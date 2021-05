249cb4c0b2

2a46150a43

Cultura Episodio estreno de “Danza al aire” y clásicos de Broadway llegan a CEAC TV El Ballet Nacional Chileno y el Ballet de Santiago se reencontrarán a través de una conversación entre sus directores artísticos, Mathieu Guilhaumon y Luis Ortigoza, quienes repasarán algunas colaboraciones entre ambas compañías. Diario Uchile Martes 11 de mayo 2021 15:37 hrs.

Las dos principales compañías de danza del país se reunirán nuevamente. Esta vez no será en el escenario como lo han hecho en ocasiones anteriores, sino a través de una conversación en el espacio “Danza al aire”, donde se encontrarán los directores artísticos de ambos elencos, Mathieu Guilhaumon y Luis Ortigoza, en un episodio estreno que podrá verse el jueves 13 y domingo 16 de mayo a las 20:00 horas. Los ex bailarines y coreógrafos repasarán, entre cosas, parte de lo que han sido las experiencias colaborativas entre ambas compañías, que ha incluido la creación de obras como Cuarteto, Dos veces Bach y Noces, además de la participación del BANCH en el Festival de Coreógrafos del Municipal de Santiago. Por su parte, la música llegará con una nueva revisión de lo mejor de In Crescendo, que este viernes 14 a las 19:40 horas presentará tres voces de la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, conjunto dirigido por el maestro Juan Pablo Villarroel. Partirá el barítono Arturo Jiménez, acompañado del pianista Pablo Morales, quienes darán vida a Canciones de Don Quijote a Dulcinea, de Maurice Ravel. Luego será el turno de la soprano Nora Miranda junto al solista en piano de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Luis Alberto Latorre, interpretando Sieben frühe Lieder de Alban Berg. El cierre del programa estará a cargo de la soprano María Soledad Mayorga, acompañada también por Pablo Morales, en la interpretación de una selección de musicales de Broadway, que incluye temas como The sound of music, de la obra homónima (Richard Rodgers); I dreamed a dream, de Les Miserables (Víctor Hugo); y Memory, de Cats (Andrew Lloyd Weber), entre otras. En tanto, el sábado 15 el Quinteto de vientos conformado por los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Carmen Almarza en flauta, Rodrigo Herrera en corno inglés, Alejandro Ortiz en clarinete, Ricardo Aguilera en corno y Efraín Vidal en contrafagot, presentarán tres obras. Comenzarán con Adagio para corno inglés y maderas, de Anton Reicha, compositor que “logró elevar el Quinteto de Vientos a una categoría superior”, de acuerdo a lo que señala Carmen Almarza. El programa continuará con Suite para quinteto de vientos, de Gunther Schuller, obra que refleja la intención del compositor de fundir la música clásica con el jazz. Finalizando, se podrá escuchar Tripartita para quinteto de vientos, de Federico Heinlein. Dedicada al Quinteto Hindemith, la obra rescata de manera libre el sistema dodecafónico, considerado una de las revoluciones del lenguaje musical del siglo XX, creado por Arnold Schönberg. “Consiste, a grosso modo, en la ‘democratización’ de los sonidos, en el sentido de que ya no habrá notas más importantes que otras (dominante y tónica) y propone, en cambio, la igualdad de todos los sonidos comprendidos en una octava”, puntualiza la flautista. En tanto, el miércoles traerá el Ciclo de Pianistas 2018, que abordó de manera íntegra y en orden cronológico las 32 Sonatas de Beethoven. Se trata del recital que ofreció el virtuoso maestro Luis Alberto Latorre, solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y Premio a la Música Nacional Presidente de la República. El también director artístico del ciclo, interpretó entonces cinco de las sonatas escritas por el famoso compositor alemán: op.31 N° 1, op.31 N° 2 “La Tempestad”, op.31 N° 3, op.49 N° 1 y op.49 N° 2. Completará la programación de la semana el concierto de la Camerata Vocal con “Música inglesa: Del Renacimiento al Siglo XX”, donde se podrán apreciar diversos estilos musicales que cuentan la historia del Reino Unido. El programa incluye tanto obras religiosas como profanas, de los compositores más relevantes de la música coral de Inglaterra, como Edward Elgar, William Byrd y Benjamin Britten, entre otros. Más información aquí.

Las dos principales compañías de danza del país se reunirán nuevamente. Esta vez no será en el escenario como lo han hecho en ocasiones anteriores, sino a través de una conversación en el espacio “Danza al aire”, donde se encontrarán los directores artísticos de ambos elencos, Mathieu Guilhaumon y Luis Ortigoza, en un episodio estreno que podrá verse el jueves 13 y domingo 16 de mayo a las 20:00 horas. Los ex bailarines y coreógrafos repasarán, entre cosas, parte de lo que han sido las experiencias colaborativas entre ambas compañías, que ha incluido la creación de obras como Cuarteto, Dos veces Bach y Noces, además de la participación del BANCH en el Festival de Coreógrafos del Municipal de Santiago. Por su parte, la música llegará con una nueva revisión de lo mejor de In Crescendo, que este viernes 14 a las 19:40 horas presentará tres voces de la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, conjunto dirigido por el maestro Juan Pablo Villarroel. Partirá el barítono Arturo Jiménez, acompañado del pianista Pablo Morales, quienes darán vida a Canciones de Don Quijote a Dulcinea, de Maurice Ravel. Luego será el turno de la soprano Nora Miranda junto al solista en piano de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Luis Alberto Latorre, interpretando Sieben frühe Lieder de Alban Berg. El cierre del programa estará a cargo de la soprano María Soledad Mayorga, acompañada también por Pablo Morales, en la interpretación de una selección de musicales de Broadway, que incluye temas como The sound of music, de la obra homónima (Richard Rodgers); I dreamed a dream, de Les Miserables (Víctor Hugo); y Memory, de Cats (Andrew Lloyd Weber), entre otras. En tanto, el sábado 15 el Quinteto de vientos conformado por los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Carmen Almarza en flauta, Rodrigo Herrera en corno inglés, Alejandro Ortiz en clarinete, Ricardo Aguilera en corno y Efraín Vidal en contrafagot, presentarán tres obras. Comenzarán con Adagio para corno inglés y maderas, de Anton Reicha, compositor que “logró elevar el Quinteto de Vientos a una categoría superior”, de acuerdo a lo que señala Carmen Almarza. El programa continuará con Suite para quinteto de vientos, de Gunther Schuller, obra que refleja la intención del compositor de fundir la música clásica con el jazz. Finalizando, se podrá escuchar Tripartita para quinteto de vientos, de Federico Heinlein. Dedicada al Quinteto Hindemith, la obra rescata de manera libre el sistema dodecafónico, considerado una de las revoluciones del lenguaje musical del siglo XX, creado por Arnold Schönberg. “Consiste, a grosso modo, en la ‘democratización’ de los sonidos, en el sentido de que ya no habrá notas más importantes que otras (dominante y tónica) y propone, en cambio, la igualdad de todos los sonidos comprendidos en una octava”, puntualiza la flautista. En tanto, el miércoles traerá el Ciclo de Pianistas 2018, que abordó de manera íntegra y en orden cronológico las 32 Sonatas de Beethoven. Se trata del recital que ofreció el virtuoso maestro Luis Alberto Latorre, solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y Premio a la Música Nacional Presidente de la República. El también director artístico del ciclo, interpretó entonces cinco de las sonatas escritas por el famoso compositor alemán: op.31 N° 1, op.31 N° 2 “La Tempestad”, op.31 N° 3, op.49 N° 1 y op.49 N° 2. Completará la programación de la semana el concierto de la Camerata Vocal con “Música inglesa: Del Renacimiento al Siglo XX”, donde se podrán apreciar diversos estilos musicales que cuentan la historia del Reino Unido. El programa incluye tanto obras religiosas como profanas, de los compositores más relevantes de la música coral de Inglaterra, como Edward Elgar, William Byrd y Benjamin Britten, entre otros. Más información aquí.