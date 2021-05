433b43a5d3

Política Marcelo Díaz se retira de la carrera presidencia en favor de Gabriel Boric El diputado de Convergencia Social logró juntar las firmas requeridas para su precandiatura y así enfrentarse en una primaria ante la carta comunista, Daniel Jadue. Diario Uchile Martes 18 de mayo 2021 14:09 hrs.

La jornada de este martes, el otrora precandidato presidencial de Unir, Marcelo Díaz, anunció que deja la carrera a La Moneda para apoyar a la otra carta del Frente Amplio, Gabriel Boric. “Hoy día, lo que la ciudadanía demanda de nosotros es unidad, convicción y acción y hemos visto cómo en el proceso de recolección de firmas para inscribir la candidatura de Gabriel se ha expresado también una renovación de la épica, el compromiso y las ganas de ganar de las fuerzas del FA”, sostuvo el exmilitante socialista durante la inscripción de Boric para una primara legal. “Estoy convencido más que nunca de que es posible que el FA lidere el próximo gobierno con esta energía y esta vitalidad que la gente nos entregó en las urnas y el espíritu y convocatoria que ha hecho Gabriel para superar algo que parecía imposible: reunir 25 mil firmas para inscribir su candidatura”, continuó Díaz. Tomando en cuenta todo lo anterior, es que el actual diputado de Unir decidió no seguir con su pretensión presidencial: “por eso mismo, como nuestra voluntad es fortalecer y crear más espacios para el FA, he decidido deponer mi candidatura y apoyar la candidatura de Gabriel. Lo hago convencido, porque tengo una relación de mucha amistad y compañerismo y he visto que es un dirigente político noble, genuino y que de verdad quiere cambiar Chile”. Recordemos que Gabriel Boric logró juntar las firmas requeridas para su precandiatura y así enfrentarse en una primaria ante nada menos que la carta comunista, Daniel Jadue.

