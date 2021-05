9e071712a7

Derechos Humanos Nacional Universidad de Chile y Premios Nacionales rechazan amenazas a la libertad de expresión “Cuidar la democracia es asegurar la libertad de expresión” es la consigna de la declaración pública dada a conocer por el grupo de galardonados junto al director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Dino Pancani, en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa. Raúl Martínez Lunes 3 de mayo 2021 14:48 hrs.

Como un retroceso que recuerda acciones realizadas contra la libertad de prensa y los periodistas por la dictadura calificaron los Premios Nacionales Juan Pablo Cárdenas, Faride Zerán, María Olivia Monckeberg, Sergio Campos, Abraham Santibañez, Mónica González y Alipio Vera junto al director de la Escuela de Periodismo del ICEI de la Universidad de Chile, Dino Pancani, los últimos hechos que involucran a las Fuerzas Armadas y del Gobierno. Durante las últimas semanas se han conocido casos de espionaje de parte del Ejército contra varios periodistas (entre ellos la docente de la Escuela de Periodismo de nuestra casa de estudios Pascale Bonnefoy), a lo que se suma una carta expresando la molestia de la institución armada por una parodia en un programa de televisión. Se suma a lo anterior el llamado realizado por una asesora presidencial al dueño del canal La Red expresando la inquietud del Gobierno por los contenidos de algunas entrevistas emitidas en la misma estación televisiva. Al respecto, el director de la Escuela de Periodismo, Dino Pancani, sostuvo que “rechazamos toda injerencia de un poder del Estado en los contenidos que emita un medio de comunicación. Asimismo, impugnamos que las Fuerzas Armadas y de Orden deliberen y sean un actor político de la contingencia nacional. Hacemos un llamado al Ministerio de Defensa que esclarezca la participación de miembros del Ejército y el Poder Judicial en las acciones de espionaje en contra de periodistas que en el cumplimiento de un mandato social dan cuenta de actividades de corrupción al interior de diversas instituciones armadas”. Por su parte, el Premio Nacional de Periodismo 2005, Juan Pablo Cárdenas, sostuvo que además de la libertad de expresión, es necesario garantizar la diversidad de medios para dar una mirada amplia y más objetiva de la realidad de nuestra sociedad, algo que en el pasado existía y colocó a Chile en un lugar de prestigio a nivel latinoamericano. Esta situación fue revertida en gran parte bajo la dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet, pero, a juicio de Cárdenas, hoy es mucho peor. “En esta época de pandemia, al mirar la televisión se aprecia que ahora en la televisión chilena no hay ninguna diversidad informativa. Son medios absolutamente monocordes, que repiten lo que las autoridades quieren que digan. Y por supuesto, cometen despropósitos como el de celebrar una política sanitaria como de las mejores del mundo en circunstancias de que nuestros índices son de los peores del mundo como aquí ha ido poco a poco demostrándose. Pienso que hay que luchar por esta diversidad para que Chile pueda construir una democracia. Mientras no haya diversidad informativa, yo coincido con los politólogos del mundo, no hay verdadera democracia. Pienso que la constituyente debe tener preocupación por este tema tan fundamental”. La vicerrectora de extensión y comunicaciones de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo 2007, Faride Zerán, indicó que el Estado debe garantizar “efectivamente el ejercicio profesional de aquellos periodistas que han sido agredidos en los últimos meses, justamente en cumplimiento de sus deberes profesionales. Nos parece fundamental el llamado de atención que hace este documento en torno a que las Fuerzas Armadas no pueden estar deliberando en relación a determinadas actividades, determinados programas de televisión, etcétera. Nos parece fundamental reiterar de que una democracia se mide por la fortaleza de sus medios de comunicación, por la fortaleza y respeto a la libertad de expresión y en ese sentido, lamentablemente nuestra democracia está al debe”. Mientras, María Olivia Monckeberg, Premio Nacional de Periodismo 2009, advirtió que el espionaje contra periodistas y amedrentamientos contra medios de comunicación deben ser un llamado de alerta a la sociedad en su conjunto. “De verdad estamos en una situación muy complicada que en algunas partes yo creo que a uno, sobre todo en pandemia, recordando imágenes del pasado tiende a recordar situaciones de la dictadura y eso tenemos que revertirlo, eso tenemos que cambiarlo. Yo creo que en esto los que hemos sido distinguidos en algún momento con el Premio Nacional, tenemos una responsabilidad de hacer conciencia, el hacer ver estos puntos”, sostuvo. Lea la declaración aquí.

