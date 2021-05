615a8dccd2

Internacional Diego Khamis por situación israelí-palestina: “Lo que está pasando va a cambiar la década del conflicto” El abogado del comité ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile emplazó a los Estados a no quedarse en las muestras de solidaridad sino a exigir el cumplimiento del derecho internacional. "¿Cuánto el mundo va a aguantar que sigan resistiendo los palestinos y una vulneración abierta de sus derechos?", criticó. Diario Uchile Miércoles 12 de mayo 2021 17:43 hrs.

El conflicto entre palestinos e israelíes continúa agravándose con un número de víctimas que alcanza ya los 60 fallecidos en los últimos días, incluyendo al menos 15 menores de edad. Con respuestas de ambos bandos, iniciadas a partir de una provocación de Israel en el llamado “Día de la Reunificación de Jerusalén”, para el abogado miembro del comité ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Diego Khamis, se trata de momento clave, marcado también por una declaración previa de Human Rights Watch. El documento, presentado a finales del mes de abril, según recordó Khamis en conversación con nuestro medio, desmiente la buena convivencia de la que se jactaba el Estado de Israel para con los habitantes palestinos que no fueron expulsados en 1948 y que, a pesar de la ocupación israelí, no abandonaron su identidad palestina. “El informe no habla solo de que haya apartheid y delitos de lesa humanidad en la Franja de Gaza sino en todo en el territorio palestino ocupado, que esto es Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza. Pero, lo más relevante, es que dice que hay apartheid contra la población palestina en el mismo Israel, o sea, sus propios ciudadanos, y creo que eso es muy fuerte”, señaló el abogado. Frente a estos acontecimientos, que incluyen por ejemplo la exclusión de la exitosa campaña vacunatoria israelí a ciudadanos palestinos, para Khamis resulta muy relevante las declaraciones internacionales sobre el tema, principalmente la de Estados Unidos, que esta vez empiezan a marcar distancia frente a lo que representaba el régimen trumpista. “No es una declaración buena, pero sí creo que cambia un poco la política norteamericana con respecto a lo que venía haciendo el presidente Trump. Creo que la administración Biden va a cambiar las políticas que tenía sobre el tema palestino la administración Trump y también vimos condenas muy fuertes de parte de los europeos. Con esto, creo que lo que está pasando ahora va a cambiar la década del conflicto palestino israelí, aquí va a haber una nueva página en el conflicto, después de una que yo llamaría relativamente perdida”, manifestó. Asimismo, Khamis instó a los Estados que mantienen vínculos con Israel a realizar acciones concretas respecto de este conflicto, algo que, según precisó, es también una recomendación de organizaciones como Human Rights Watch. “Ellos señalan que los países, entre ellos Chile, tienen que reevaluar sus relaciones con Israel para que estas no contribuyan a la comisión de algún delito de lesa humanidad. Eso creo que es muy relevante. No puede seguir pasando lo que está pasando hoy día en palestina y contra la población palestina de Israel, a vista y paciencia del mundo y sin que esto tenga sanciones. Los palestinos necesitan de que los Estados, no solo en solidaridad, en declaraciones, sino que cumplan con sus obligaciones de derecho internacional, donde también está hacer cumplir las obligaciones de los otros Estados”, criticó. Respecto de la situación actual del pueblo palestino, aunque rechazó todo acto de violencia, Khamis aseguró que se trata de una lucha histórica, que ha resistido a una ocupación próxima a cumplir 73 años. No obstante, el abogado cuestionó: “¿cuánto el mundo va a aguantar que sigan resistiendo los palestinos y una vulneración abierta de los derechos?”. “Acá no hay un problema contra el Estado de Israel. Los palestinos reconocen y la Organización para la Liberación de Palestina ha reconocido el derecho de existencia del Estado de Israel. Los palestinos no queremos ni un milímetro más ni uno menos de lo que dice el derecho internacional”, sentenció.

