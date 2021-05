a0e16baa8c

Covid-19 Ignacio Silva, infectólogo: “Por números, no parece ser el mejor momento para avanzar en el Paso a Paso” No obstante, el académico de la Universidad de Santiago dijo coincidir en la mirada del Minsal respecto de que las cuarentenas largas no son muy efectivas. En tal sentido, Silva apuntó hacia las modificaciones que debería tener el plan Paso a Paso, que no consideren al confinamiento como la única posibilidad para controlar la movilidad y el avance del virus. Eduardo Andrade Lunes 10 de mayo 2021 20:27 hrs.

Tres son las razones en las que el Ministerio de Salud sustentó el avance de la comuna de Santiago a la fase de Transición a partir de este jueves a las 5 horas. Por un lado, aseguró la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, existe una diminución de nuevos contagios en la última semana de hasta un 7 por ciento, esto acompañado de un reforzamiento de la estrategia de búsqueda de casos activos, pero también una cantidad de días excesiva, que acumula la comuna en confinamiento absoluto. Respecto de este anuncio, nuestro medio conversó con el infectólogo y académico de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva, quien no se mostró conforme con las cifras mostradas por el Minsal y que propiciaron este nuevo avance en el plan Paso a Paso. “Si bien alguno de los indicadores epidemiológicos han ido mejorando en la última semana, todavía la situación es bastante crítica. Tenemos una tasa de casos nuevos sobre el umbral recomendado por el mismo Minsal para avanzar en el Paso a Paso, lo mismo la tasa de positividad y la estrategia de trazabilidad. Así que, por números, no parece el mejor momento para avanzar en el plan Paso a Paso en varias de las comunas que hoy día avanzaron en el reporte”, señaló. No obstante, Silva dijo sí estar de acuerdo con que no son buenos los largos períodos de cuarentenas para las comunas, sobre todo porque, como se ha demostrado en la Región Metropolitana, no han contribuido en la reducción de la movilidad. En tal sentido, para el experto, se debería avanzar en nuevas modificaciones en el plan Paso a Paso que no consideren a la cuarentena como la única posibilidad para controlar el virus, incluyendo, por ejemplo, restricciones a actividades en espacios cerrados, pero impulsado el uso de espacios abiertos. Sin embargo, con la decisión tomada por el Minsal, este jueves, 20 nuevas comunas a nivel nacional abandonarán la cuarentena, esto a solo dos días de las elecciones constituyentes, para alcaldes y gobernadores regionales. Y el escenario epidemiológico, si bien Silva reconoce al igual que las autoridades sanitarias, es más alentador que en la fecha original de abril, sigue siendo peligroso y exige la emisión de mensajes correctos, en el sentido de no bajar la guardia. “Generar un cambio en la fecha de las elecciones a estas alturas no es viable, por lo que lo más importante es generar una campaña informativa que sea efectiva, sobre todo dirigida a las personas más jóvenes, que son los que hoy día más se están contagiando. Una campaña que vaya dirigida a las medidas preventivas básicas sobre el uso de mascarillas, el lavado de manos, mantener la distancia física durante el proceso de votación, tratar que sea ir y volver, evitar instancias sociales en relación a los permisos que se puedan dar y ser extremadamente cuidados en las medidas básicas”, puntualizó. Asimismo, el académico de la USACH se refirió también a la postura manifestada por el ministro de Salud, Enrique Paris, respecto de la generación de un carnet verde, incluso como un estímulo para animar a que más gente opte por participar de la campaña de vacunación. Sobre esto, Silva manifestó que “es algo que va a tener que conversarse seriamente, pero la situación actual no da para plantearlo a corto plazo, por varios motivos. Primero porque todavía no tenemos un acceso universal a la vacunación en el país, todavía se está vacunando por grupos etarios, tenemos alrededor de 8 millones de personas vacunadas, por lo que hay otras 10 millones de personas, niños, adolescentes, adultos jóvenes, que todavía no acceden a la vacunación ni aunque quisieran vacunarse”, recordó. El otro aspecto que destacó para evitar pensar la posibilidad del carnet verde tiene que ver con que la vacuna que más se ha utilizado en nuestro país es la vacuna Sinovac, la cual, si bien es altamente efectiva para prevenir casos graves, hospitalización y muertes por COVID-19, no es muy efectiva en prevenir el contagio. En tal sentido, Silva invitó a mantener cautela respecto de este tema y esperar, al menos, la universalidad de la campaña de vacunación y la disminución de la carga viral.

