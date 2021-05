9440023874

Internacional Minga indígena informa 10 heridos luego de ataque paramilitar en Cali Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca llamaron a los organismos de derechos humanos a exigir al Gobierno colombiano cesar la militarización de las fuerzas policiales y la criminalización de la protesta social. Diario UChile Lunes 10 de mayo 2021 9:03 hrs.

Este domingo, civiles armados amenazaron y dispararon contra la Minga indígena en Cali, Colombia, cuando se disponían a ingresar a la ciudad para acompañar las manifestaciones. Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunciaron los hechos e informaron que diez comuneros fueron heridos y uno se encuentra en estado de gravedad. “Tenemos 10 heridos; uno de gravedad. Responsabilizamos al alcalde de Cali por sus afirmaciones de que nosotros debemos irnos de la ciudad porque no somos de aquí. Además, no ha entendido que hemos venido a ayudar, no solo a la ciudadanía, sino a la institucionalidad”, señaló ante la situación una de las voceras del CRIC. Además, agregó que “también responsabilizamos al Gobierno nacional por la irresponsabilidad de no atender el paro como debe ser y, por el contrario, militarizar los territorio”. Junto a esto, llamaron a los organismos de derechos humanos a exigir al Gobierno colombiano cesar la militarización de las fuerzas policiales y la criminalización de la protesta social. “¡No es el Consejo Regional Indígena del Cauca el que agrede y dispara! Disparan policías vestidos de civil, infiltrados entre algunos ciudadanos de Cali que se oponen al paro nacional 9M, para sembrar el caos y la zozobra”, señalaron a través de Twitter. Desde el Consejo manifestaron que temen por la vida de los indígenas y que no tienen hoy garantías de seguridad para ellos ante la presencia en la zona del Escuadrón Móvil ante disturbios.

