Nacional Autoridades revisan detalles para jornada electoral del fin de semana Desde el Servel insistieron en que las posibilidades de fraude son casi nulas. Miembros de las FF.AA. y apoderados de los candidatos cuidarán urnas que quedarán selladas de la jornada del sábado para el domingo. Raúl Martínez Viernes 14 de mayo 2021 16:12 hrs. Me Gusta

Durante este viernes las autoridades electorales ultimaron detalles previo a la doble jornada electoral del fin de semana. Por la tarde se constituyeron las mesas y se revisaron las sedes de votación, espacios de los que las Fuerzas Armadas ya tomaron su control. El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, reiteró que las posibilidades de manipulación de los votos es prácticamente imposible y quedaría en evidencia tanto para los encargados de la mesa como para el representante de la entidad encargada de la elección en cada recinto. Hace sólo algunos días, Tagle precisó que los votos tienen colillas que sólo pueden ser retiradas una vez que se registre el sufragio, mientras que las urnas serán de plástico semi transparente y quedarán selladas del sábado para el domingo que es la segunda y última jornada de votación. Respecto del trabajo de los encargados de las mesas, el representante del Servel indicó que “ellos siempre tienen que andar con mascarilla, el kit sanitario lo retiran mañana (sábado). La constitución de las mesas es básicamente que estén presente, levantar un acta y distribuirse los cargos que existen en la mesa, presidente, secretario, comisario y vocal. Y además asistir a la capacitación que se hace en los locales de votación y recibir todo ese tipo de información. Eso queda de esta forma las mesas listas para funcionar y se sabe cuáles van a ser”. La noche del sábado para el domingo, la autoridad determinó que el resguardo de las sedes de votación y las urnas la realizará personal de las Fuerzas Armadas y apoderados de local de los candidatos para así dar seguridad a todos los sectores. El conteo de voto se va a realizar sólo el día domingo, mientras que cada elector debe asistir a votar sólo uno de los dos días. Para trasladarse al local de votación no requiere un permiso especial por lo que las autoridades solicitaron ser responsables en el traslado y no usarlo para visitar familiares ni participar en reuniones. En el caso de quienes deben votar en una comuna distinta a la que viven dentro de una misma región, sólo necesitará su carné de identidad para acudir a emitir su voto. Mientras, quienes deban trasladarse de una región a otra, deberán contar con su carné de identidad, carné sanitario que se obtiene en c19.cl y el documento del Servel que certifica que su lugar de votación está en el lugar hacia donde viaja. El permiso para traslado comenzó a regir el jueves 13 y se extenderá 48 horas después de la votación, es decir el próximo martes 18. Transporte gratuito e interregional Desde el Ministerio de Transportes reiteraron que el servicio de transporte público durante este fin de semana será gratuito en más de 2 mil servicios en todo el país, incluyendo traslado fluvial y lacustre. En la Región Metropolitana se dispuso que la red de Metro y el Metrotren Alameda-Nos y Alameda-Rancagua, será gratuito, aunque igualmente deberá portar la Tarjeta Bip! que marcará $0. También se dispusieron 44 servicios gratuitos en zonas rurales de la Región Metropolitana en comunas como Alhué, Curacaví, El Monte, Tiltil, San José de Maipo, Melipilla y Pirque, entre otras. El seremi de Transportes Metropolitano, Eddy Roldán indicó que “especialmente en la Región Metropolitana se han dispuesto casi en un 99 por ciento casi las mismas medidas, sólo que se han agregado dos o tres servicios donde se detectó que podría haber faltado un poquito más de transporte. Pero las medidas se mantienen en nuestra región”. A nivel nacional, la jefa del programa de fiscalización del Ministerio de Transportes, Paula Flores sostuvo que “al igual que los aeropuertos de todo el país, los terminales de buses interurbanos están habilitados para que este fin de semana todas las personas que tienen que votar en una región distinta a la que residan lo puedan hacer. Los terminales están funcionando con sus aduanas sanitarias que van a solicitar el pasaporte sanitario como único documento para trasladarse a esta región con el único objeto de poder votar y la excusa no va a ser no tener un medio de transporte por no haber ido a votar”.

