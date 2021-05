505117ef44

Medios de comunicación Danilo Ahumada y ausencia de Ministro de Defensa en Comisión de DD.HH: “Es una acción de desprecio, de no importarle lo que está sucediendo” En conversación con nuestro medio, el presidente del Colegio de Periodistas aseguró que las últimas acciones llevadas a cabo por las FF.AA y el mismo Gobierno contra medios de comunicación y periodistas podrían ser consideradas como un "boinazo comunicacional" que pone en riesgo el acceso de la ciudadanía a la información. Claudia Carvajal G. Martes 4 de mayo 2021 15:14 hrs.

En la jornada del lunes, la Comisión de DD.HH del Senado programó una sesión especial en la que analizó el estado de la libertad de prensa en nuestro país luego de diversas denuncias y declaraciones públicas tanto de periodistas, escuelas de periodismo, Premios Nacionales y defensores de los Derechos Humanos. A la instancia estaba invitados el ministro de Defensa Baldo Prokurica para que se pronunciara respecto del apoyo entregado por la cartera que él encabeza a los comunicados y cartas enviados por las tres ramas de la Fuerzas Armadas en las que rechazaban el contenido de un programa humorístico del canal de televisión La Red en el que se emitió una parodia a un oficial de Ejército. Para analizar lo ocurrido este lunes, pero particularmente el oficio del Ministro de Defensa, nuestro medio conversó con el presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada, quien criticó duramente la ausencia del secretario de Estado a la cita virtual en el Senado. “Es una falta de respeto del Ministro de Defensa el no participar en esta reunión tan importante junto a actores y actrices tan importantes en el mundo de las comunicaciones como Mónica González que además de ser premio nacional de periodismo, es parte del equipo de La Red, uno de los grandes afectados por esta acciones de vulneración a la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa, las escuelas de periodismo y los periodistas que han sido espiados como Mauricio Weibel y Javier Rebolledo, además del Colegio de Periodistas”. “Cuando un ministro no se presenta mientras se espera un pronunciamiento público por las acciones de espionaje y de deliberación de las FF.AA. a propósito de un sketch en La Red es muy complejo, porque esos son los únicos espacios que se tienen para dialogar directamente con las autoridades. Por lo tanto, cuando no se presentan es una acción de desprecio, de no importarles lo que está sucediendo y de bajarle el perfil”, agregó el dirigente gremial. Respecto de la declaración o el oficio enviado por el secretario de Estado, el presidente del Colegio de Periodistas señaló que el respaldo que Prokurica hace a las FF.AA. le parece preocupante porque avala una acción deliberante. “No hay ninguna autocrítica. Hay consenso en la sociedad chilena de que esa acción es deliberante e inapropiada de parte de las FF.AA. y del Ministro de Defensa hacia un canal de televisión. Acá hay una cadena de situaciones que le han pasado a La Red: el CNTV inició un proceso al canal y las llamadas por teléfono de la jefa de Gabinete (del Presidente Sebastián Piñera) al dueño del canal. Esa seguidilla genera un pésimo precedente y era importante que el Ministro de Defensa explicara esta acción, pero también lo más complejo, que explicara el espionaje y que saliera a condenar cualquier intento de amedrentamiento o censura hacia los periodistas investigados por la DINE”, subrayó. En el oficio emanado del Ministerio de Defensa se alude al comunicado y a la carta de queja enviada por el Ejército por la emisión de un programa humorístico en el que se parodió a un oficial de esa rama de las FF.AA. En un texto enviado por Prokurica a la comisión parlamentaria donde se discutió el tema, el titular de Defensa manifiesta que tales documentos “no han limitado ni restringido en forma alguna la libertad para emitir opinión y de informar”, y asegura que con ellos “se siguió un alto estándar para precaver cualquier erosión o intimidación a la libertad de emitir opinión y la de informar”. Consultado al respecto, el también Académico de la Universidad de Playa Ancha expresó que tanto las declaraciones de las tres ramas de las FF.AA como la del propio Ministro estaban coordinadas y fueron apoyadas además por el vocero de Gobierno. “Acá hay una acción de amedrentamiento, porque son las FF.AA. las que tiene el poder de las armas y si entendemos esto en un contexto en el que existe espionaje a periodistas, acciones de censura, es aún más grave. Un periodista hoy se podría preguntar si quiere o no investigar la corrupción al interior del Ejército ante el temor de ser objeto de espionaje”. En cuanto a las cartas y comunicados públicos de parte del Ejército y de las otras dos ramas de las FF.AA, Ahumada es tajante al señalar que se trata de acciones de deliberación de instituciones que eminentemente deben sujetar su acción al poder civil. A raíz de la emisión del programa Políticamente Incorrecto de @LaRedTV el pasado 16 de abril, el Ejército envió una carta al director del medio rechazando su contenido ofensivo hacia los hombres y mujeres que lo integran. Revisa su contenido acá 👇🏻 pic.twitter.com/uuXo01Z85Q — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) April 18, 2021

“Como Colegio de Periodistas estamos convencidos que las FF.AA. no deben pronunciarse en relación a un sketch de televisión, porque atenta contra la libertad de expresión y la línea editorial de un medio de comunicación. Es una acción de censura, quizás no de censura previa, pero genera amedrentamiento. Esta es una situación grave que no puede pasar inadvertida y que debería generar un rechazo transversal en el mundo de la política”. “(Las cartas) son una acción coordinada entre las tres ramas de las FF.AA e inmediatamente después viene el pronunciamiento del Ministerio de Defensa. Esto es casi un boinazo de las comunicaciones”, agrega. “Obviamente hay una acción de deliberación, ellos están opinando y dan orientaciones sobre la libertad de expresión. Ellos no se han ganado ese lugar en la sociedad chilena, son de las instituciones más cuestionadas precisamente por las acciones de corrupción en su interior. Cuando una institución da lecciones sobre libertad de expresión, cuando persigue periodistas, entonces hay que preguntarse sobre su rol en un contexto complejo de control social a causa de la pandemia que ha abarcado hasta los medios de comunicación, pues solo un sector de la prensa puede ejercer libremente, los demás están coartados por la falta de permisos para que periodistas, reporteros, camarógrafos y gráficos puedan ejercer libremente” enfatiza el profesional de las comunicaciones y líder del la organización gremial. Respecto de las posibles soluciones que se pueden dar para evitar este tipo de controversias en las que se limita la labor periodística, el dirigente explicó que uno de los aspectos más positivos de la instancia del lunes en el Senado fue precisamente la idea de un proyecto de ley de protección a la labor de la prensa. “Cuando se llega a pensar en una ley de protección a los periodistas es porque estamos en una situación compleja de vulneración a la libertad de expresión y el ejercicio de un periodismo libre, pero sobre todo la posibilidad que la propia ciudadanía reciba información correcta y pluralista. Cuando un periodista es inhibido en publicar algo, es espiado o cuando hay agresiones a la prensa en el nivel que hemos visto en el último tiempo se trata de un asunto de la mayor gravedad”. Consultado sobre los contenidos de esta iniciativa legal, Danilo Ahumada señaló que lo que se busca principalmente es generar un estatuto de protección no solo a los periodistas, sino que a todos quienes realicen funciones relacionadas con las comunicaciones como los audiovisualitas, cineastas y comunicadores populares, ya que el ejercicio de la información ha cambiado desde el 18 de octubre, por lo que existen distintas formas de ejercer el derecho a la información, algo que no está garantizado en la Constitución, pero que, según afirmó el Presidente del Colegio de Periodistas, debería estarlo en una futura Carta Fundamental bajo la garantía general del derecho a la comunicación.

