Nacional Rodrigo Mundaca: “En la región de Valparaíso se reconfigura absolutamente todo el mapa político” El ingeniero agrónomo y vocero de Modatima se convirtió en el gobernador electo de Valparaíso en primera vuelta, con más de 298 mil votos. Andrea Bustos C. Lunes 17 de mayo 2021 17:41 hrs.

Con el 41,73 por ciento de los votos, correspondiente a 298 mil 363 sufragios a su favor, Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima e ingeniero agrónomo, se quedó con la gobernación de Valparaíso. Mundaca es conocido por su lucha en favor del agua como un derecho humano, especialmente desde la comuna de Petorca. Además, recibió en 2019 el Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg, en Alemania. En entrevista con Radio Universidad de Chile, el gobernador electo se refirió a su triunfo y abordó los motivos que fundamentan este amplio apoyo. Al respecto, expresó que “sin duda es un respaldo al movimiento social, es el fruto de muchísimos años, de batallar intensamente en la región de Valparaíso, pero también en todo el país por evidenciar la importancia que tiene hacer del agua un bien común y su acceso un derecho humano”. “Tiene que ver también con que no somos parte de un movimiento que surge de la revuelta social en adelante, somos un movimiento de larga data que ha batallado intensamente, desafiando y superando la censura, la persecución, las agresiones, las amenazas de muerte, tantas cosas y que ha batallado de frente, de cara al país”, añadió. Respecto de las revelaciones políticas ligadas a estas elecciones, en que los partidos tradicionales fueron los más afectados al tener poca adherencia, Mundaca comentó que lo ocurrido es “un mensaje inequívoco que tiene que ver con el origen de la revuelta popular del 18 de octubre de 2019. En el origen de la revuelta popular está la profunda disconformidad social y la profunda disconformidad con la institucionalidad vigente, entre ellos los partidos, sin duda”. En esa línea, el gobernador electo destacó que en los distritos 6 y 7, de la región de Valparaíso, donde se eligieron 16 constituyentes, 10 provienen del Pacto Apruebo Dignidad y la Lista del Pueblo, lo que evidencia la mirada que tenía la ciudadanía local sobre el proceso. “En la región de Valparaíso hoy se reconfigura absolutamente todo el mapa político (…) Hay una señal inequívoca a las formas convencionales y conservadoras de hacer política por tanto tiempo, y que en la práctica también son causantes de la enorme disconformidad que hay anidada en la ciudadanía y que tuvo por expresión la revuelta popular”. Junto a ello, Rodrigo Mundaca abordó las proyecciones que tiene para la región, en la que espera hacerse cargo de urgencias como los campamentos, la cesantía, la población dependiente de camiones aljibes, la protección de niños, niñas y adolescentes, y el respeto de grupos vulnerados. Mientras que en lo que refiere al tema del agua, Mundaca señaló que “el gobernador electo no puede desprivatizar y desmercantilizar porque no es una de sus funciones. Sin embargo, va a tener una vocería política tremendamente importante y, además puede priorizar recursos”. Y agregó: “Los recursos van a estar priorizados para la preservación de los sistemas comunitarios de agua potable rural, para la preservación de la agricultura familiar campesina, para la recuperación ecosistémica de los cuerpos de agua que hoy se encuentran sobre otorgados, vamos a ser rigurosos en el tema de la fiscalización para que nunca más la DGA nos dé como argumento que no puede fiscalizar porque no tiene personal, en ese sentido vamos a ser extraordinariamente rigurosos”. El agua y la nueva Constitución Rodrigo Mundaca abordó por otra parte el rol que tendrá la Convención Constitucional en la discusión en torno al agua y su mercantilización. Al respecto, el líder social se manifestó conforme, ya que Modatima consiguió dos constituyentes, Carolina Vilches en el distrito 6 y Manuela Royo en el distrito 23. “Ellas van a colocar en la centralidad estas batallas que son tremendamente importantes. Ellas van ser nuestras mejores representantes precisamente para terminar la privatización y mercantilización del agua y en eso van a ser irreducibles. Estamos muy contentos por eso”, comentó. Además, expresó que dentro de los electos hay otros constituyentes comprometidos con este tema, como Jaime Bassa y Camila Zarate, lo que hace prever un buen panorama para el debate constitucional. “Hay constituyentes que durante la campaña consagraron su compromiso con hacer del agua un derecho humano, un bien común, por lo tanto, tenemos muchísimas esperanzas en ellos”, aseveró. “Además, por el otro lado Antonio Walker Prieto, ex ministro de Agricultura del Gobierno de Piñera, intentó ser constituyente en el Maule y quedó fuera, no fue elegido y había dicho públicamente que el propósito de ser constituyente tenía que ver con dar certeza jurídica que la propiedad del agua no se iba a tocar. Por tanto, evidentemente, nuestras candidaturas fueron premiadas por la coherencia por la perseverancia en una batalla que hoy está en la centralidad de la nueva norma jurídica”. Rodrigo Mundaca es parte de los tres gobernadores ya electos, pues solo en tres regiones los candidatos lograron superar el 40% por ciento que se requería en primera vuelta. El resto del país deberá tener segunda vuelta el próximo 13 de junio.

