Trabajo Bárbara Figueroa: “La demanda de renta básica universal no es corporativa, sino una que mira al país” En su tradicional discurso, la presidenta de la CUT criticó los anuncios del Gobierno de nuevos subsidios a la contratación. "Solo superaremos esta crisis económica si el crecimiento está guiado por los salarios y los ingresos de la familia", afirmó. Claudia Carvajal G. Sábado 1 de mayo 2021 12:58 hrs.

Este sábado, como inicio de la conmemoración del Día del Trabajador de este año, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, entregó su discurso a través de una transmisión por las distintas plataformas en línea de la multigremial. Flanqueada por dirigentes sindicales, Figueroa interpeló a la clase política a llevar adelante un cambio de paradigma en el marco de un proceso constituyente, de modo que se ponga fin al sistema neoliberal que dejó de lado el valor del trabajo. “No vamos a parar un solo día de insistir en estas demandas y lo haremos con propuestas, pero también con movilización”, manifestó al inicio su discurso. Respecto de la huelga general sanitaria, la presidenta de la multigremial hizo énfasis en cómo fue precisamente la movilización nacional la que llevó a que el Gobierno convocara a un diálogo transversal. “Tuvo que llegar la Huelga para que el Presidente entendiera que es necesario el diálogo y que vivimos una crisis. Fue la convocatoria a la huelga sanitaria la que dio paso a una reunión para poder abordar, luego de un año, medidas universales para enfrentar la crisis cuando distintos actores veníamos señalando desde el 2020 la necesidad de una Renta Básica de Emergencia, salario mínimo sobre la línea de la pobreza, congelamiento del precio de los alimentos, modificación a la ley de protección de empleo e impedir los despidos y suspender la causal de despidos por necesidad de la empresa, modificaciones a la ley de teletrabajo, incumplimiento del derecho de protección a la primera infancia, a la maternidad y paternidad de los trabajadores y trabajadoras”. La líder de la CUT también se refirió a la figura de Patricio Melero como nuevo ministro del Trabajo y aseguró que no es posible reconocer a un secretario de Estado que es anti trabajadores. “A esa gente no le vamos a reconocer ni ahora, ni nunca posibilidad de diálogo con la CUT. Es por respeto a nuestros trabajadores y trabajadoras que no podemos permitir una pseudo democracia, donde algunos se dan el lujo de pretender terminar con una organización sindical y después exigirnos que dialoguemos porque ahora son ministros del Trabajo. Tenemos que actuar con coherencia y consistencia, Chile ha demandado transformaciones profundas, partiendo por terminar con esas pseudo formas democráticas que en nada ayudan a los diálogos fructíferos y francos en el marco del proceso que vive nuestro país”. Figueroa también hizo un llamado a la esperanza por la llegada de tiempos mejores, ya que según aseguró la también candidata a la Convención Constituyente, están terminando los “cuatro años de martirio para la clase trabajadora en los meses que restan”. “El Gobierno ya ha tomado una decisión: defender los intereses de la clase económica, de los poderosos. Lo hemos visto no solo con las respuestas tardías en materia de protección de empleo, sino también con la reserva de constitucionalidad respecto del impuesto de los super ricos. El Presidente dejó de gobernar para los chilenos y chilenas y pasó a gobernar para la clase empresaria”. Respuesta a los anuncios del Gobierno En cuanto a los anuncios realizados esta jornada por el Ejecutivo a través del ministro Patricio Melero, se comunicó la medida que pretende impulsar la formalización del trabajo, el acceso a seguridad social, salud y el seguro de cesantía a través de un subsidio de 50 mil pesos por hasta seis meses para quienes tengan un nuevo contrato de trabajo a partir del 1 de abril del año 2021 con una remuneración bruta igual o mayor los 326.500 pesos, o de 70 mil pesos por el mismo lapso, si los nuevos contratados son mujeres, personas entre 18 y 24 años o en situación de discapacidad debidamente certificada. La presidenta de la CUT criticó la insistencia en la política de los subsidios a la contratación que ha presentado el Gobierno. “No vamos a sacar nada con subsidios al nuevo contrato, si no entendemos de una vez por todas que es gracias al salario e ingresos de los y las trabajadoras que el país se pondrá de pie. Por más subsidios que se den a las empresas, si no hay gente que se mueva, que gaste sus recursos desde el negocio de barrio, pasando por las pymes hasta llegar a las grandes empresas, no hay sector que requiera contratar, porque no hay demanda”. “Solo superaremos esta crisis económica si el crecimiento está guiado por los salarios y los ingresos de la familia. Por eso la demanda de la renta básica universal no es corporativa, sino una que mira al país”, agregó. A la vez, la presidenta de la CUT realizó una reflexión sobre el proceso constituyente próximo a iniciar y cómo éste nos entrega una oportunidad única de replantaer el rol del Estado y la necesidad de transformaciones profundas respecto de éste. “Debemos sacar al mercado del centro y volver a poner en su lugar el valor del trabajo y de las y los trabajadores”, remarcó la dirigenta. Finalmente, la presidenta de la multigremial hizo un llamado a la unión de los trabajadores y valoró el trabajo que llevan adelante los dirigentes sindicales especialmente en tiempos que, según explicó, existe un miedo justificado a perder el empleo. “Sabemos que el tiempo que viene puede ser de optimismo y esperanza si es que entendemos que solo nuestra unidad y la más amplia unidad sindical va a ser la que nos permita enmendar el rumbo ante la indolencia y un desprecio de un Gobierno que no ha querido atender las necesidades de trabajadores y trabajadoras. Porque el tiempo que viene es uno en que la lucha debe estar presente, en el que reivindiquemos lo hecho, mantener la memoria de los caídos y seguir proyectando el futuro. No hay nada que pueda contra la clase trabajadora cuando ésta se organiza y cuando los trabajadores tomamos la decisión de comprometernos con nuestros intereses”, concluyó Bárbara Figueroa.

