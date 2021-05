249cb4c0b2

Cultura Muere la profesora que acuñó el término "Mi otro cáncer" Francisca Duarte padeció no sólo los síntomas de una enfermedad que se disemina rápidamente, sino de la falta de criterio e indolencia de instituciones privadas de salud que llegaron hasta el embargo de sus bienes en dos oportunidades. Diario Universidad de Chile Martes 11 de mayo 2021

A los 47 años falleció por causa de un melanoma metastásico, Francisca Duarte Elbo, la profesora que a través de la frase “Mi otro cáncer” visibilizó la falta de apoyo estatal para los pacientes con tipos de cáncer no cubiertos por el AUGE, y el inevitable endeudamiento que adquieren producto de esta falencia. A través de la participación en algunos programas televisivos y medios impresos, hizo un llamado para sensibilizar respecto de la problemática, “Quisiera un remezón en el sistema, que las isapres dejaran de ser una mafia y que los seguros fueran un poco más humanitarios”, manifestó en el año 2017 a una revista de circulación nacional. Francisca padeció no sólo los síntomas de una enfermedad que se disemina rápidamente, sino de la falta de criterio e indolencia de instituciones privadas de salud que llegaron hasta el embargo de sus bienes en dos oportunidades. Debido al alto costo de su tratamiento en Chile, viajó a Cuba para acceder a un sistema con contención sanitaria a escala humana, “en Chile, cada ciclo me salía 40 millones, no reembolsables. En Cuba, los tres ciclos me costaron un millón”, señaló tras su regreso. “Me recibió un equipo conformado por una oncóloga, un neurólogo, una enfermera, un fisiatra, un sicólogo, y un coach, cuya única función es animarte cada vez que quieres tirar la toalla”, agregó en un testimonio publicado por un medio local hace tres años. Formó también parte de lo que llamaba “mi familia cantora”. En el “Colectivo Cantores que Reflexionan” logró volcar y concretar una de sus máximas pasiones, cantar, y a través de esta manifestación transmitir su visión de la vida y de la sociedad a la que aspiraba. Leoncio Faúndez, director de la agrupación musical, la recuerda con estas palabras: “Panchita fue una de las fundadoras de nuestro colectivo, que ya cumple en octubre próximo siete años de existencia. Fue la principal impulsora de nuestro canto callejero por causas nobles”. Acompañada por su familia, amigos cercanos, y los miembros de su colectivo de cantores, murió la tarde del sábado 8 de mayo, provocando amplias y sentidas muestras de agradecimiento y reconocimiento por la lucha que libró no sólo por ella, sino por todas/os sus compañeras/os de batalla.

