Cultura SIDARTE realiza protesta a nivel nacional en contra de gestión de la ministra de Cultura, Consuelo Valdés A través de una carta, el gremio actoral mostró su disconformidad por la conducción que ha tenido el Ministerio producto de la crisis sanitaria. "Necesitamos una ministra o ministro que conozca y se haga cargo de las penurias que ha sufrido históricamente el sector de las artes y sus trabajadoras y trabajadores", señalan. Diario Uchile Jueves 6 de mayo 2021 20:14 hrs.

En una acción coordinada con sus doce filiales regionales a lo largo del país, el Sindicato Nacional de Actores y Actrices, SIDARTE, ingresó una carta en respuesta a un saludo protocolar con errores que hiciera llegar la Ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés Chádwick, a la directiva elegida recientemente. En las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Magallanes, y en la sede nacional del Ministerio en Valparaíso, las dirigencias nacionales y las directivas de las filiales regionales hicieron entrega de la carta en cada Seremia, con copia al Consejo Nacional y a todos los Consejos Regionales de la Cultura, donde muestran su disconformidad por la conducción que ha tenido el Ministerio producto de la crisis sanitaria. Ahí manifiestan el malestar del sector teatral ante la falta de empatía y solidaridad con un gremio totalmente paralizado. Este malestar se suma a las declaraciones de la Ministra “un peso que se coloque en Cultura es porque se deja de colocar en otra necesidad”, y las del Presidente Piñera cuando plantea que “estamos en guerra”. Su reclamo no sólo se centra en la ausencia de ayudas que no sean concursables. “Concursar por la subsistencia es la peor de las políticas públicas”, señalan. También reclaman por la falta de rigurosidad en la implementación de la ley de Artes escénicas, que ya lleva más de un año sin entrar en pleno vigor porque el Ministerio no ha realizado las acciones que llevan a la conformación del Consejo de las Artes Escénicas y la entrega de los premios Presidente de la República. Haciendo tradición de su oficio, las actrices y los actores hicieron un registro audiovisual de la entrega de esta carta en los diversos territorios del país, que además incluye la lectura de la carta por la presidenta de SIDARTE Nacional, Orly Pradena. “Necesitamos una ministra o ministro que conozca y se haga cargo de las penurias que ha sufrido históricamente el sector de las artes y sus trabajadoras y trabajadores”, señalan.

