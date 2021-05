492cf9bf82

Proceso Constituyente Patricia Politzer: “Hay que tener claro que no todos los independientes representamos lo mismo” El alzamiento de los independientes en la Convención Constituyente en desmedro de los partidos tradicionales , fue el gran golpe que dejaron las elecciones del pasado fin de semana. Patricia Politzer, constituyente electa y parte de la lista Independientes por una Nueva Constitución, aclara que los "independientes" no son una fuerza política homogénea y cada uno responde a intereses diferentes. Héctor Campos Lunes 17 de mayo 2021 19:37 hrs.

La constituyente electa por el distrito 10, Patricia Politzer (Independientes No Neutrales), conversó con Radio Universidad de Chile, para analizar el alzamiento de los independientes en la Convención Constitucional , además de su satisfacción por ser parte, del que según ella, será un “organismo que representa al verdadero Chile“. De las más potentes conclusiones que dejaron estas mega elecciones, fue el escaso apoyo que recibieron las dos listas pertenecientes a los partidos que han dominado el quehacer político chileno de las últimas décadas (Vamos por Chile y Lista del Apruebo). Para Patricia Politzer, éste era un desenlace predecible ya que dichos sectores no han sido capaces de entender los problemas que han afectado a la gran mayoría de los chilenos. “Me parece completamente normal, a la dirigencia política le ha costado mucho entender los cambios que se han producido en el país y el clamor popular para que distintos cambios se lleven a cabo institucionalmente“. Respecto al rol que jugarán en la convención los independientes, que en conjunto a la Lista del Pueblo sumaron 48 escaños, la periodista y escritora, señaló que estos nuevos integrantes del abanico político tendrán un papel protagónico en la realización de la Nueva Constitución. Sin embargo, a pesar de tener proyectos en común con su lista, desconoce la situación del resto, aclarando que no todos los independientes persiguen los mismos intereses, por lo que no serían una fuerza homogénea. “Creo que va a ser un rol fundamental, tenemos 1/3 de los escaños, ahora creo que también hay que tener claro que no todos los independientes representamos lo mismo. Cada independiente, su única característica real es que no milita en ningún partido político tradicional y todos estamos interesados en hacer política, de ahí en adelante tenemos que ver cuáles son los intereses de cada uno (…) hay varios movimientos que no sé qué tan orgánicos sean, no sé qué representa cada persona, pero tenemos que ir conociéndonos para poder efectuar los cambios que queremos”, agregó Politzer. Entrando en materia de lo que será la próxima Constitución de Chile, la representante del distrito 10, comentó que su plan de trabajo va mas allá de unos artículos en particular que deben ser cambiados. Al respecto, Politzer señala que su eje estratégico contiene cinco lineamientos principales: igualdad real, medioambiente, equilibrio de poder, participación ciudadana y perspectiva de género. “Estos cinco ejes no son un artículo específico, sino que cada artículo debe revisarse con este filtro ¿Estamos avanzando hacia un equilibrio de poder o estamos retrocediendo? ¿Estamos avanzando en equidad de género o hay algo que arreglar? Eso es lo fundamental”. Respecto la baja adhesión que tuvo el proceso, que según datos del Servel llegó al 43, 35 %, Patricia Politzer indicó que hay una responsabilidad de la clase política, debido a que ellos en más de alguna oportunidad le quitaron importancia al proceso y prefirieron darle prioridad a la elección presidencial de noviembre. “La clase dirigente tuvo una gran responsabilidad, lo que quedó de manifiesto en el resultado de la elección. Después del plebiscito donde la ciudadanía votó en masa porque estaba ilusionada con un cambio, sin embargo, nuestra dirigencia política no escuchó eso y siguió haciendo política como siempre. Los dirigentes, cada vez que hacían una declaración decían que efectivamente la constituyente era la elección más importante porque va a definir el futuro de los próximos 40 años y acto seguido, empezaban a dedicarse con mucha intensidad a la presidencial, entonces la gente pensó que iba a ser más de los mismo “, finalizó.

