MSc. Enfermera. Departamento de Enfermería Universidad de Chile.

Irene Muñoz Pino, MSc. Enfermera. Departamento de Enfermería Universidad Andrés Bello.