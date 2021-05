35774d4842

Nacional Renta universal, plan sanitario y salvataje a pymes: oposición presenta contrapropuesta de “mínimos comunes” Este martes, parlamentarios de la oposición se reunieron para preparar una propuesta que será enviada primero a las organizaciones sociales y posteriormente al Ejecutivo. "La contrapropuesta va a ser contundente", advirtió el diputado PPD, Raúl Soto, posterior al encuentro. Diario Uchile Martes 11 de mayo 2021 20:06 hrs.

Una reunión que comenzó a las 14 horas y se extendió hasta pasadas las 18, terminó con una contrapropuesta de acuerdos mínimos de la oposición, que será entregada primero a las organizaciones sociales y posteriormente al Gobierno. Posterior a esta reunión, uno de los primeros en entregar su balance por lo conversado fue el diputado y jefe de bancada PPD, Raúl Soto, quien advirtió que se trata de una “contrapropuesta contundente”, que incluye tres aspectos primordiales. “Primero, una renta universal de emergencia que supere y vaya más allá de la línea de la pobreza, porque el costo de la vida ha aumentado en pandemia, porque el precio de los elementos de la canasta básica también han aumentado, y por lo tanto hay que considerar e incorporar una línea de suficiencia que permita entregar dignidad a las familias. En segundo lugar, un plan de salvataje y apoyo económico contundente para las pymes, de 3 mil millones de dólares a través de subsidios directos; y en tercer lugar, un plan de fortalecimiento sanitario a través de una inyección de recursos”, explicó. En concreto, la propuesta planteada por la oposición en relación a la renta universal de emergencia contempla un monto de 230 mil pesos para una familia unipersonal y cerca de 600 mil para una familia de cuatro personas. Horas antes del encuentro, algunos parlamentarios, como el senador PPD, Guido Girardi, había manifestado esto mismo, haciendo hincapié en que la parte más compleja del acuerdo es el financiamiento. Al respecto, para Girardi, es necesario avanzar en impuestos que permitan que quienes tienen más dinero aporten mayores montos para salir de la crisis. “Hay una gran parte del país que no paga impuestos. Paradojalmente en Chile los impuestos los pagan los más pobres, el 55% de los impuestos de Chile. Una persona que gana 500 mil pesos casi todo lo que gana lo gasta en consumo y por lo menos 100 mil pesos promedio aportan en impuesto todos los meses. Creo que a esa gente habría que devolverle todos los meses porque son los que llevan en sus espaldas el financiamiento de la salud, educación, defensa, de todos los temas de este país”, señaló. Hay que recordar también, que la senadora que encabeza estas conversaciones, Yasna Provoste, se comprometió que la propuesta de la oposición será enviada a las organizaciones sociales a fin de tener su visto bueno antes de enviarla al Gobierno. Sobre esto, consultado por nuestro medio, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, insistió en el respeto de los tres puntos planteados como mínimos para lograr un acuerdo. “Apoyamos lo que ha señalado la CUT, que es la urgencia de una renta básica de emergencia, que tenga relación con una renta digna, pensando en el ser humano, en las personas, lo mismo que la atención urgente de protección y ayuda a las pymes no a los grandes consorcios, y en el aspecto sanitario en pandemia todo lo que significa evitar más contagios y más muertes. En cada espacio público y privado debiera estar esa mirada”, puntualizó. Asimismo, Pérez agregó que también es necesario garantizar el respeto al trabajo de las organizaciones sociales y sindicales, además de avanzar en temas de Derechos Humanos, por lo que solicitó de parte de los parlamentarios “amplitud en algo tan esencial”. No obstante, según se sabe, la propuesta no contiene términos respecto de este último punto y que fue finalmente lo que propició que el Partido Comunista y parte del Frente Amplio no participaran del acuerdo.

