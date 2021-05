f82e2e96bf

Nacional Lavín encabeza papeleta para primarias en Chile Vamos La alianza sorteó el listado de sus candidatos para primarias que inscribió en el Servicio Electoral de cara a la primaria del próximo 18 de julio. Raúl Martínez Miércoles 19 de mayo 2021 11:23 hrs.

En la sede de Renovación Nacional se llevó a cabo el sorteo de los números para la papeleta de primarias de Chile Vamos, la que quedó encabezada por el abanderado de la UDI, Joaquín Lavín. Al ex alcalde de Las Condes le sigue el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones de Evópoli, el ex ministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel y el ex titular de Defensa Mario Desbordes por RN. Durante el sorteo el secretario general de RN, José Miguel Arellano, planteó que “acabamos de hacer el sorteo de los números donde nuestros precandidatos presidenciales van a poder recorrer Chile y van a poder dar a conocer sus ideas. No estamos en los momentos más fáciles, pero depende de nosotros, depende de la unidad y lo que estamos haciendo aquí es eso, demostrarle a Chile que unidos somos más fuertes”. Luego de la reunión, loas directivas de los partidos concurrieron a la sede del Servel para inscribir las candidaturas a primarias del próximo 18 de julio.

