5c33e0ff36

e0ca46d16a

Proceso Constituyente Pueblos originarios Diva Millapán: “Los escaños son poco representativos” La coordinadora de Red de Mujeres Mapuche, Diva Millapán, en conversación con nuestro medio, señaló que el proceso de los escaños reservados no ha sido bien ejecutado por el Servel. Además, tuvo palabras respecto a la inclusión de la cosmovisión mapuche en varias candidaturas, señalando que la Nueva Constitución debe tener una "mirada más amigable con la tierra". Héctor Gabriel Campos Domingo 16 de mayo 2021 15:40 hrs. Me Gusta

En Conversación con Radio Universidad de Chile, Diva Millapán, coordinadora de la Red de Mujeres Mapuche, comentó el proceso electoral que se está llevando a cabo y el rol de los pueblos originarios , principalmente, en relación a la ejecución de los escaños reservados, los que según ella, serían “poco representativos“. La dirigenta , agradeció el hecho de que las naciones preexistentes hayan sido consideradas en este proceso democrático tan importante para Chile, sin embargo, comentó que no se ha implementado de la manera adecuada, acusando errores de comunicación por parte del Servel. “Se peleó por estos escaños que no eran precisamente 17 si no que 24, para que así tuviéramos mayor representación. Y también queríamos que no fuera excluyente solo con los pueblos originarios, queríamos que cualquier ciudadano del territorio pudiera haber votado por nuestros candidatos. Lamentablemente no fue así, primaron los intereses, llevando a tener escaños poco representativos. Además, en la ejecución del proceso, el Servel no ha informado adecuadamente“, comentó. En relación a la presencia de diferentes símbolos mapuche en las manifestaciones sociales , las que trajeron como consecuencia el proceso constituyente, Milllapán señaló que los chilenos durante el estallido social se sintieron identificados con este pueblo originario debido a que vivieron en carne propia el maltrato del sistema. “El salir con la bandera mapuche a la calle es un reconocimiento, porque se sienten tan maltratados como nos hemos sentido siempre nosotros. Cuando salíamos a la calle a hacer nuestras intervenciones, muchas personas se nos acercaban y nos decían que ahora entendían los montajes, cuando a un montón de jóvenes se les inculpó de cosas que no hicieron“, agrego Millapán. Respecto a la inclusión de la cosmovisión indígena del cuidado del medioambiente en diversas candidaturas , Diva Millapán indicó que esa ha sido una de principales luchas de su pueblo a lo largo de los años y que el respeto a la naturaleza es fundamental a la hora de generar un proyecto de país. “Los pueblos originarios hemos dado las mas grandes luchas en Chile para proteger la madre tierra. Nosotros vemos a la tierra no como un lucro o propiedad privada, nosotros pensamos que somos parte de la tierra, tenemos que darle una mirada más amigable, que en un momento no fue bien vista, pensaban que solo bastaba con cuidar los derechos de las personas”, sostuvo la coordinadora de Red de Mujeres Mapuche. Cabe recordar que la distribución de los 17 escaños reservados para pueblos originarios quedó diseñada así: siete están destinados al pueblo mapuche; dos para los aymara y los ocho restantes corresponde uno para cada uno a las siguientes etnias: atacameño, yagán, colla, diaguita, quechua, kawésqar, rapanui y chango.

En Conversación con Radio Universidad de Chile, Diva Millapán, coordinadora de la Red de Mujeres Mapuche, comentó el proceso electoral que se está llevando a cabo y el rol de los pueblos originarios , principalmente, en relación a la ejecución de los escaños reservados, los que según ella, serían “poco representativos“. La dirigenta , agradeció el hecho de que las naciones preexistentes hayan sido consideradas en este proceso democrático tan importante para Chile, sin embargo, comentó que no se ha implementado de la manera adecuada, acusando errores de comunicación por parte del Servel. “Se peleó por estos escaños que no eran precisamente 17 si no que 24, para que así tuviéramos mayor representación. Y también queríamos que no fuera excluyente solo con los pueblos originarios, queríamos que cualquier ciudadano del territorio pudiera haber votado por nuestros candidatos. Lamentablemente no fue así, primaron los intereses, llevando a tener escaños poco representativos. Además, en la ejecución del proceso, el Servel no ha informado adecuadamente“, comentó. En relación a la presencia de diferentes símbolos mapuche en las manifestaciones sociales , las que trajeron como consecuencia el proceso constituyente, Milllapán señaló que los chilenos durante el estallido social se sintieron identificados con este pueblo originario debido a que vivieron en carne propia el maltrato del sistema. “El salir con la bandera mapuche a la calle es un reconocimiento, porque se sienten tan maltratados como nos hemos sentido siempre nosotros. Cuando salíamos a la calle a hacer nuestras intervenciones, muchas personas se nos acercaban y nos decían que ahora entendían los montajes, cuando a un montón de jóvenes se les inculpó de cosas que no hicieron“, agrego Millapán. Respecto a la inclusión de la cosmovisión indígena del cuidado del medioambiente en diversas candidaturas , Diva Millapán indicó que esa ha sido una de principales luchas de su pueblo a lo largo de los años y que el respeto a la naturaleza es fundamental a la hora de generar un proyecto de país. “Los pueblos originarios hemos dado las mas grandes luchas en Chile para proteger la madre tierra. Nosotros vemos a la tierra no como un lucro o propiedad privada, nosotros pensamos que somos parte de la tierra, tenemos que darle una mirada más amigable, que en un momento no fue bien vista, pensaban que solo bastaba con cuidar los derechos de las personas”, sostuvo la coordinadora de Red de Mujeres Mapuche. Cabe recordar que la distribución de los 17 escaños reservados para pueblos originarios quedó diseñada así: siete están destinados al pueblo mapuche; dos para los aymara y los ocho restantes corresponde uno para cada uno a las siguientes etnias: atacameño, yagán, colla, diaguita, quechua, kawésqar, rapanui y chango.