Política Proceso Constituyente Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana: “Por décadas de abuso y segregación yo llamo a los vecinos a votar” En conversación con Radio Universidad de Chile la jefa comunal llamó a los habitantes de La Pintana, así como de otras comunas populares, a participar en las elecciones. "La memoria de aquellos que murieron, que perdieron sus ojos, no se merece la apatía de la gente que no asiste a votar" señaló. Diario UChile Domingo 16 de mayo 2021 12:20 hrs.

La baja participación en algunas regiones y especialmente en comunas de menores recursos, ha generado preocupación por el contraste con territorios de altos ingresos que incluso han llegado a triplicar la adhesión al proceso eleccionario de este fin de semana. Una de las comunas con menor cantidad de población que acudió a las urnas el día sábado es La Pintana. Al respecto, en conversación con Radio Universidad de Chile, su alcaldesa, Claudia Pizarro, fue categórica en llamar a la participación masiva, así como en relevar el proceso histórico que vive nuestro país producto de las movilizaciones sociales. “Aquí se trata de que hay mucha gente que murió, hay gente que fue encarcelada, hay gente que fue mutilada en las manifestaciones del estallido social. Esos que permitieron que hoy estemos votando por cambiar este modelo abusivo, no era gente de los sectores más pudientes, era gente de nuestras poblaciones, era gente honesta, gente del pueblo, eran nuestros hermanos, eran nuestros amigos; ellos no se merecen que no se vote” indicó. En ese sentido, la jefa comunal enfatizó que “la memoria de aquellos no se merece la apatía de la gente que no asiste a votar, por recuerdo a ellos se merece que la gente vaya a votar y no se quede en casa. Por todos nuestros muertos, por décadas de abuso y segregación yo llamo a los pintaninos y a cualquier vecino de otra comuna ´popular que vaya a votar, es un día que pude cambiar los destinos de Chile para los próximos cuarenta años. Claudia Pizarro manifestó además que “los cambios cuando se producen, se producen por mayorías en las elecciones, no se producen en las redes sociales, no se producen rayando el muro de un teatro, no se producen en las manifestaciones, también son necesarias, pero por amor a Chile llamo a que vayan a votar”. Respecto a las causas de la abstención, la máxima autoridad comunal indicó que “nosotros hemos escuchado mucho que la gente tenía temor que le fueran a robar el voto, la gente está acostumbrada a votar el domingo, pero también la locomoción no es gratuita, no tenemos una locomoción que pase interconectada por todos los lugares. pero además el factor de la pandemia en donde hay muchos adultos mayores que no han salido por meses a la calle. hay muchos, pero muchos también van al mall o a la feria”. “Pero también quiere decir que no ven un cambio real a través de las votaciones y por eso hago este llamado a movilizarse porque de verdad que hay mucha gente que ha quedado en el camino, que han perdido sus ojos y no vale de nada todo eso que pasó si hoy no hay un rol activo sobre todo en las zonas populares porque cuatro comunas de este país no significan la realidad de Chile” finalizó.

