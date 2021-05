492cf9bf82

Política Proceso Constituyente Gabriel Osorio, profesor de Derecho Electoral y resultados de Unidad Constituyente: “Si esto hubiese sido una elección parlamentaria, desaparecen no más” El abogado constitucionalista proyectó las próximas elecciones parlamentarías y evaluó los riesgos a los que están sometidos los llamados partidos tradicionales. "Todo está muy líquido, pero sí creo que puedo proyectar en qué vamos a terminar, y eso es que tendremos nuevos partidos", señaló el académico de la Universidad Andrés Bello. Claudia Carvajal G. Lunes 17 de mayo 2021 18:34 hrs.

Una hecatombe fue la que afectó a los partido políticos tradicionales luego de saberse los resultados de las elecciones de Convencionales Constituyentes, Gobernadores, alcaldes y concejales. Tanto en el oficialismo como en la oposición iniciaron procesos de reflexión y reformulación de sus estrategias futuras a seis meses de un nuevo proceso de votaciones, esta vez para proveer cargos en el Congreso y el de la más alta autoridad del país, la Presidencia de la República. Mientras en la UDI la reelecta alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, prefirió mantenerse en su sillón alcaldicio y abandonar la carrera por La Moneda, en la oposición el golpe fue aún mayor: la Democracia Cristiana puso en espera la inscripción de la candidatura de la senadora Ximena Rincón y el bloque PS PPD también se encuentra en periodo de reflexión en orden a reconfigurar las alianzas, como lo explicó la diputada Maya Fernández a nuestro medio. “No podemos hacernos los sordos ante los resultados. La gente claramente nos pide un giro en la política y este debe expresarse de formas muy concretas: el PC, el Frente Amplio y Unidad Constituyente debemos ir a una primaria amplia. Los resultados así lo indican y es lo que está pidiendo la ciudadanía”, aseguró la parlamentaria. Fueron justamente los magros resultados obtenidos por Unidad Constituyente los que analizó para nuestro medio el abogado Gabriel Osorio, Magíster en Derecho con mención en Derecho Público por la Universidad de Chile y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Si extrapolamos la integración de la Convención Constituyente hacia la próxima elección parlamentaria. ¿Cómo proyecta el futuro de los partidos? Si esto hubiese sido una elección parlamentaria, desaparecen no más. Pero hay diferencias, no son elecciones totalmente comparables, porque la elección de la Convención Constitucional fue celebrada con reglas especiales que dicen relación con un mecanismo paritario, con mejoras en la competencia de los independientes que pudieron celebrar pactos y lanzar una lista, y, además con escaños reservados para los pueblos indígenas. Eso hace que la elección sea diferente a la elección parlamentaria, sin embargo, igual llama la atención la exigua votación que obtuvieron la mayoría de los partidos que constituyeron el pacto transicional, es decir, Chile Vamos y la ex Concertación, salvo el PS, pero el caso de los partidos como el PPD, el PR, la DC obtuvieron no solo exiguas votaciones sino que además, muy poca cantidad de convencionales constituyentes: la DC, dos, el PPD tres y el PR solo uno. En ese sentido, tenemos que recordar que la ley de partidos políticos establece las causales de disolución de los partidos políticos, entre los cuales se encuentra el obtener malos resultados electorales. La ley señala específicamente que un partido será disuelto si no obtiene al menos el 5% de los votos válidamente emitidos en la última elección o al menos 4 parlamentarios en al menos dos regiones distintas. La ley cambió además la posibilidad de fusionarse. En ese entendido ¿Cómo se proyecta el panorama para la centro izquierda? Efectivamente se eliminó la posibilidad a los partidos que se encontraran en esta causal de disolución por baja votación o por no tener representantes para que pudiesen fusionarse. Frente a un resultado electoral como el que tengamos en noviembre es muy probable que el sistema de partidos políticos en general se achique, de tal manera que partidos que hayan obtenido menos del 5% o menos de cuatro parlamentarios, sean disueltos por el Servicio Electoral. Si yo fuera dirigente de esos conglomerados, ahora estaría entrando a una reunión bastante preocupado porque de ser anclas durante la transición, hay partidos que están en un cierto riesgo de ser disueltos en noviembre de este año. Al mirar el mapa de colores de la Convención Constituyente, impresiona que la Democracia Cristiana, un partido que lleva 80 años marcando pauta en la política nacional, solo tenga dos representantes y uno de ellos, independiente en un cupo del partido. ¿Cuánto pesa este resultado en las futuras decisiones, especialmente en la elección presidencial? No es solo por la elección de los miembros de la Convención Constitucional, sino que se observa también en la elección de concejales: de casi 400 concejales en la elección anterior, ahora la Democracia Cristiana se redujo a 205. Evidentemente hay un terremoto político y ya no podemos pensar en la política chilena como un binomio como muchas veces se pensó, tampoco en tercios, ni en cuartos, sino que hay que entender que los partidos de izquierda lograron un gran respaldo popular y los partidos de centro están en un claro riesgo en atención a su exigua cantidad de votos. El FRVS vio aumentada su participación en la administración local, subió en representación en los concejos municipales y logró tener cuatro convencionales. ¿Se avizora una fuerza regionalista, en contraposición al centralismo, para este nuevo Chile? No lo considero tan así, porque los líderes la FRVS son ex democracristianos, Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda eran colorines en la DC. Se trata de un partido más bien instrumental, de atrapar los liderazgos regionales, pero lo que sí veo es algo que se explica muy bien con la historia. Cuando en Chile ocurrió la crisis terminal del Parlamentarismo en los años ’20, el sistema político estaba podrido y se hizo un cambio que consistió en permitir que los miembros de movimientos sociales, gremios, sindicatos o asociaciones pudieran presentar candidaturas para que formaran parte del Parlamento frente al descrédito de los partidos políticos. Cuando se termina esta crisis, se otorga la representación política a nuevos partidos que fueron justamente la DC o el PC mientras el Partido Radical inició su declive y reducción de su fuerza política. Ahora está pasando lo mismo, se abrió la puerta, a propósito de la Convención Constituyente, a movimientos sociales, gremios, asociaciones y organizaciones territoriales para presentar candidaturas y se transformaron en la primera fuerza, más que Chile Vamos, más que el Frente Amplio y el Partido Comunista y que el Partido Socialista. Esto refleja la crisis política y de representación que naturalmente va a llevar a que esas organizaciones terminen formando partidos políticos. Todo forma parte de un ciclo político, algo termina y otra cosa inicia. Lo que pasó en la carrera por la Gobernación metropolitana también causó sorpresa. Una campaña millonaria de parte de Chile Vamos termina en un tercer lugar y el candidato Claudio Orrego obtuvo una votación mucho más baja de lo esperado mientras Karina Oliva le pisa los talones para la segunda vuelta. ¿Se puede proyectar un resultado en esa elección? Como lo señalas, todo está muy líquido, pero sí creo que puedo proyectar en qué vamos a terminar y eso es que tendremos nuevos partidos. De todo este gran conglomerado como fue la Lista del Pueblo se van a ir organizando los nuevos intereses para formar nuevas tiendas, al igual que pasó en los años 20 y 30. Los personajes y los intereses son diferentes, pero es el pueblo el que empieza a tomar protagonismo en las decisiones políticas. Eso es lo que el pacto transicional demoró no solo en entender, sino en absorber, por eso tenemos estos resultados. Ahora los partidos políticos tienen dos posibilidades: adaptarse o morir. Me llama la atención la votación del PS, que pese a ser un partido tradicional logró buenos resultados a nivel de convencionales y concejales, pero es como una casa que queda de pie después de un terremoto mientras las vecinas quedaron hechas un desastre. ¿Se debe eso que leyeron mejor la importancia del trabajo territorial? Sí, totalmente. El trabajo territorial que se desempeñó tanto por parte del FA como de otros partidos de la vieja democracia, que tienen raigambre territorial, logran un buen resultado. Pero hay que hacer énfasis que ese trabajo principalmente lo han hecho las organizaciones sociales, de ahí que la Lista del Pueblo que muchos no conocían, con un solo segundo en la Franja Electoral haya obtenido la representación que obtuvo. Eso es trabajo territorial. Dado el panorama del órgano encargado de la redacción de la nueva Carta Fundamental. ¿Cuáles son los primeros temas que se discutirán en la Convención Constituyente y que puedan avanzar con fluidez? Lo primero que tienen que sacar es el Reglamento. Toda la discusión de los 2/3 pasó a un plano totalmente secundario, porque la derecha está muy lejos del tercio, entonces lo que debe seguir son las reglas constitucionales respecto del tipo de organización de Estado que vamos a tener. Creo que, según la conformación del órgano, vamos a pasar a un Estado social democrático de derecho y luego se verá cómo se van a garantizar estos derechos, cómo se reorganizará el poder territorial en Chile por lo que has señalado antes, la presencia de las organizaciones territoriales en la Convención y eso afectará la discusión sobre un Estado descentralizado, regional, la organización de los territorios incluso a nivel local, por eso creo que incluso a quienes fueron recientemente electos concejales, alcaldes o gobernadores les va a peligrar el cargo con la convención. ¿Estima que tendremos un Estado plurinacional? Está de perogrullo, porque hoy es el mínimo. Con esta convención vamos a tener grados importantes de autonomía de los pueblos originarios, tanto en la regulación de sus relaciones, como también para con el Estado de Chile. Foto principal @Decide Chile

