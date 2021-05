615a8dccd2

42353fe08d

Cultura Niñez, política y clandestinidad: nueva publicación indaga en la historia desconocida de Gladys Marín En el texto, la historiadora Carmen Norambuena construye una narración que supera el relato oficial en torno a Gladys Marín. Por medio de entrevistas a cercanos, registros personales y documentos del Congreso, la investigadora propone una biografía que se sumerge en la intimidad de una de las líderes más importantes del Partido Comunista. Abril Becerra Miércoles 12 de mayo 2021 17:50 hrs.

La historiadora Carmen Norambuena compartió en más de una oportunidad con Gladys Marín (1941–2005). Ambas fueron estudiantes de las Escuelas Normales y su primer encuentro se dio al calor de un congreso en Valdivia. “Me llamó la atención su figura, su desplante, su manera de exponer. De ahí en adelante nos encontramos muchas veces. No puedo decir que fui su amiga íntima, pero nos encontramos en varias ocasiones y ella me reconoció hasta el final”, rememoró la investigadora, quien, durante los últimos años, se sumergió en la tarea de reconstruir la biografía de la ex presidenta del Partido Comunista. Para enfrentar esta labor, la académica consultó registros de la biblioteca del Congreso nacional, testimonios de Marín y escritos de la época. Apoyada por la profesora Avelina Caniuñir, la investigación también contempló entrevistas a familiares y cercanos de la ex diputada con el propósito de alcanzar un relato capaz de ir más allá de la historia oficial en torno a su figura. Su hermana Silvia, sus hijos Rodrigo y Álvaro, y sus amigas Marta Fritz y Cristina Lártiga fueron parte de ese proceso. De esa manera, surgió el libro Gladys Marín. Solidaridad, consecuencia y valentía que fue publicado, recientemente, por Editorial Usach. En el texto, la autora aborda pasajes sobre la niñez de la ex parlamentaria, dibuja el inicio de su despertar político y devela su lucha como feminista. A ello se suman capítulos sobre su labor como diputada y su vínculo con el escritor Pedro Lemebel, entre otros temas. “Ella fue una líder innata. Desde pequeña se mostró como una niña con mucha personalidad, pero su despertar está cuando hace la secundaria y se relaciona con jóvenes estudiantes del Liceo Valentín Letelier (…). Lo que se señalaba ahí coincidían con su despertar, con esa intención de ayudar a los demás. Luego. se insertó en el Partido Comunista y no paró más”, precisó la historiadora Carmen Norambuena. “Sus comienzos en la política no fueron fáciles. En ese tiempo era muy difícil tener una voz en tierra que era exclusivamente de hombres. Incluso, ella misma lo señala. Hubo cosas divertidas hasta llegar a la mofa de su persona. Ella comentaba que cuando un obrero se portaba mal, se decía, allá está la Gladys Marín reclamando”, comentó la investigadora. En el libro, la autora propone un paralelo entre la vida de Gladys Marín y el acontecer nacional. En ese sentido, Norambuena sostuvo que “Gladys es parte de la historia de Chile” y que su figura “traspasa lo que es el Partido Comunista”. Así, Marín se transformó en pionera respecto de temas como el feminismo, el derecho a la vivienda y la salud digna: “Cuando logramos combinar conciencia de clase con conciencia de género, nuestras convicciones son potentes”, dice la ex parlamentaria, de acuerdo a uno de los testimonios recogidos en el volumen. El texto también aborda la relación de Marín con el ingeniero civil Jorge Muñoz Poutays, miembro del Comité Central del Partido Comunista quien fue detenido en 1976 en el marco de un operativo realizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). “Las palabras de Gladys hacia su marido están llenas de amor y de dolor por su temprana pérdida. En los momentos de la hecatombe política del año 1973, expresa: ‘En ese contexto de pesadilla yo fui de casa en casa, las más pobres, las más solidarias. Allanaron el lugar donde había vivido, la casa de mis parientes. Me quitaron mis hijos, mi compañero, mis libros, mi araucaria’”, recoge el libro. Así, más tarde, la investigación explora su exilio y sus trece años de trabajo clandestino durante la dictadura: “Su papel político ahí es fundamental y lo hizo a costa de su propia vida personal. Ella misma dice que ese tiempo fue el más difícil de su vida, porque sólo podía mirar a sus hijos y no conversar y no tocarlos. Porque los hijos estaban convencidos de que estaba fuera del país”, explicó Carmen Norambuena. “La labor que realizó en clandestinidad fue fundamental, porque trabajó muchísimo y su ocultamiento no estuvo ausente de momentos críticos. De ir de una casa a otra y estar en un lugar a otro. Eso sirvió para que ella fuera fortaleciendo su ideario político. Fueron años de profunda creatividad en su razonar”, puntualizó la investigadora. En tanto, respecto de su carrera presidencial, el libro pone en valor el osado programa de Marín: “La propuesta era cambiar el sistema en su totalidad”, se lee en el ejemplar de 180 páginas. Para Norambuena, uno de los puntos más importantes de esta reforma tenía que ver con el proyecto de “Educación para todos”. “Ella fue premonitora de ciertas ideas y cuestiones que más tarde iban a estar en la cartelera, tanto en educación, como en salud. Pero en educación ella tenía muchos más antecedentes para poder argumentar, ya que como era profesora siempre estuvo ligada a ese ámbito. Donde más se reconoce su labor es en el plano de la educación, pero también en el plano de la salud tuvo sugerencias y trabajó en la Cámara en proyectos concretos”, dijo la autora del libro. Gladys Marín. Solidaridad, consecuencia y valentía es parte de una colección en la que también destacan semblanzas vinculadas a Gabriela Mistral, Diego Portales, Michelle Bachellet y Salvador Allende. Estos volúmenes pueden encontrarse en las principales librerías del país así como en el sitio web de Editorial Usach.

La historiadora Carmen Norambuena compartió en más de una oportunidad con Gladys Marín (1941–2005). Ambas fueron estudiantes de las Escuelas Normales y su primer encuentro se dio al calor de un congreso en Valdivia. “Me llamó la atención su figura, su desplante, su manera de exponer. De ahí en adelante nos encontramos muchas veces. No puedo decir que fui su amiga íntima, pero nos encontramos en varias ocasiones y ella me reconoció hasta el final”, rememoró la investigadora, quien, durante los últimos años, se sumergió en la tarea de reconstruir la biografía de la ex presidenta del Partido Comunista. Para enfrentar esta labor, la académica consultó registros de la biblioteca del Congreso nacional, testimonios de Marín y escritos de la época. Apoyada por la profesora Avelina Caniuñir, la investigación también contempló entrevistas a familiares y cercanos de la ex diputada con el propósito de alcanzar un relato capaz de ir más allá de la historia oficial en torno a su figura. Su hermana Silvia, sus hijos Rodrigo y Álvaro, y sus amigas Marta Fritz y Cristina Lártiga fueron parte de ese proceso. De esa manera, surgió el libro Gladys Marín. Solidaridad, consecuencia y valentía que fue publicado, recientemente, por Editorial Usach. En el texto, la autora aborda pasajes sobre la niñez de la ex parlamentaria, dibuja el inicio de su despertar político y devela su lucha como feminista. A ello se suman capítulos sobre su labor como diputada y su vínculo con el escritor Pedro Lemebel, entre otros temas. “Ella fue una líder innata. Desde pequeña se mostró como una niña con mucha personalidad, pero su despertar está cuando hace la secundaria y se relaciona con jóvenes estudiantes del Liceo Valentín Letelier (…). Lo que se señalaba ahí coincidían con su despertar, con esa intención de ayudar a los demás. Luego. se insertó en el Partido Comunista y no paró más”, precisó la historiadora Carmen Norambuena. “Sus comienzos en la política no fueron fáciles. En ese tiempo era muy difícil tener una voz en tierra que era exclusivamente de hombres. Incluso, ella misma lo señala. Hubo cosas divertidas hasta llegar a la mofa de su persona. Ella comentaba que cuando un obrero se portaba mal, se decía, allá está la Gladys Marín reclamando”, comentó la investigadora. En el libro, la autora propone un paralelo entre la vida de Gladys Marín y el acontecer nacional. En ese sentido, Norambuena sostuvo que “Gladys es parte de la historia de Chile” y que su figura “traspasa lo que es el Partido Comunista”. Así, Marín se transformó en pionera respecto de temas como el feminismo, el derecho a la vivienda y la salud digna: “Cuando logramos combinar conciencia de clase con conciencia de género, nuestras convicciones son potentes”, dice la ex parlamentaria, de acuerdo a uno de los testimonios recogidos en el volumen. El texto también aborda la relación de Marín con el ingeniero civil Jorge Muñoz Poutays, miembro del Comité Central del Partido Comunista quien fue detenido en 1976 en el marco de un operativo realizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). “Las palabras de Gladys hacia su marido están llenas de amor y de dolor por su temprana pérdida. En los momentos de la hecatombe política del año 1973, expresa: ‘En ese contexto de pesadilla yo fui de casa en casa, las más pobres, las más solidarias. Allanaron el lugar donde había vivido, la casa de mis parientes. Me quitaron mis hijos, mi compañero, mis libros, mi araucaria’”, recoge el libro. Así, más tarde, la investigación explora su exilio y sus trece años de trabajo clandestino durante la dictadura: “Su papel político ahí es fundamental y lo hizo a costa de su propia vida personal. Ella misma dice que ese tiempo fue el más difícil de su vida, porque sólo podía mirar a sus hijos y no conversar y no tocarlos. Porque los hijos estaban convencidos de que estaba fuera del país”, explicó Carmen Norambuena. “La labor que realizó en clandestinidad fue fundamental, porque trabajó muchísimo y su ocultamiento no estuvo ausente de momentos críticos. De ir de una casa a otra y estar en un lugar a otro. Eso sirvió para que ella fuera fortaleciendo su ideario político. Fueron años de profunda creatividad en su razonar”, puntualizó la investigadora. En tanto, respecto de su carrera presidencial, el libro pone en valor el osado programa de Marín: “La propuesta era cambiar el sistema en su totalidad”, se lee en el ejemplar de 180 páginas. Para Norambuena, uno de los puntos más importantes de esta reforma tenía que ver con el proyecto de “Educación para todos”. “Ella fue premonitora de ciertas ideas y cuestiones que más tarde iban a estar en la cartelera, tanto en educación, como en salud. Pero en educación ella tenía muchos más antecedentes para poder argumentar, ya que como era profesora siempre estuvo ligada a ese ámbito. Donde más se reconoce su labor es en el plano de la educación, pero también en el plano de la salud tuvo sugerencias y trabajó en la Cámara en proyectos concretos”, dijo la autora del libro. Gladys Marín. Solidaridad, consecuencia y valentía es parte de una colección en la que también destacan semblanzas vinculadas a Gabriela Mistral, Diego Portales, Michelle Bachellet y Salvador Allende. Estos volúmenes pueden encontrarse en las principales librerías del país así como en el sitio web de Editorial Usach.