Cultura Festival de rock mexicano se instala en Matucana 100 Las bandas que estarán presente este año serán Los Chulitos, PajarosKaidos, Sex Catrina y Los Daniels. El grupo que representa a nuestro país será Niños del Cerro. Diario Uchile Jueves 13 de mayo 2021

Por primera vez, y a través de la página web del Centro Cultural Matucana 100, se transmitirá la quinta versión del festival de rock Mayo Gallo. El certamen musical, organizado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes de México y dirigido principalmente a su comunidad estudiantil y al público en general, se transmitirá el 20 de mayo, a las 19 horas. “El Festival Mayo Gallo es una celebración musical que organiza la UAA como regalo para los alumnos para celebrar el mes del estudiante. Se ha hecho año tras año con importantes bandas nacionales y esta es la primera vez que contaremos con la participación de una banda extranjera como lo es Niños del Cerro. Con ellos ideamos hacer algo en conjunto para darle una internacionalización al certamen, que se transmitirá por la plataforma web del Centro Cultural Matucana 100”, señala Juan Pablo Castañeda, curador del certamen. Sobre este espectáculo, único en Chile, Cristóbal Gumucio, director ejecutivo del Centro Cultural Matucana 100, manifiesta que: “Estamos muy contentos de esta alianza que estamos realizando con la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Nos va a permitir mostrar el trabajo de bandas de México y Chile e internacionalizar las carreras de los artistas que allí se presentarán”. Las bandas mexicanas que estarán presente este año serán Los Chulitos, PajarosKaidos, Sex Catrina, Los Daniels y el grupo que representa a nuestro país, Niños del Cerro. Mayo Gallo es un festival musical orientado al rock y su nombre retoma dos elementos: el gallo, mascota oficial de la UAA, y mayo, mes en el que festeja el día del estudiante en México y en el que se lleva a cabo cada año el festival. Un evento que nació en 2016 y que ha llegado a contar con la asistencia de cerca de 6 mil personas cada año. Desde su creación hasta la fecha han pasado por el certamen musical bandas de rock como Blue Nipples, Mexica Clicka, The Wolf and The Deer, Biztec, Seathebay, Little Jesus, 60 Tigres y Los Románticos de Zacatecas, Paralelos, Punto, Yoga Fire, Kill The Clowns, Sonido San Francisco y Allison.

