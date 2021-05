615a8dccd2

42353fe08d

Política Acusación de error y llamados a la unidad: postura del PPD ante primarias presidenciales reabre fricciones en partidos opositores Si bien desde el partido han manifestado estar todavía evaluando la decisión, la información dejó una vez más en evidencia las desuniones que existen en la centro izquierda. Andrea Bustos C. Miércoles 12 de mayo 2021 16:30 hrs.

Fueron las declaraciones del presidente interino del PPD, Francisco Vidal, a La Segunda, las que encendieron las alarmas, una vez más, en la oposición. Según señaló el ex ministro, su partido planea ir a primarias solo con Unidad Constituyente, es decir, solo con el PS, PR y la DC. Y aunque luego el candidato del partido, Heraldo Muñoz, salió a aclarar la situación asegurando que esto está en evaluación, la posibilidad – que ya se había comentado durante semanas anteriores – quedó sobre la mesa con mayor fuerza y generó diversas críticas. “Considero realmente lamentable que en la oposición sigamos sin entender la importancia de hacer esfuerzos de unidad. Fuimos incapaces de tener una primaria para las municipales, para los gobiernos regionales, incapaces de tener una lista única para la convención que hará que la derecha quede sobre representada este fin de semana. No volvamos a cometer el mismo error con la parlamentaria, con la presidencial y con el esfuerzo programático”, señaló el diputado y candidato presidencial de Nuevo Trato, Pablo Vidal. Además, indicó que este es el momento de generar unidad: “Este es el momento de entender que a Chile le hace muy mal un gobierno de derecha, espero que el PPD recapacite, no cometa el mismo error que el Frente Amplio y el Partido Comunista cometieron en enero cuando se negaron a la lista única para la convención, y ojalá podamos tener una primaria amplia de oposición, para que a fin de año derrotemos a la derecha y empecemos a construir un nuevo Chile”. En tanto, desde el Partido Comunista, quienes con su candidato Daniel Jadue quedarían fuera de las primarias de Unidad Constituyente, el diputado y presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, expresó que todo el país está siendo testigo del “juego de máscaras” que lleva adelante una parte de la oposición. “Primero nos invitan a conversar, después buscan acuerdos y pactos con la derecha y con el Gobierno, posteriormente comunican que no van a hacer primarias ni con el PC ni con el FA, o plantean la discriminación dentro del acuerdo Dignidad para ver si nos dividimos y nos incapacitan para buscar una alternativa, una variable a una primaria de todos y todas que, como se ve, ya no va a ser posible”, dijo. Además, el parlamentario indicó que como partido continuarán trabajando en llegar a la presidencial: “Seguimos construyendo una primaria y creemos que podemos estar en ella, el Frente Amplio y Chile Digno y crear una posibilidad patente de competir en la futura campaña presidencial. En eso estamos y vamos a tomar la definición ya concreta inmediatamente después del sábado y domingo, conociendo ya los resultados electorales”. Desde el Frente Amplio también se generaron opiniones sobre la postura del PPD. En el sector, desde donde buscan instalar a Gabriel Boric como candidato presidencial, la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, señaló que los anhelos son que finalmente se ponga primero el bienestar social por sobre los intereses políticos. “Confiamos en que los partidos de ese bloque que adhieren a las primarias amplias hagan recapacitar al PPD y a los sectores que aún no se convencen de que la unidad, con ideas, es la única forma de asegurar que las demandas de la gente lleguen a puerto”. Mientras que desde Convergencia Social, partido al que pertenece Gabriel Boric, la presidenta del partido, Alondra Arellano, comentó que “aún no tenemos posición oficial del PPD, pero está claro que cualquier partido que no quiere ir a una primaria amplia no quiere comprometerse con un programa de transformaciones distinto a lo que se ha hecho los últimos 30 años. Aún queda tiempo y esperamos poder ofrecerle al país una primaria que le haga sentido”. No somos responsables El PPD salió a defenderse de las críticas que se han hecho al partido sobre no procurar la unidad. Al respecto, Natalia Piergentili, encargada de la campaña de Heraldo Muñoz, expresó que no son ellos quienes han fragmentado a la centro izquierda. “Sobre que el PPD está matando una primaria unitaria, eso no es así, y quiero plantearlo como encargada de la campaña presidencial de Heraldo Muñoz. El PPD siempre ha bregado porque exista una primaria de toda la oposición, pero bajo ciertos mínimos”, señaló. Además, expresó que “ha sido el PPD quien planteó la idea de tener un comando unitario para la constituyente y fueron los que hoy son los adalides de la participación quienes no quisieron estar en el acuerdo del 15 de noviembre, quienes no quisieron lista unitaria para gobernadores y quienes no quisieron lista unitaria para constituyentes. Por lo tanto aquí hay que hablar de pisos mínimos programáticos, tenemos que ser decentes y responsables con la ciudadanía respecto de lo que somos y de lo que no somos”. Asimismo Piergentili afirmó que existen serias dificultades en algunas materias para generar acuerdos programáticos “que le hagan bien a Chile”. Finalmente, comentó que “por todas esas cosas hoy no somos responsables de la desunidad, más bien la palabra que hoy nos interpreta es consecuencia”. El plazo para la inscripción de primarias presidenciales vence el próximo 20 de mayo, por lo que antes de esa fecha tanto Unidad Constituyente, así como el resto de la oposición debe tener zanjado los acuerdos bajo los que concurrirán a dicha elección.

Fueron las declaraciones del presidente interino del PPD, Francisco Vidal, a La Segunda, las que encendieron las alarmas, una vez más, en la oposición. Según señaló el ex ministro, su partido planea ir a primarias solo con Unidad Constituyente, es decir, solo con el PS, PR y la DC. Y aunque luego el candidato del partido, Heraldo Muñoz, salió a aclarar la situación asegurando que esto está en evaluación, la posibilidad – que ya se había comentado durante semanas anteriores – quedó sobre la mesa con mayor fuerza y generó diversas críticas. “Considero realmente lamentable que en la oposición sigamos sin entender la importancia de hacer esfuerzos de unidad. Fuimos incapaces de tener una primaria para las municipales, para los gobiernos regionales, incapaces de tener una lista única para la convención que hará que la derecha quede sobre representada este fin de semana. No volvamos a cometer el mismo error con la parlamentaria, con la presidencial y con el esfuerzo programático”, señaló el diputado y candidato presidencial de Nuevo Trato, Pablo Vidal. Además, indicó que este es el momento de generar unidad: “Este es el momento de entender que a Chile le hace muy mal un gobierno de derecha, espero que el PPD recapacite, no cometa el mismo error que el Frente Amplio y el Partido Comunista cometieron en enero cuando se negaron a la lista única para la convención, y ojalá podamos tener una primaria amplia de oposición, para que a fin de año derrotemos a la derecha y empecemos a construir un nuevo Chile”. En tanto, desde el Partido Comunista, quienes con su candidato Daniel Jadue quedarían fuera de las primarias de Unidad Constituyente, el diputado y presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, expresó que todo el país está siendo testigo del “juego de máscaras” que lleva adelante una parte de la oposición. “Primero nos invitan a conversar, después buscan acuerdos y pactos con la derecha y con el Gobierno, posteriormente comunican que no van a hacer primarias ni con el PC ni con el FA, o plantean la discriminación dentro del acuerdo Dignidad para ver si nos dividimos y nos incapacitan para buscar una alternativa, una variable a una primaria de todos y todas que, como se ve, ya no va a ser posible”, dijo. Además, el parlamentario indicó que como partido continuarán trabajando en llegar a la presidencial: “Seguimos construyendo una primaria y creemos que podemos estar en ella, el Frente Amplio y Chile Digno y crear una posibilidad patente de competir en la futura campaña presidencial. En eso estamos y vamos a tomar la definición ya concreta inmediatamente después del sábado y domingo, conociendo ya los resultados electorales”. Desde el Frente Amplio también se generaron opiniones sobre la postura del PPD. En el sector, desde donde buscan instalar a Gabriel Boric como candidato presidencial, la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, señaló que los anhelos son que finalmente se ponga primero el bienestar social por sobre los intereses políticos. “Confiamos en que los partidos de ese bloque que adhieren a las primarias amplias hagan recapacitar al PPD y a los sectores que aún no se convencen de que la unidad, con ideas, es la única forma de asegurar que las demandas de la gente lleguen a puerto”. Mientras que desde Convergencia Social, partido al que pertenece Gabriel Boric, la presidenta del partido, Alondra Arellano, comentó que “aún no tenemos posición oficial del PPD, pero está claro que cualquier partido que no quiere ir a una primaria amplia no quiere comprometerse con un programa de transformaciones distinto a lo que se ha hecho los últimos 30 años. Aún queda tiempo y esperamos poder ofrecerle al país una primaria que le haga sentido”. No somos responsables El PPD salió a defenderse de las críticas que se han hecho al partido sobre no procurar la unidad. Al respecto, Natalia Piergentili, encargada de la campaña de Heraldo Muñoz, expresó que no son ellos quienes han fragmentado a la centro izquierda. “Sobre que el PPD está matando una primaria unitaria, eso no es así, y quiero plantearlo como encargada de la campaña presidencial de Heraldo Muñoz. El PPD siempre ha bregado porque exista una primaria de toda la oposición, pero bajo ciertos mínimos”, señaló. Además, expresó que “ha sido el PPD quien planteó la idea de tener un comando unitario para la constituyente y fueron los que hoy son los adalides de la participación quienes no quisieron estar en el acuerdo del 15 de noviembre, quienes no quisieron lista unitaria para gobernadores y quienes no quisieron lista unitaria para constituyentes. Por lo tanto aquí hay que hablar de pisos mínimos programáticos, tenemos que ser decentes y responsables con la ciudadanía respecto de lo que somos y de lo que no somos”. Asimismo Piergentili afirmó que existen serias dificultades en algunas materias para generar acuerdos programáticos “que le hagan bien a Chile”. Finalmente, comentó que “por todas esas cosas hoy no somos responsables de la desunidad, más bien la palabra que hoy nos interpreta es consecuencia”. El plazo para la inscripción de primarias presidenciales vence el próximo 20 de mayo, por lo que antes de esa fecha tanto Unidad Constituyente, así como el resto de la oposición debe tener zanjado los acuerdos bajo los que concurrirán a dicha elección.