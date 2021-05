88a5a73f29

Política Yasna Provoste golpea la mesa en medio de Junta Nacional DC y acusa “falta de respeto” de Fuad Chahín "El país se merece una oposición de verdad, una oposición seria, una oposición responsable. Sin embargo, la Democracia Cristiana, o mejor dicho, algunos de sus dirigentes, siguen optando por la negación de los hechos, por esconder su fracaso en supuestas candidaturas que no existen", afirmó la presidenta del Senado. Diario Uchile Martes 18 de mayo 2021 19:21 hrs.

“Hace unos minutos he recibido un llamado del presidente de la Democracia Cristiana, quien me ha consultado mi disponibilidad para participar de alguna primaria, de manera de que la Junta Nacional pueda resolver entre la Senadora Rincón y yo. Creo que este llamado no hace más que constatar la total perdida de sentido y conexión con la realidad que la actual dirección de la Democracia Cristiana ha demostrado y que tiene un punto culmine en el desastroso resultado electoral del fin de semana recién pasado, el cual los mismos dirigentes intentan disfrazar”. Con estas palabras, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, descartó ir como precandidata a La Moneda y, de paso, aprovechó la oportunidad para deslizar una severa crítica a la dirigencia de la Democracia Cristiana. “El país se merece una oposición de verdad, una oposición seria, una oposición responsable. Sin embargo, la Democracia Cristiana, o mejor dicho, algunos de sus dirigentes, siguen optando por la negación de los hechos, por esconder su fracaso en supuestas candidaturas que no existen, por negarse a escuchar a la ciudadanía, y por intentar hacer responsables a otros de sus errores, que vienen hace años reiterándose”. Además, la senadora sostuvo que la actuación de la dirigencia de su colectividad es una falta de respeto para el país. “Esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible. No sólo me parece una falta de respeto conmigo y con la senadora Rincón. Me parece una falta de respeto con Chile”, sostuvo. Siempre en esta línea, Provoste afirmó que el pueblo ya habló el domingo, a través del voto, y la élite política debe aceptar la nueva realidad nacional. “La gente es inteligente y merece respeto. Toma decisiones de manera consciente y no está equivocada, como parte de elite siempre prefiere creer. Lo ha hecho con claridad el domingo recién pasado”. Antes de las incendiarias declaraciones de Provoste, la precandidata de la Falange, Ximena Rincón, la había interpelado para que de, de una vez por todas, la cabeza del Senado confirmara o descartara su pretensión presidencial. “Que lo diga con claridad”, dijo Rincón en la junta nacional de la DC.

