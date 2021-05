e20b4454c6

Nacional Minsal entrega recomendaciones para asistir a votar el fin de semana "La ruta del voto seguro" denominaron en la secretaría de Estado al grupo de medidas que buscan evitar aglomeraciones y un incremento de contagios de Covid19. Raúl Martínez Jueves 13 de mayo 2021 16:24 hrs.

Acudir con mascarilla, alcohol gel y lápiz azul propio son parte de las medidas que el Ministerio de Salud llamó a tener en cuenta para este fin de semana cuando millones de personas acudan a votar en todo el país. Durante el balance de las cifras de Covid 19, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó sobre esta iniciativa que denominaron “La ruta del voto seguro” y que busca evitar contagios y aglomeraciones, en especial en aquellas comunas que están en cuarentena o transición. Al respecto, la autoridad sanitaria indicó que en aquellas comunas que estén en Fase 1 o 2, el permiso sólo rige para ir a votar. “El permiso, la salida ese día en aquellas comunas que están en transición y en cuarentena solamente es para ir a votar y volver a sus hogares. Por lo tanto, les pedimos que no usen esta salida para compartir con otras personas, reuniones sociales o festejos. Porque sabemos que esos son riesgos sanitarios que no queremos correr este fin de semana”, comentó. Además, se establecieron cinco “momentos” durante el proceso de votación. “El primero es antes de salir de la casa, prepararnos antes de salir de la casa. Si tengo síntomas, si tengo fiebre, si tengo tos, cualquier sintomatología, no salir, consultar y evitar ir a algún lugar porque puedo estar cursando el Coronavirus. También recordar que siempre tengo que llevar la mascarilla bien puesta y no me la puedo sacar en ningún momento”, explicó Daza. Posteriormente, “en el trayecto al local de votación si voy a ir en locomoción pública, siempre llevar alcohol gel, usar alcohol gel antes y después de tocar cualquier superficie y en todo momento llevar siempre la mascarilla. Cuando llego al local de votación, respetar las medidas de autocuidado, respetar los protocolos sanitarios del recinto. Si se necesita asistencia, solicitarla y si hay filas, mantener en todo momento el distanciamiento de un metro con las demás personas”. La subsecretaria llamó a que “limpie siempre bien sus manos con alcohol gel antes de votar y llevar su propio lápiz azul para no compartir estos objetos con otros. Si se encuentra con alguien, evitar saludar respetando siempre la distancia física y no se queden más tiempo en el lugar de votación más allá de lo necesario”. Al momento del regreso al hogar, las medidas aconsejan “quitarse la mascarilla, desecharla si es desechable y si es una mascarilla reutilizable, lavarla. Siempre lavarse bien las manos durante al menos 20 segundos. Por último, es muy importante no olvidar llevar cuatro cosas: llevar el lápiz azul, llevar el alcohol gel, llevar una mascarilla de repuesto en caso que se humedezca y el carné de identidad”. Daza recordó también que en el caso de “los adultos mayores tienen un horario preferencial entre las 2 y las 6 de la tarde. Los adultos mayores, las personas con una enfermedad crónica, las personas con discapacidad también van a tener siempre una preferencia”. Asimismo dijo que “las personas para ir a votar si votan en su misma región, solamente tienen que llevar su carné de identidad. En cambio, si voy a votar a otra región, además del carné de identidad, tengo que llevar la consulta de datos electorales del Servel y el pasaporte sanitario que se saca en www.c19.cl”. Las autoridades dispusieron que durante este fin de semana de elección se puede viajar a otras regiones desde 48 horas antes del día de la votación y el regreso también tiene que ser no más allá de 48 horas después del día de la votación. Además, en aquellas regiones que tienen como requisito el ingreso de PCR negativo, como son las regiones de Aysén y Magallanes, quienes vayan a votar no van a necesitar un PCR negativo y solo deben acreditar su mesa de sufragio a través la consulta de datos electorales del Servel. Foto: Servel

