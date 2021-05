Siguen críticas contra presidenta de las AFP

e20b4454c6

No baja la tensión luego del revuelo provocado por la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, quien dijo que los jóvenes de 25 años no pueden esperar jubilarse a los 65 como establece la norma en la actualidad y que, por el contrario, deberían acostumbrarse a extender su vida laboral por muchos años más. Para ello ejemplificó con los ex presidente Michelle Bachelet y Ricardo Lagos que siguen activos, así como el antipoeta Nicanor Parra, quien dijo trabajó hasta los 103 años. Sus expresiones provocaron diversas reacciones en todos los sectores, incluyendo en el Gobierno, donde el ministro de Economía, Lucas Palacios, dijo que las declaraciones de la ejecutiva “espero que las haya dicho en broma”. Luego de levantada la reacción de dirigentes sindicales, parlamentarios y personeros del Ejecutivo, la propia Cox quiso zanjar el asunto señalando que nunca fue su intención “ofender a los trabajadores”. Además, sostuvo que sus expresiones apuntaban al “mundo del trabajo para las personas que envejecen y sienten que se les cierran las puertas. Jamás mis palabras quisieron ofender a los trabajadores y menos presionar a las personas a trabajar más años. Conozco el sistema de protección a la vejez y tengo claro cuáles son los limitantes que tiene hoy envejecer en Chile”. Pero sus explicaciones no alcanzaron para bajar la temperatura de la controversia tal como pretendía la representante de las cuestionadas administradoras de fondos de pensiones. Desde el Congreso, el senador Francisco Chahuán indicó que “las opiniones de la presidenta de la Asociación de AFP no ayudan al debate respecto de la reforma previsional”. El legislador de RN aprovechó de meter presión al Gobierno para acelerar el debate sobre la modificación del sistema, aprovechando la actual coyuntura con la oposición. “Hago el llamado al Gobierno a que le ponga discusión inmediata a la reforma previsional para darle dignidad a nuestras personas mayores. Y esto implica generar los acuerdos necesarios. Esto debe ser parte de los ‘mínimos comunes’ que queremos acordar con la oposición, sacar la reforma previsional”, explicó Chahuán. Mientras, el senador también de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, se detuvo en la forma en que se refirió Cox al mundo del trabajo, lo que a su juicio demuestra el poder que tienen en el país. “El poder de las AFP’s es de tal magnitud, que su mayor representante se atreve a decir algo con un desparpajo increíble. Si las AFP’s quieren estar a la altura del debate, deben replantearse también la manera de comunicarse con el país”, indicó el legislador. Desde el mundo sindical, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Nolberto Díaz, desconocen el mundo del trabajo y la realidad que enfrentan millones de personas en nuestro país. “Durante 40 años las AFP han estado gobernadas por personajes que no viven ni trabajan como la mayoría de los chilenos. Por tanto se entiende su desconexión, su frivolidad, su indolencia. Durante 40 años las AFP se han coludido con gran parte del Parlamento para negar cualquier cambio al sistema de pensiones y el sistema de seguridad social”, acusó el dirigente sindical. Díaz agregó que son muchos los casos de personas que deben volver a ofrecer su fuerza de trabajo para sobrevivir producto de las precarias pensiones que pagan las administradoras que hoy representa Alejandra Cox. “Hemos conocido casos dramáticos del trabajador de 80 años que tiene que trabajar en la noche porque no le alcanza con la miserable pensión que le dieron y durante el día tiene que cuidar a su mujer. Muchos son los trabajadores y trabajadoras de más de 65 años que tienen que verse obligados después de una vida entera trabajo a volver a trabajar para complementar las jubilaciones miserables que están dando las AFP. Lo que los trabajadores chilenos le decimos a las AFP y al Parlamento, es que no queremos más AFP, que requerimos con urgencia modificar el modelo de seguridad social y que no sigan haciendo lo que han hecho durante estos 40 años que es repartir miseria y pobreza”, enfatizó el representante de la CUT.

