88a5a73f29

c9acf9075f

Trabajo CUT suspende elecciones por falla en sistema de votación La central sindical deberá retrasar su sufragio el que por primera vez contempla el voto directo de sus afiliados que busca dejar atrás el cuestionado sistema de delegación proporcional por número de inscritos en los sindicatos. Este año la organización tendrá una forma de sufragio universal, es decir, un trabajador un voto, y cuenta en sus listas de candidatos con figuras icónicas de la organización como Bárbara Figueroa y Norberto Díaz. Andrea Bustos C. Martes 18 de mayo 2021 20:28 hrs.

Este martes comenzaba la elección en la Central Unitaria de Trabajadores, la que finalmente se retrasó por un problema en el sistema de votación que permitiría a los afiliados emitir su sufragio de manera electrónica. Según la propia central a través de un comunicado, los técnicos que proporcionaron el software, Neovoting, reportaron “diversas contingencias técnicas y con proveedores del proceso que explican la lentitud que se ha manifestado en la jornada de votación”. Además, señalan que “hemos detectado una cantidad acotada de afiliados/as que, por un error técnico de procesamiento en la fase final de ingreso del padrón al sistema, fueron excluidos del mismo por error, y se encuentran impedidos/as de ejercer su derecho a voto”. El documento reconoce también que a pesar de estar inscritos en el padrón para ejercer su voto, varios trabajadores no pueden ejercer su derecho en la elección de las CUT Territoriales, además de detectarse errores en algunas listas de Consejos Territoriales. Elecciones históricas En esta elección que se espera se retome recién la próxima semana, se votará por los 45 consejeros nacionales y 15 suplentes para componer el Consejo Directivo Nacional de la organización hasta 2025. Esta vez la votación cuenta con una particularidad que la hace histórica: por primera vez serán universales, es decir, todos los trabajadores y trabajadoras podrán votar de forma individual. Este método es visto desde la organización sindical con buenos ojos, especialmente porque da espacio a que la elección sea más democrática. Hasta ahora se había utilizado un sistema electoral indirecto de voto ponderado, en que las organizaciones afiliadas con sus cuotas sindicales regularizadas acreditaban a los y las dirigentas para votar en su representación. La necesidad de actualizar el modelo de votación, generando mayor democracia interna, era una discusión que se tomaba la central desde hace varios años, y que en esta ocasión se lleva el protagonismo. Sin embargo, el proceso enfrenta ya su primer tropiezo con la postergación. En entrevista con Radio Universidad de Chile, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, abordó por qué este sistema no se aplicó con anterioridad. “Yo me imagino que no estaban absolutamente maduras las condiciones, no me parece que tenga que ver con un problema de voluntades. Siempre tratar de mirar los procesos desde el presente puede hacer muy injusta la evaluación respecto de quienes tuvieron la responsabilidad de definir esto en el pasado. Lo cierto, es que más allá de cualquier evaluación que uno pueda hacer hoy sí cumplimos y eso es de lo que yo me hago cargo”, dijo. A esto agregó que “hoy todos valoran que tengamos un proceso de elección universal, pero también hay que decir con claridad que durante este período también hubo sectores que plantearon dudas respecto de que si esto se tenía que ejercer o no. Nosotros fuimos enfáticos en señalar que la central ya no resistía seguir asumiendo compromisos y después no cumplirlos”. Según el patrón de la Central Unitaria de Trabajadores son 193 mil personas habilitadas para votar, en una elección que será retomada los días 26,27 y 28 de mayo. 🔴 En función de garantizar un proceso electoral transparente y que habilite el derecho a votar de cada uno de nuestros afiliados, producto de algunas dificultades reportadas, el Colegio Electoral Nacional, informa suspensión de las elecciones y nueva fecha para su desarrollo👇 pic.twitter.com/EJXwEWE6A2 — CUT Chile (@Cutchile) May 18, 2021 Propuestas y proyecciones En esta elección son cinco las listas en competencia. Una de ellas es “Poder Sindical para el Chile que Nace”, que representa al Partido Comunista, encabezada por la actual presidenta de la Central, Barbara Figueroa. En lo que refiere a la visión y propuesta, Figueroa señaló que un punto esencial son los desafíos políticos que se presentarán durante los próximos años para la CUT, entre los que están incidir en la política en favor de los y las trabajadoras. “Hay un gran primer capítulo de temáticas que tienen que ver con la incidencia del movimiento sindical y por eso el nombre de nuestra lista. Está la incidencia del movimiento sindical, del rol de la CUT en estos grandes desafíos país en el marco del debate constituyente, pero también en la agenda contingente ante un Gobierno que, como hemos dicho, ha dejado de gobernar”, explicó. Junto a ello, la dirigenta destacó que para que eso se cumpla es esencial continuar profundizando la autoreforma sindical, entre los que hay desafíos como fortalecer el rol de la organización, en particular las ramales, fortalecer los territorios a partir de las CUT provinciales y generar mejores mecanismos de vínculo con los territorios. “Para que la CUT sea más incidente necesitamos seguir profundizando el fortalecimiento orgánico, sumar más sindicatos, más afiliados. Estamos en plenas condiciones para seguir desafiándonos a más y eso creo que es algo que tenemos que asumir así, porque de lo contrario sería pensar que está todo resuelto y que no tenemos más desafíos. Y yo creo que tenemos todo un camino que seguir recorriendo”. Además, Figueroa destacó que está también la disposición de continuar avanzando en una efectiva paridad en las direcciones de los órganos sindicales, en sintonía con lo que exige el nuevo Chile. En tanto, asociada al Partido Socialista surge a la competencia la lista “Alianza sindical, amplia, paritaria y regionalista”, encabezada por el dirigente José Manuel Díaz, actual tesorero de la CUT. Desde esta lista, José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), comentó que como grupo buscan ponerse a disposición de los trabajadores desde la central, pero también de quienes hoy no forman parte de ella. “La lista se hace responsable de salir a mostrar la CUT, ponerse a disposición de quienes no tienen sindicato para fortalecer sindicatos y formarlos, porque creemos que son los espacios donde los trabajadoras y trabajadores nos juntamos, hacemos planteamientos, razonamos, proponemos y nos movilizamos”, dijo. A ello añadió que también se busca avanzar en la titularidad sindical, el respeto a la negociación colectiva ramal, el derecho a huelga y relevar el principio de trabajo decente en todos los aspectos. “Las personas deben tener un trabajo digno asociado a una remuneración decente, a un desarrollo que permita tener crecimiento en lo laboral y también una salida digna asociada a pensiones, que esperamos se recupere con la nueva constitución un sistema de seguridad social integral”, apuntó el dirigente. Encabezados por el actual secretario de la organización, Nolberto Díaz, la lista “Unidad Sindical”, asociada a la DC, PPD, PR, PS e independientes también busca integrar el Consejo Nacional de la Central. Desde Unidad Sindical, Tamara Muñoz, integrante de la lista, señaló que una de las cosas que más interesa para ellos es generar un cambio en la Central para que esté legitimada y validada en el período histórico que está viviendo Chile. “Las propuestas que hemos trabajado tienen que ver con la incidencia que debe tener la Central dentro de la construcción de la nueva Constitución Política. Para eso vamos a poner énfasis en el trabajo decente como eje central de lo que es la nueva constitución, también impulsar todo lo que tiene que ver con derechos sociales como son el derecho al trabajo, a la educación, salud vivienda pensiones dignas”. Además, al igual que en las otras listas, para Unidad Sindical también es importante impulsar la negociación ramal y fortalecer el sindicalismo. “Los grandes problemas que tiene el sindicalismo tienen que ver con las negociaciones individuales o parceladas y eso ha generado fragmentación y atomización de lo que es el movimiento sindical y, por consiguiente, un movimiento sindical bastante debilitado”, expresó. Junto a ello Muñoz también destacó la importancia de acercarse a los territorios y otras organizaciones sociales, para fortalecer la acción colectiva de participación en el proceso que vive el país. Otra lista en competencia en esta elección es “Trabajadores al poder”, encabezada por Fabian Caballero, presidente de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Municipales. A ellos se suma “Acción Sindical independiente para la dignidad”, integrada por Jorge González y Carolina Pizarro, integrantes de la ANEF. Espacio para antiguos y nuevos liderazgos La presidencia de la organización sindical será un asunto que se zanjará una vez terminada esta elección. Sin embargo, hay liderazgos más marcados que otros en ciertas listas, como lo son Bárbara Figueroa y Nolberto Díaz quienes llevan hoy la gestión directiva de la Central. Desde las listas aclaran que, si bien se mantienen algunos actores, también hay espacio para nuevos liderazgos. Al respecto, Figueroa señaló que “nosotros no hemos hecho la discusión, en esto soy súper responsable. Nosotros hemos dicho que estamos enfrentando un proceso donde nuestra lista lo que trata es de reflejar la diversidad de esta central, la riqueza de la CUT”. A ello quien encabeza la lista de “Poder Sindical para el Chile que Nace” expresó que “evidentemente hay una demanda en el país por cambios, por la necesidad de renovación y eso al menos en términos de lo que uno revisa, si uno mira cómo se compusieron las listas, creo que todos han asumido ese desafío”. “Acá el debate no es si a mí me gustaría o no ser presidenta. Este no es un problema personal, yo no fui presidenta por decisión personal, y lo que hay que esperar es lo que va a pasar cuando sean electos los y las dirigentas. Pero creo que todos asumimos y entendemos, por eso si uno mira las listas hay una riqueza respecto de posibilidad de continuidad en las políticas, en lo que tiene que ver con los debates que ha venido dando la CUT, pero también de renovación de dirigentes”. En tanto, José Pérez, comentó que ellos como lista apuestan porque su cabecera de lista José Manuel Díaz, quien hasta ahora ha ocupado el cargo de tesorero general en la Central Unitaria de Trabajadores, sea presidente, “Ha sido históricamente un dirigente con mucha experiencia, ha ordenado el estado financiero de la central (…) Se muestran los balances, se muestran los ingresos, los pagos de cuotas, entonces eso habla bien de su responsabilidad. Creo que es un buen líder y amerita mi apoyo y el de las compañeras y compañeros trabajadores. Para nosotros es muy importante que José Manuel Diaz pueda asumir este desafío”, dijo. En tanto, desde Unidad Sindical, Tamara Muñoz confirmó que Nolberto Diaz es una opción de presidente, sin embargo, no es un tema en el que hayan ahondado mayormente ya que esperan que todo se defina una vez realizada la elección de los consejeros nacionales. “Para nosotros evidentemente podría ser Nolberto, pero tampoco lo hemos discutido porque eso se va a ir dando al calor de la votación. Por eso es importante que participe la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras, y el llamado es a participar, a hacerse parte de este proceso de democracia interna de la central. A todos nos hace bien que por fin esta demanda del voto universal se haya llevado a cabo”, comentó. Además, Muñoz, quien durante la actual gestión de la CUT dirige la Secretaría de Relaciones Internacionales, abordó también la posibilidad de nuevos liderazgos en la organización y al igual que los otros candidatos expresó que se están generando espacios para nuevos y antiguos dirigentes. “Nolberto Diaz es nuestra figura central porque es la figura más visibilizada mediáticamente. Es importante que esta nueva CUT que salga de esta votación tome también lo mejor del sindicalismo en la actualidad, pero que también eso represente nuevas formas que tienen los y las trabajadores, las nuevas formas de trabajo, modalidades nuevas (…) Uno recoge el sindicalismo histórico, el de la actualidad pero también lo va renovando con estas nuevas realidades del mundo del trabajo”. “Todo suma en esta elección. Es importante tener liderazgos como Nolberto, como Bárbara que puedan también ir en las listas, pero eso no sabemos si va a significar o no representaciones en los máximos puestos y eso se va ir dando al calor de las elecciones”, señaló. La presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), así como el resto de los cargos directivos de la organización serán decididos por los consejeros electos, los que tras la postergación de la elección podrían estar definidos recién a fines de la siguiente semana.

Este martes comenzaba la elección en la Central Unitaria de Trabajadores, la que finalmente se retrasó por un problema en el sistema de votación que permitiría a los afiliados emitir su sufragio de manera electrónica. Según la propia central a través de un comunicado, los técnicos que proporcionaron el software, Neovoting, reportaron “diversas contingencias técnicas y con proveedores del proceso que explican la lentitud que se ha manifestado en la jornada de votación”. Además, señalan que “hemos detectado una cantidad acotada de afiliados/as que, por un error técnico de procesamiento en la fase final de ingreso del padrón al sistema, fueron excluidos del mismo por error, y se encuentran impedidos/as de ejercer su derecho a voto”. El documento reconoce también que a pesar de estar inscritos en el padrón para ejercer su voto, varios trabajadores no pueden ejercer su derecho en la elección de las CUT Territoriales, además de detectarse errores en algunas listas de Consejos Territoriales. Elecciones históricas En esta elección que se espera se retome recién la próxima semana, se votará por los 45 consejeros nacionales y 15 suplentes para componer el Consejo Directivo Nacional de la organización hasta 2025. Esta vez la votación cuenta con una particularidad que la hace histórica: por primera vez serán universales, es decir, todos los trabajadores y trabajadoras podrán votar de forma individual. Este método es visto desde la organización sindical con buenos ojos, especialmente porque da espacio a que la elección sea más democrática. Hasta ahora se había utilizado un sistema electoral indirecto de voto ponderado, en que las organizaciones afiliadas con sus cuotas sindicales regularizadas acreditaban a los y las dirigentas para votar en su representación. La necesidad de actualizar el modelo de votación, generando mayor democracia interna, era una discusión que se tomaba la central desde hace varios años, y que en esta ocasión se lleva el protagonismo. Sin embargo, el proceso enfrenta ya su primer tropiezo con la postergación. En entrevista con Radio Universidad de Chile, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, abordó por qué este sistema no se aplicó con anterioridad. “Yo me imagino que no estaban absolutamente maduras las condiciones, no me parece que tenga que ver con un problema de voluntades. Siempre tratar de mirar los procesos desde el presente puede hacer muy injusta la evaluación respecto de quienes tuvieron la responsabilidad de definir esto en el pasado. Lo cierto, es que más allá de cualquier evaluación que uno pueda hacer hoy sí cumplimos y eso es de lo que yo me hago cargo”, dijo. A esto agregó que “hoy todos valoran que tengamos un proceso de elección universal, pero también hay que decir con claridad que durante este período también hubo sectores que plantearon dudas respecto de que si esto se tenía que ejercer o no. Nosotros fuimos enfáticos en señalar que la central ya no resistía seguir asumiendo compromisos y después no cumplirlos”. Según el patrón de la Central Unitaria de Trabajadores son 193 mil personas habilitadas para votar, en una elección que será retomada los días 26,27 y 28 de mayo. 🔴 En función de garantizar un proceso electoral transparente y que habilite el derecho a votar de cada uno de nuestros afiliados, producto de algunas dificultades reportadas, el Colegio Electoral Nacional, informa suspensión de las elecciones y nueva fecha para su desarrollo👇 pic.twitter.com/EJXwEWE6A2 — CUT Chile (@Cutchile) May 18, 2021 Propuestas y proyecciones En esta elección son cinco las listas en competencia. Una de ellas es “Poder Sindical para el Chile que Nace”, que representa al Partido Comunista, encabezada por la actual presidenta de la Central, Barbara Figueroa. En lo que refiere a la visión y propuesta, Figueroa señaló que un punto esencial son los desafíos políticos que se presentarán durante los próximos años para la CUT, entre los que están incidir en la política en favor de los y las trabajadoras. “Hay un gran primer capítulo de temáticas que tienen que ver con la incidencia del movimiento sindical y por eso el nombre de nuestra lista. Está la incidencia del movimiento sindical, del rol de la CUT en estos grandes desafíos país en el marco del debate constituyente, pero también en la agenda contingente ante un Gobierno que, como hemos dicho, ha dejado de gobernar”, explicó. Junto a ello, la dirigenta destacó que para que eso se cumpla es esencial continuar profundizando la autoreforma sindical, entre los que hay desafíos como fortalecer el rol de la organización, en particular las ramales, fortalecer los territorios a partir de las CUT provinciales y generar mejores mecanismos de vínculo con los territorios. “Para que la CUT sea más incidente necesitamos seguir profundizando el fortalecimiento orgánico, sumar más sindicatos, más afiliados. Estamos en plenas condiciones para seguir desafiándonos a más y eso creo que es algo que tenemos que asumir así, porque de lo contrario sería pensar que está todo resuelto y que no tenemos más desafíos. Y yo creo que tenemos todo un camino que seguir recorriendo”. Además, Figueroa destacó que está también la disposición de continuar avanzando en una efectiva paridad en las direcciones de los órganos sindicales, en sintonía con lo que exige el nuevo Chile. En tanto, asociada al Partido Socialista surge a la competencia la lista “Alianza sindical, amplia, paritaria y regionalista”, encabezada por el dirigente José Manuel Díaz, actual tesorero de la CUT. Desde esta lista, José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), comentó que como grupo buscan ponerse a disposición de los trabajadores desde la central, pero también de quienes hoy no forman parte de ella. “La lista se hace responsable de salir a mostrar la CUT, ponerse a disposición de quienes no tienen sindicato para fortalecer sindicatos y formarlos, porque creemos que son los espacios donde los trabajadoras y trabajadores nos juntamos, hacemos planteamientos, razonamos, proponemos y nos movilizamos”, dijo. A ello añadió que también se busca avanzar en la titularidad sindical, el respeto a la negociación colectiva ramal, el derecho a huelga y relevar el principio de trabajo decente en todos los aspectos. “Las personas deben tener un trabajo digno asociado a una remuneración decente, a un desarrollo que permita tener crecimiento en lo laboral y también una salida digna asociada a pensiones, que esperamos se recupere con la nueva constitución un sistema de seguridad social integral”, apuntó el dirigente. Encabezados por el actual secretario de la organización, Nolberto Díaz, la lista “Unidad Sindical”, asociada a la DC, PPD, PR, PS e independientes también busca integrar el Consejo Nacional de la Central. Desde Unidad Sindical, Tamara Muñoz, integrante de la lista, señaló que una de las cosas que más interesa para ellos es generar un cambio en la Central para que esté legitimada y validada en el período histórico que está viviendo Chile. “Las propuestas que hemos trabajado tienen que ver con la incidencia que debe tener la Central dentro de la construcción de la nueva Constitución Política. Para eso vamos a poner énfasis en el trabajo decente como eje central de lo que es la nueva constitución, también impulsar todo lo que tiene que ver con derechos sociales como son el derecho al trabajo, a la educación, salud vivienda pensiones dignas”. Además, al igual que en las otras listas, para Unidad Sindical también es importante impulsar la negociación ramal y fortalecer el sindicalismo. “Los grandes problemas que tiene el sindicalismo tienen que ver con las negociaciones individuales o parceladas y eso ha generado fragmentación y atomización de lo que es el movimiento sindical y, por consiguiente, un movimiento sindical bastante debilitado”, expresó. Junto a ello Muñoz también destacó la importancia de acercarse a los territorios y otras organizaciones sociales, para fortalecer la acción colectiva de participación en el proceso que vive el país. Otra lista en competencia en esta elección es “Trabajadores al poder”, encabezada por Fabian Caballero, presidente de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Municipales. A ellos se suma “Acción Sindical independiente para la dignidad”, integrada por Jorge González y Carolina Pizarro, integrantes de la ANEF. Espacio para antiguos y nuevos liderazgos La presidencia de la organización sindical será un asunto que se zanjará una vez terminada esta elección. Sin embargo, hay liderazgos más marcados que otros en ciertas listas, como lo son Bárbara Figueroa y Nolberto Díaz quienes llevan hoy la gestión directiva de la Central. Desde las listas aclaran que, si bien se mantienen algunos actores, también hay espacio para nuevos liderazgos. Al respecto, Figueroa señaló que “nosotros no hemos hecho la discusión, en esto soy súper responsable. Nosotros hemos dicho que estamos enfrentando un proceso donde nuestra lista lo que trata es de reflejar la diversidad de esta central, la riqueza de la CUT”. A ello quien encabeza la lista de “Poder Sindical para el Chile que Nace” expresó que “evidentemente hay una demanda en el país por cambios, por la necesidad de renovación y eso al menos en términos de lo que uno revisa, si uno mira cómo se compusieron las listas, creo que todos han asumido ese desafío”. “Acá el debate no es si a mí me gustaría o no ser presidenta. Este no es un problema personal, yo no fui presidenta por decisión personal, y lo que hay que esperar es lo que va a pasar cuando sean electos los y las dirigentas. Pero creo que todos asumimos y entendemos, por eso si uno mira las listas hay una riqueza respecto de posibilidad de continuidad en las políticas, en lo que tiene que ver con los debates que ha venido dando la CUT, pero también de renovación de dirigentes”. En tanto, José Pérez, comentó que ellos como lista apuestan porque su cabecera de lista José Manuel Díaz, quien hasta ahora ha ocupado el cargo de tesorero general en la Central Unitaria de Trabajadores, sea presidente, “Ha sido históricamente un dirigente con mucha experiencia, ha ordenado el estado financiero de la central (…) Se muestran los balances, se muestran los ingresos, los pagos de cuotas, entonces eso habla bien de su responsabilidad. Creo que es un buen líder y amerita mi apoyo y el de las compañeras y compañeros trabajadores. Para nosotros es muy importante que José Manuel Diaz pueda asumir este desafío”, dijo. En tanto, desde Unidad Sindical, Tamara Muñoz confirmó que Nolberto Diaz es una opción de presidente, sin embargo, no es un tema en el que hayan ahondado mayormente ya que esperan que todo se defina una vez realizada la elección de los consejeros nacionales. “Para nosotros evidentemente podría ser Nolberto, pero tampoco lo hemos discutido porque eso se va a ir dando al calor de la votación. Por eso es importante que participe la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras, y el llamado es a participar, a hacerse parte de este proceso de democracia interna de la central. A todos nos hace bien que por fin esta demanda del voto universal se haya llevado a cabo”, comentó. Además, Muñoz, quien durante la actual gestión de la CUT dirige la Secretaría de Relaciones Internacionales, abordó también la posibilidad de nuevos liderazgos en la organización y al igual que los otros candidatos expresó que se están generando espacios para nuevos y antiguos dirigentes. “Nolberto Diaz es nuestra figura central porque es la figura más visibilizada mediáticamente. Es importante que esta nueva CUT que salga de esta votación tome también lo mejor del sindicalismo en la actualidad, pero que también eso represente nuevas formas que tienen los y las trabajadores, las nuevas formas de trabajo, modalidades nuevas (…) Uno recoge el sindicalismo histórico, el de la actualidad pero también lo va renovando con estas nuevas realidades del mundo del trabajo”. “Todo suma en esta elección. Es importante tener liderazgos como Nolberto, como Bárbara que puedan también ir en las listas, pero eso no sabemos si va a significar o no representaciones en los máximos puestos y eso se va ir dando al calor de las elecciones”, señaló. La presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), así como el resto de los cargos directivos de la organización serán decididos por los consejeros electos, los que tras la postergación de la elección podrían estar definidos recién a fines de la siguiente semana.