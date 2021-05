1985d05be1

Internacional Politólogo de la Universidad de Tel Aviv: “Israel no quiere ningún proceso de paz, y el Hamás tampoco” Tras varios años de relativa calma, Jerusalén Este se volvió a convertir en el foco de tensiones entre israelíes y palestinos. El politólogo de la Universidad de Tel Aviv, Alberto Spectorovsky, habló al micrófono de RFI sobre el conflicto que ya suma muchas víctimas mortales: siete israelíes y 103 palestinos, de los cuales 27 son niños en Gaza. RFI Viernes 14 de mayo 2021 19:26 hrs.

Lo que comenzó con disturbios por los planes de desalojo de familias palestinas por parte del Ejército israelí, ha tomado la forma de violentos enfrentamientos que se han multiplicado en Gaza y en varios pueblos y ciudades israelíes. Sin embargo, la situación durante un periodo no fue así: “Paradójicamente pasó algo durante el último año. Pues durante la pandemia las relaciones entre árabes e israelíes, acá en Israel, fueron más que buenas. Algo que hasta nos sorprendía a todos”, expresa el doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv, Alejandro Spectorovsky. “Por primera vez, la población israelí estaba siendo consciente de la gran contribución de los ciudadanos árabes en los servicios médicos. Era entrar en un hospital o una farmacia y ser atendido por ciudadanos árabes. Se podría decir que había casi un idilio y esto se rompió de un momento a otro”, relata Spectorovsky. Desde el lunes, las protestas y los choques entre judíos y palestinos no han hecho más que empeorar, así como el intercambio de fuego entre el Ejército israelí y las milicias palestinas en Gaza. “No creo que se llegue al nivel de paramilitarismo, aún no. Lo que hay fundamentalmente es hooliganismo, de las dos partes. Es decir, jóvenes árabes israelíes ciudadanos que vienen cosechando mucha rabia desde hace mucho tiempo”, explica, el politólogo, quien también fue asesor del ex ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Shlomo Ben Ami. “Por ahora lo que hay es hooligans de un lado y del otro golpeándose, con una falta de operatividad del aparato del Estado para poder controlarlos”, enfatiza. “Israel no quiere ningún proceso de paz, y el Hamás tampoco” Ante este conflicto ya histórico entre israelíes y palestinos, Spectorovsky afirma que es más bien “como un diálogo de enemigos, en el que se sabía que de cuando en cuando explotaba un poco de violencia. La intención era que la violencia sea más o menos controlable, y que Israel de una forma u otra pueda controlar a la Franja de Gaza”. Sin embargo, reconoce que la cantidad de armamento con el que el Hamás está respondiendo en la confrontación “fue sorpresa para Israel” y, afirma, “aún no lo hemos visto todo”. “Israel puede inclusive destruir toda la Franja de Gaza, pero no tiene la intención porque no es algo que pueda ser aceptado por el mundo”, prosigue el politólogo. Y agrega: “Israel no tiene intenciones hasta ahora de introducirse en forma terrestre dentro de la Franja de Gaza. Mientras pueda bombardear con aviones desde el aire, van a mantener este ‘dialogo de fuego'”. Israel ha llevado a cabo tres fuertes campañas militares contra los militantes de Hamás: en diciembre de 2008, noviembre de 2012, y la última en julio de 2014, que duró 49 días y dejó un saldo de 2.310 palestinos muertos y unos 11.500 heridos del mismo bando, según datos del Ministerio de Salud de Gaza.Mientras que por el bando de los israelíes murieron 66 soldados y cinco civiles. En lo que respecta al final de estos enfrentamientos, Alejandro Spectorosvky estima que va “para largo porque los golpes de Israel son duros. El Hamás no tiene la intensión de parar, y tiene la capacidad para poder seguir”. ¿Un tercero en discordia? El politólogo de la Universidad de Tel Aviv también se refiere a la posición que podría tomar Estados Unidos frente a este conflicto: “Washington lo que quiere es llegar al nivel donde Israel tenga la superioridad en esta confrontación. Desde el momento en que Israel tenga una posición de autoridad sobre el conflicto, Washington pondrá el ultimátum que Israel y los palestinos aceptarían”, afirma. Este jueves 13 de mayo, en una comparecencia en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a las partes a una “desescalada de las tensiones”. También expresó su apoyo “sin fisuras” a Israel durante una llamada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

