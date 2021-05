d9842469f2

Internacional Pablo Iglesias abandona la política luego que el PP y Vox alcanzaran mayoría absoluta en elección por Asamblea de Madrid El derechista Partido Popular y Vox alcanzaron la mayoría de escaños, mientras el PSOE sufrió una dura caída en su presencia en la asamblea capitalina. En tanto, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, anunció que deja la política después de conocidos los cómputos. Raúl Martínez Martes 4 de mayo 2021 19:43 hrs. Me Gusta

Como totalmente satisfecha se mostró la candidata del ultraderechista partido Vox en las elecciones de la comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, de “sacar a la izquierda” luego de conocer los resultados de la votación realizada ayer en la capital española. Monasterio manifestó su satisfacción con los 13 escaños alcanzados en la nueva asamblea madrileña que le permiten obtener una mayoría absoluta cuando se suman al Partido Popular, el más votado por los electores que logró 65 escaños. La candidata de Vox agregó que facilitarán la investidura de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. En tanto, la abanderada del PP indicó en una actividad pública que reunió a varios centenares de personas, que a pesar de las dificultades que ha impuesto la pandemia del Covid, “jamás la sociedad madrileña y la sociedad española habíamos estado tan unidos. Y vamos a seguir así para adelante, con libertad, con concordia y gobernando para todo el mundo y demostrando que las instituciones están para eso, para ser respetadas, para gobernar para todos”. En seguida, Díaz Ayuso criticó el manejo del gobierno nacional que encabeza el líder del PSOE, Pedro Sánchez. “Esa forma de gobernar, con opulencia y con hipocresía desde La Moncloa (sede de gobierno), tiene los días contados. ¡Ya está bien!”, subrayó. La debacle en la izquierda y la renuncia de Iglesias En el Partido Socialista Obrero Español el ánimo era totalmente opuesto al de los seguidores del PP al conocer los resultados del recuento de votos. El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, reconoció que la votación “no era lo que esperábamos”. Si bien hace décadas que la izquierda no gobierna la capital de España, la composición de la asamblea madrileña los deja en total desmedro frente al Partido Popular y Vox que juntos logran una mayoría absoluta holgada que les permitirá administrar el poder a su antojo. Gabilondo reconoció la derrota y sostuvo que “obviamente no lo he logrado a la vista de los resultados y lo lamento. Me hubiera gustado conseguirlo, sinceramente”. Lo anterior porque además de presenciar la derrota, el PSOE disminuyó de sus actuales 37 escaños a 24. Mientras, el PP subió de los 30 hasta ahora a 65 en esta elección. Pero quien más resintió la derrota fue el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien anunció que dejaba todos sus cargos y abandonaba la política para propiciar un recambio generacional que le otorgue nuevas fuerzas al movimiento. “Los resultados de estas elecciones en la comunidad de Madrid, el éxito electoral impresionante de la derecha trumpista que representa Ayuso y la consolidación electoral de la ultraderecha es una tragedia para la sanidad pública madrileña, es una tragedia para la educación pública, es una tragedia para los servicios públicos, pero es indudable que es lo que ha votado la mayoría de la ciudadanía madrileña”, comentó Iglesias. “Estos resultados van a agudizar los problemas territoriales en España”, agregó el dirigente. Iglesias advirtió sobre el avance de un discurso “de odio y fascista” en los medios de comunicación que incluyen amenazas de muerte y de lo cual se transformó personalmente en lo que calificó como el chivo expiatorio. Por eso dijo que más allá de los afectos con el movimiento que encabezaba, “no contribuyo a sumar para que nuestra fuerza política consolide su peso institucional. Dejo todos mis cargos, dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para la renovación de liderazgos que se tiene que producir”. Para alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea de la Comunidad de Madrid se requieren 69 escaños, de los cuales el PP tiene 65. Si logra negociar con la ultraderecha de Vox, juntos alcanzan 78 curules. Mientras, el PSOE consiguió 24 asientos que sumados a Más Madrid y Unidas Podemos llegan a penas a los 58 escaños, vaticinando que la próxima legislatura no pasará de ser un acto testimonial para la izquierda en la capital española.

