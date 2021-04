Bárbara Figueroa: “Sebastián Piñera dejó de gobernar y se convirtió en un protector de los intereses del empresariado”

ad46bb0462

64a69e47a0

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, se refirió a la convocatoria a Huelga General Sanitaria para este viernes 30 de abril y además respecto del manejo que ha tenido el gobierno de la pandemia de Covid-19. Respecto de las razones que llevaron a la multisindical a realizar esta convocatoria, la dirigenta señaló que “tiene que ver con la conmemoración del 1° de mayo, pero hemos decidido también convocar a esta huelga porque enfrentados a una crisis que ha estado sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras, hemos visto una actitud de negligencia consciente del gobierno que no ha querido avanzar en medidas que le den tranquilidad a los trabajadores, ni tampoco disposición de tocar un peso de quienes se han enriquecido durante la pandemia”. Bárbara Figueroa agregó que “queremos poner en el centro la necesidad que se establezca una Renta Básica Solidaria, el desafío del salario mínimo por sobre la línea de la pobreza, congelar los precios de los alimentos, que son parte de las propuestas que presentamos el 17 de marzo de 2020″. La presidenta de la CUT se refirió al actuar del gobierno durante este último año, sobre todo respecto de las críticas por la inmovilidad que acusan ha tenido a la hora de enfrentar los efectos de la pandemia. En ese sentido señaló que “acá lo que ha primado es el interés del Ejecutivo de resguardar los intereses del empresariado una vez que pase la crisis” y añadió que “la decisión de este gobierno es que dejó de gobernar y se convirtió en un protector de los intereses del empresariado”. “Acá no tenemos una autoridad que no se haya dado cuenta de los problemas, acá hay negligencia consciente, no estamos hablando con gente torpe, el Presidente no es una persona que uno podría decir que es un torpe, tenemos una autoridad que es descarada y que al ver que no repuntaría en las encuestas se dedicó a proteger los intereses de los empresarios”, agregó Figueroa. Respecto de la convocatoria de este viernes, que se realiza en circunstancias especiales considerando la emergencia sanitaria, Bárbara Figueroa señaló que “hay múltiples formas de participación”, en esa línea detalló que “es una huelga general sanitaria porque no vamos a exponer a más dolor a los compañeros trabajadores de la salud y por lo tanto el no hacer convocatorias masivas no tiene que ver con las restricciones, sino que en apoyo también a los funcionarios y funcionarias”. En ese sentido, señaló que “el llamado es a la paralización, sacar acuerdos de paro en aquellos espacios donde haya articulación de trabajadores, desconectarse a quienes hacen teletrabajo, huelga de brazos caídos y por ende hay múltiples formas de expresión para quienes se quieran sumar a la movilización”. Finalmente, la dirigenta de la CUT reiteró que “acá lo importante es que nadie se sienta desplazado o fuera por no tener un tipo de expresión, sino que todos se puedan sentir contenidos en esta convocatoria, porque la intención es mostrar el descontento contra la indolencia de este gobierno y en un proceso que no es de cierre, este es el proceso de apertura a un tiempo de alta creatividad y mucha audacia respecto de acciones de movilización en el tiempo que viene”. Foto: Agencia Uno.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, se refirió a la convocatoria a Huelga General Sanitaria para este viernes 30 de abril y además respecto del manejo que ha tenido el gobierno de la pandemia de Covid-19. Respecto de las razones que llevaron a la multisindical a realizar esta convocatoria, la dirigenta señaló que “tiene que ver con la conmemoración del 1° de mayo, pero hemos decidido también convocar a esta huelga porque enfrentados a una crisis que ha estado sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras, hemos visto una actitud de negligencia consciente del gobierno que no ha querido avanzar en medidas que le den tranquilidad a los trabajadores, ni tampoco disposición de tocar un peso de quienes se han enriquecido durante la pandemia”. Bárbara Figueroa agregó que “queremos poner en el centro la necesidad que se establezca una Renta Básica Solidaria, el desafío del salario mínimo por sobre la línea de la pobreza, congelar los precios de los alimentos, que son parte de las propuestas que presentamos el 17 de marzo de 2020″. La presidenta de la CUT se refirió al actuar del gobierno durante este último año, sobre todo respecto de las críticas por la inmovilidad que acusan ha tenido a la hora de enfrentar los efectos de la pandemia. En ese sentido señaló que “acá lo que ha primado es el interés del Ejecutivo de resguardar los intereses del empresariado una vez que pase la crisis” y añadió que “la decisión de este gobierno es que dejó de gobernar y se convirtió en un protector de los intereses del empresariado”. “Acá no tenemos una autoridad que no se haya dado cuenta de los problemas, acá hay negligencia consciente, no estamos hablando con gente torpe, el Presidente no es una persona que uno podría decir que es un torpe, tenemos una autoridad que es descarada y que al ver que no repuntaría en las encuestas se dedicó a proteger los intereses de los empresarios”, agregó Figueroa. Respecto de la convocatoria de este viernes, que se realiza en circunstancias especiales considerando la emergencia sanitaria, Bárbara Figueroa señaló que “hay múltiples formas de participación”, en esa línea detalló que “es una huelga general sanitaria porque no vamos a exponer a más dolor a los compañeros trabajadores de la salud y por lo tanto el no hacer convocatorias masivas no tiene que ver con las restricciones, sino que en apoyo también a los funcionarios y funcionarias”. En ese sentido, señaló que “el llamado es a la paralización, sacar acuerdos de paro en aquellos espacios donde haya articulación de trabajadores, desconectarse a quienes hacen teletrabajo, huelga de brazos caídos y por ende hay múltiples formas de expresión para quienes se quieran sumar a la movilización”. Finalmente, la dirigenta de la CUT reiteró que “acá lo importante es que nadie se sienta desplazado o fuera por no tener un tipo de expresión, sino que todos se puedan sentir contenidos en esta convocatoria, porque la intención es mostrar el descontento contra la indolencia de este gobierno y en un proceso que no es de cierre, este es el proceso de apertura a un tiempo de alta creatividad y mucha audacia respecto de acciones de movilización en el tiempo que viene”. Foto: Agencia Uno.