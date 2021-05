9440023874

Covid-19 Paso a Paso: comuna de Santiago avanza a fase 2 desde este jueves En total, el Ministerio de Salud determinó que 20 comunas a nivel nacional entrarán en fase de Transición a solo dos días de las elecciones. En el caso de Santiago, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, recordó que este lunes se cumplen ahí 47 días de cuarentena, con una disminución de casos de 7 por ciento en la última semana. Diario Uchile Lunes 10 de mayo 2021 12:35 hrs.

Santiago y otras 19 comunas a nivel nacional dejarán la cuarentena a partir de este jueves 13 de mayo a las 5 horas, según lo anunció el Ministerio de Salud en un nuevo balance correspondiente a la situación del COVID-19 en el país. NUEVOS ANUNCIOS:

A partir del jueves 13 de mayo a las 5:00 horas, las siguientes comunas avanzan a #Transición. Para más información, visita https://t.co/udEI6KPiOL pic.twitter.com/Vcl8QppYAT — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) May 10, 2021 Respecto de este anuncio, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló que responde a diversos factores, dentro los que destacan una disminución del 14 por ciento de los casos en los últimos 14 días, y un 7 por ciento en la última semana. “Lo otro es que la comuna de Santiago es de las comunas que lleva más tiempo en cuarentena, lleva 47 días en cuarentena, y es por eso que la tendencia positiva en cuanto a la incidencia, la diminución de la positividad en los últimos días, la mejor búsqueda activa de casos y también la red integrada de salud, que permite una mayor soltura de las camas críticas nos ha permitido ir avanzando como lo hemos dicho, paso a paso, en las comunas donde el número de casos y la positividad ha ido mejorando”, destacó. No obstante, Daza fue consultada por la prensa debido a que hay otras comunas en la RM que llevan mayor tiempo en cuarentena que Santiago, a lo que la subsecretaria respondió que ,”cuando hacemos un análisis de la RM en su conjunto, todas las comunas han ido avanzado de manera positiva, todas han ido disminuyendo, unas más y otras menos, pero algunas tienen una positividad más alta y ese indicador nos hace tomar decisiones siendo algo más prudentes en permitir avanzar”. Subsec @pdazan “Se están acercando los móviles de vacunación a distintos lugares, que permiten acercar la inoculación a las personas contra #COVID_19“. pic.twitter.com/bRJrEEnv9O — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 10, 2021 “En esas comunas estamos fortaleciendo la estrategia de testeo a través de antígeno y no solo eso, sino que en las comunas con mayor incidencia de casos, estamos fortaleciendo la estrategia de ir a vacunar”, agregó. Asimismo, recordó que esta semana el calendario de vacunación está enfocado en personas de entre 35 a 39 años, un grupo etario que fue destacado por la subsecretaria, puesto que para muchos de ellos se trata de la primera campaña de este tipo en la que participan en su vida adulta. “Probablemente no recuerdan las vacunas siendo niños, y aquí quiero un momento para hacer memoria de la importancia de lo que es la vacunación. Muchas de las enfermedades que hoy no tenemos y que no conocen es gracias a los programas de vacunación. Estos jóvenes nacieron un poco después del Programa Ampliado de Inmunizaciones, que nació en 1978 en nuestro país, y que ha permitido no solamente disminuir la morbilidad de muchas enfermedades sino que también la disminución de la mortalidad infantil en nuestro país”, puntualizó Daza. [#YoMeVacuno✌️] Conoce el calendario de vacunación contra #COVID_19 para la semana del 10 al 14 de mayo. Más detalles en ➡️ https://t.co/SOsitVTftH pic.twitter.com/FODBHGMPIw — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 10, 2021 Hay que señalar también, que correspondiente a las cifras del COVID-19 en Chile, el Ministerio de Salud reportó este lunes un total de 5.357 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 3.478 son personas que presentan síntomas, 1.442 son asintomáticas y 437 no notificados. Correspondiente a las cifras de fallecidos, se dio a conocer 100 decesos en las últimas 24 horas, con lo que el total de víctimas fatales con un examen PCR positivo alcanza a 27.318 en todo el país.

