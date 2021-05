20e7321493

ff3bc204af

Guido Girardi y anuncios del Gobierno por ayudas económicas: “Vamos a ver si existe una derecha con un mínimo de empatía” El ministro de Hacienda señaló que el texto será ingresado durante los próximos días, sin especificar aún los montos definitivos, los que estarían guiados por la línea de la pobreza. Al respecto el senador PPD, Guido Girardi señaló que desde la oposición no van a ceder en los montos propuestos al Ejecutivo respecto de la renta básica universal. Héctor Gabriel Campos Jueves 13 de mayo 2021 20:08 hrs.

Durante la jornada de hoy, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en conjunto con el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, le dieron el vamos la idea de la oposición de entregar una Renta Básica Universal, sin embargo, no fueron especificados los montos, los que serían negociados una vez que se ingrese como proyecto de ley al Congreso, pero que tendrían como referencia la línea de la pobreza. El ministro Cerda, recalcó que esta renta básica sería implementada con la extensión al 100% del Registro Social de Hogares, alcanzando la universalidad pedida por la oposición , solamente excluyendo al 10% mas rico. Además, el secretario de Estado aseguró que se seguirá trabajando con el Ingreso Familiar de Emergencia, que es el beneficio que se está entregando hoy y que el monto será extendido. La cifra final deberá ser discutida en el Congreso, cuando sea ingresado como proyecto de ley. “Hoy día el IFE que llega a 13 millones de chilenos con 100 mil pesos por persona, va incluso ha ser mejorado en su cobertura (…) el diálogo lo vamos a tomar en el Congreso durante los próximos días”, agregó. Respecto al financiamiento de estas ayudas económicas, desde el Gobierno señalaron que van a trabajar con los ingresos que ha dejado el cobre durante este año y seguirán impulsando la idea de legislar en relación al fin de la exenciones tributarias, además, el ministro de Hacienda declaró que el país está en condiciones de endeudarse de manera razonable. De esta manera, el Ejecutivo le cerraría las puertas en el corto plazo, a los proyectos del nuevo royalty e impuesto a los “súper ricos “. “Por un lado, estamos teniendo efectivamente una buena recaudación de cobre y la estamos ocupando en eso, por otro lado, buscaremos algo de mayor recaudación vía exenciones , pero también quiero darle la tranquilad a los chilenos que si es necesario aumentar la capacidad de endeudamiento de una manera razonable, lo podemos hacer”, añadió el secretario de Estado. Desde la oposición , el senador Guido Girardi (PPD), señaló que la decisión del Gobierno de escuchar la propuesta es lo mínimo que podían hacer luego de una gestión económica de la pandemia muy pobre. En conversación con nuestro medio el legislador comentó que no van a ceder en bajar de los 604 mil pesos por grupo familiar promedio, propuestos en un principio. “Nosotros no vamos a ceder de esa cifra, porque una renta básica de 604 mil pesos para cuatro personas, estás hablando que cada integrante tendría 4. 700 pesos diarios para movilizarse, para tres comidas, comprar sus medicamentos, me parece que es absolutamente razonable”. Respecto a la decisión del Gobierno de no especificar aún los montos de la renta y los cuestionamientos sobre una posible una estrategia para no afectar sus aspiraciones electorales de Chile Vamos, Girardi expresó: “Espero que el Gobierno reflexione , vamos a ver si existe una derecha con un mínimo de empatía o si tenemos una derecha totalmente desconectada que vive en un mundo paralelo sin entender lo que pasa en el país, yo espero que no nos bajen los montos”, subrayó. Por otra parte, en un tono mas crítico, el diputado y jefe de la bancada PPD, Raúl Soto, comentó que es un error seguir insistiendo con el IFE y que presentar proyectos sin acuerdos sería de mala fe. “No basta con un parche al IFE, necesitamos una renta universal de emergencia , con una suficiencia por sobre la línea de la pobreza mas un 30%(…) si el Gobierno de verdad quiere un diálogo debe allanarse en base a la solicitud de la propuesta de la oposición, de lo contrario, simplemente lo que esta haciendo es renunciar a cualquier posibilidad de diálogo en el futuro”. El resto de la propuesta de mínimos comunes entregada por el Gobierno tendría su eje en el fortalecimiento de la red de salud para enfrentar lo que resta de pandemia y la creación de un fondo para apoyar a las pymes, del cual tampoco se especificó el monto. En cuanto a los plazos para ingresar los proyectos al Congreso, el ministro Ossa señaló que se esta trabajando para lo antes posible empezar el debate legislativo, pero todo indica que sería durante la próxima semana, una vez realizadas las elecciones. FOTO portada : Presidencia

Durante la jornada de hoy, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en conjunto con el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, le dieron el vamos la idea de la oposición de entregar una Renta Básica Universal, sin embargo, no fueron especificados los montos, los que serían negociados una vez que se ingrese como proyecto de ley al Congreso, pero que tendrían como referencia la línea de la pobreza. El ministro Cerda, recalcó que esta renta básica sería implementada con la extensión al 100% del Registro Social de Hogares, alcanzando la universalidad pedida por la oposición , solamente excluyendo al 10% mas rico. Además, el secretario de Estado aseguró que se seguirá trabajando con el Ingreso Familiar de Emergencia, que es el beneficio que se está entregando hoy y que el monto será extendido. La cifra final deberá ser discutida en el Congreso, cuando sea ingresado como proyecto de ley. “Hoy día el IFE que llega a 13 millones de chilenos con 100 mil pesos por persona, va incluso ha ser mejorado en su cobertura (…) el diálogo lo vamos a tomar en el Congreso durante los próximos días”, agregó. Respecto al financiamiento de estas ayudas económicas, desde el Gobierno señalaron que van a trabajar con los ingresos que ha dejado el cobre durante este año y seguirán impulsando la idea de legislar en relación al fin de la exenciones tributarias, además, el ministro de Hacienda declaró que el país está en condiciones de endeudarse de manera razonable. De esta manera, el Ejecutivo le cerraría las puertas en el corto plazo, a los proyectos del nuevo royalty e impuesto a los “súper ricos “. “Por un lado, estamos teniendo efectivamente una buena recaudación de cobre y la estamos ocupando en eso, por otro lado, buscaremos algo de mayor recaudación vía exenciones , pero también quiero darle la tranquilad a los chilenos que si es necesario aumentar la capacidad de endeudamiento de una manera razonable, lo podemos hacer”, añadió el secretario de Estado. Desde la oposición , el senador Guido Girardi (PPD), señaló que la decisión del Gobierno de escuchar la propuesta es lo mínimo que podían hacer luego de una gestión económica de la pandemia muy pobre. En conversación con nuestro medio el legislador comentó que no van a ceder en bajar de los 604 mil pesos por grupo familiar promedio, propuestos en un principio. “Nosotros no vamos a ceder de esa cifra, porque una renta básica de 604 mil pesos para cuatro personas, estás hablando que cada integrante tendría 4. 700 pesos diarios para movilizarse, para tres comidas, comprar sus medicamentos, me parece que es absolutamente razonable”. Respecto a la decisión del Gobierno de no especificar aún los montos de la renta y los cuestionamientos sobre una posible una estrategia para no afectar sus aspiraciones electorales de Chile Vamos, Girardi expresó: “Espero que el Gobierno reflexione , vamos a ver si existe una derecha con un mínimo de empatía o si tenemos una derecha totalmente desconectada que vive en un mundo paralelo sin entender lo que pasa en el país, yo espero que no nos bajen los montos”, subrayó. Por otra parte, en un tono mas crítico, el diputado y jefe de la bancada PPD, Raúl Soto, comentó que es un error seguir insistiendo con el IFE y que presentar proyectos sin acuerdos sería de mala fe. “No basta con un parche al IFE, necesitamos una renta universal de emergencia , con una suficiencia por sobre la línea de la pobreza mas un 30%(…) si el Gobierno de verdad quiere un diálogo debe allanarse en base a la solicitud de la propuesta de la oposición, de lo contrario, simplemente lo que esta haciendo es renunciar a cualquier posibilidad de diálogo en el futuro”. El resto de la propuesta de mínimos comunes entregada por el Gobierno tendría su eje en el fortalecimiento de la red de salud para enfrentar lo que resta de pandemia y la creación de un fondo para apoyar a las pymes, del cual tampoco se especificó el monto. En cuanto a los plazos para ingresar los proyectos al Congreso, el ministro Ossa señaló que se esta trabajando para lo antes posible empezar el debate legislativo, pero todo indica que sería durante la próxima semana, una vez realizadas las elecciones. FOTO portada : Presidencia