Internacional Rodrigo Karmy por conflicto palestino-israelí : "La situación se va a poner cada vez más compleja" La violencia sigue en escalada en medio oriente, a pesar que el Gobierno de Israel desistiera en desalojar a las familias palestinas del barrio Sheij Jarrah (que fue la razón por la cual se iniciaron las manifestaciones) en la parte Este de Jerusalén. Ahora el conflicto estaría en Franja de Gaza, produciéndose una serie de intercambios de misiles que han dejando varios muertos y decenas de heridos. Héctor Gabriel Campos Martes 11 de mayo 2021 17:27 hrs.

Se mantiene la tensión en Medio Oriente debido al agudizamiento de la violencia en el conflicto palestino – israelí. Los enfrentamientos ya no son sólo en Jerusalén, sino que se han trasladado a la golpeada Franja de Gaza, donde Israel ha respondido de manera implacable los ataques del grupo palestino Hamas, dejando varios civiles muertos y una decena de heridos. Para desmenuzar esta situación, nuestro medio conversó con Rodrigo Karmy, académico de la Universidad de Chile y especialista en pensamiento árabe clásico y contemporáneo, quien entregó su visión respecto al conflicto que ha ocupado la atención de la comunidad internacional en los últimos días. Para Karmy, la situación que está ocurriendo hoy viene a confirmar la política de colonización sionista en contra de los asentamientos palestinos que se ha venido sosteniendo desde hace décadas: “Es una intensificación de las condiciones de colonización que ha impuesto el Estado de Israel desde hace 72 años y que más o menos de manera periódica, dependiendo de las circunstancias, se recrudece y se intensifica su magnitud”. El académico, señaló que la molestia que se produjo luego de la intención de Israel de colonizar con judíos el barrio Sheij Jarrah, y que dio inicio a la ola de manifestaciones, es solo un suceso simbólico, ya que el malestar palestino arrastra una serie de reivindicaciones acumuladas por años. “El conflicto no pasa por lo que sucede en Sheij Jarrah, sino por lo que ocurre en todo el territorio palestino, el que ha sufrido una invasión colonial del movimiento sionista primero, y posteriormente por el Estado israelí en 1948. La situación en Sheij Jarrah condensa la racionalidad y la lógica de colonización, porque demuestra la violencia con la que actúan los colonos israelís, muestra la impunidad que tienen estos ante el Estado de Israel y un problema del estado, porque las propias leyes redundan en jurisdicciones radicalmente discriminadoras (…) ya que existen dos tipos de derecho, uno para los israelíes y otro para los palestinos que viven en Israel, configurando un racismo institucionalizado. Al pueblo palestino se le ha privado de un estado, se le ha privado de una vida como pueblo y que el propio Estado israelí no lo reconoce como tal sino como una población desechable. Me parece que tienen el legítimo derecho a resistir”, añadió Karmy. Respecto a las diferentes condenas y solicitudes que han hecho organismos internacionales como la ONU o la Unión Europea, los que han manifestado su preocupación por lo sucedido en la zona, Karmy es bastante claro en señalar el poco sentido de estas manifestaciones, ya que para él son en gran parte responsables de la violencia que se está viviendo hoy. “Los organismos internacionales han llevado la situación hacia donde estamos. La comunidad europea, Estados Unidos y la ONU, son tres organizaciones que han impulsado la impunidad internacional sobre el estado sionista en relación a los crímenes de lesa humanidad que comenten, son ellos los que han permitido una carta blanca para Israel”. Para finalizar, respecto a la proyección de los enfrentamientos, Rodrigo Karmy no se mostró muy optimista con la evolución del conflicto debido a la serie de aristas que posee y los intereses internacionales que afecta. “La situación palestina es verdaderamente un laberinto y que no es exclusivamente palestino-israelí, sino que es un laberinto mundial debido a que surge como un problema mundial desde el primer minuto. Yo no tengo ninguna esperanza en que se vaya a solucionar de aquí a un tiempo medible o cuantificable, sino que la situación se va a poner cada vez más compleja. Porque en los últimos años la reacción de Israel ha sido cada vez más brutal, en cada negociación que han hecho con otros países, se invalida todos los intereses del pueblo palestino. Se ha comenzado a articular un eje pronorteamericano, generando una nueva cartografía en Medio Oriente que aviva una especie de guerra fría (…) Con Irán y Siria a favor del interés de Rusia o probablemente de China, e Israel, Egipto y las petromonarquías apoyando a EE.UU., dejando a la causa palestina totalmente aislada”, concluyó. FOTO portada: BBC

