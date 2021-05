492cf9bf82

Nacional Gonzalo Bacigalupe por retraso del toque de queda: “En este momento las medidas restrictivas debieran ser cambiadas por medidas de educación” Aunque consideró acertada la decisión de acortar el horario de toque de queda, el especialista en salud pública aseguró que se debería avanzar hacia su eliminación. "Es una medida que desde mi perspectiva solo intenta controlar la población, pero no intenta controlar el virus", criticó. Eduardo Andrade Lunes 17 de mayo 2021 20:46 hrs.

Argumentando una mejoría en la cantidad de contagios, el número de camas UCI y la positividad, el Ministerio de Salud determinó este lunes un nuevo horario para el toque de queda, desde las 22 hasta las 5 horas a partir del día miércoles. La decisión, sin embargo, se da luego de un fin de semana electoral en donde el horario fue retrasado hasta las 2 de la mañana, lo cual despertó nuevamente las sospechas de que durante esta jornada se podrían dar luces de lo que sería su fin definitivo; esto porque para algunos especialistas se trata de una medida que no toma en cuenta ningún criterio sanitario. Una de estas voces corresponde al psicólogo y experto en salud pública, Gonzalo Bacigalupe, quien pese a valorar este acortamiento en el horario, aseguró que se trata de una medida que ya no se sostiene debido a que incluso generaría más problemas que soluciones respecto de la contención de la pandemia. “Es una medida que desde mi perspectiva solo intenta controlar la población, pero no intenta controlar el virus. Sabemos a estas alturas que el vector fundamental de contagio es vía aerosol y eso significa que las personas no permanezcan en lugares cerrados que no estén ventilados. Eso es lo más importante y fundamentalmente ocurre temprano al ir al metro, y el que exista el toque de queda hace que éste se cierre más temprano y abra más tarde, generando muchas más posibilidades de contagio”, explicó. Para el profesional, hacia donde debieran apuntar las medidas sanitarias, principalmente en el horario nocturno, es a impedir las actividades masivas en lugares cerrados, un tema que, además, según señaló a nuestro medio, podría resolverse con mayor fiscalización en puntos específicos. “Supuestamente la medida está diseñada para evitar las fiestas clandestinas, pero creo que si se elimina el toque de queda y se fiscaliza efectivamente los lugares cerrados donde se reúne harta gente y donde hay una posibilidad de que se produzca un brote de contagio, si podemos fiscalizar mejor ese tipo de actividades y al mismo tiempo educar para que no se produzcan tantas aglomeraciones en lugares legales, es probable que podamos controlar algunos brotes”, añadió.

Asimismo, al igual que organizaciones como el Colegio Médico, Bacigalupe coincidió con que el Ministerio de Salud no ha sido claro respecto de los criterios que motivan a tomar algunas decisiones, como por ejemplo los avances en el plan Paso a Paso o el toque de queda. Además de esto, para el experto en salud pública, la cartera que dirige Enrique Paris debería sincerarse respecto de la efectividad de estas medidas, y a partir de esto, plantearse soluciones mucho más acordes con el contexto del país. “En este momento las medidas restrictivas debieran ser cambiadas por medidas de educación, de incentivar a que las personas se cuiden. Recordemos que se aplazaron las elecciones, con la idea de que en ese contexto grave iban a haber medidas económicas que ayudarían a que las personas se quedaran en su casa, pero eso no fue lo que ha sucedido. Volvimos al tercer retiro y no se aseguró un ingreso universal de emergencia que permita hacer cuarentena”, criticó.

