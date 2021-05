e9c65ee03e

Cultura Más que una compositora: Universidad de Chile devela el complejo universo de Isidora Zegers El domingo 30 de mayo, el Archivo Central Andrés Bello y el Departamento de Música de la Facultad de Artes presentarán la digitalización y puesta en valor del álbum personal de Isidora Zegers. El documento exhibe cartas, partituras y crónicas de prensa que, en su conjunto, dan a conocer los intereses de una de las mujeres más importantes del siglo XIX en Chile. Abril Becerra Miércoles 19 de mayo 2021 18:18 hrs.

En 2011, la académica del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Fernanda Vera, llegó al Archivo Central Andrés Bello para desarrollar una pasantía que la llevó a indagar en una colección de partituras resguardada por el plantel. En medio de esa labor, la musicóloga dio con un álbum personal de Isidora Zegers (1803-1869), que había sido material de estudio del historiador Eugenio Pereira Salas. Ese documento era inédito. En él figuraban partituras, cartas, apuntes y crónicas de prensa que, en su conjunto, proponían una imagen compleja de quien fuese una de las personalidades más importantes del siglo XIX en Chile. De esa manera, Fernanda Vera, junto al investigador José Manuel Izquierdo, comenzaron a trazar el origen del álbum así como sus distintos alcances en términos de materialidad, historia cultural y musicología. Recién en 2018 y gracias a un fondo otorgado por el Ministerio de las Culturas, esta investigación desembocó en un proyecto de digitalización, conservación y puesta en valor que será presentado el próximo domingo 30 de mayo en el marco del Día del Patrimonio. “En mi opinión, este álbum es un tesoro, porque es único en Chile. No hay otro igual. Este álbum está entre el límite de un álbum amicorum, que es un álbum de homenaje, y un scrapbook, que es un álbum de recortes y un diario. También, cumple con muchas de las características de un álbum de mujer”, explicó la investigadora Fernanda Vera. “El álbum de Isidora Zegers tiene sus partituras, la música que ella compuso. Tiene todas las cartas que a ella le dirigen, que le manda su profesor de canto, que le manda Rugendas (…). Estamos hablando de correspondencia con personas súper ilustres. También tiene todos los recortes de prensa de cuando ella cantaba. Entonces, si la prensa decía una cosa, ella escribía: ‘bueno esto me parece que se alargó mucho o podría haber ensayado más’. También está la única foto de José Zapiola, la de José Bernardo Alzedo, que es el autor del himno nacional del Perú”, compartió la investigadora. El álbum también transita por distintas etapas, develando los intereses de Isidora Zegers así como su influencia en la cultura de ese momento. En ese sentido, el documento expone que la española fue mucho más que una compositora, sino que también, una gestora que se mantuvo activa hasta sus últimos días. “Isidora Zegers era música en el sentido de ser música mujer en el siglo XIX. Las mujeres músicas en el XIX aprendían música para cantar, tocar, componer y gestionar e Isidora en la gestión es un monstruo. Sus composiciones son ejercicios mientras se forma. Entonces, la composición no tenía un rol preponderante. En su casa parte la primera tertulia cultural musical. Es ella la que dice que hay que juntar a los músicos, es ella la que arma redes. Ella trae partituras, ella presta partituras, hace muchas más cosas que simplemente crear algo. Es ella la que está articulando y moviendo”, comentó Fernanda Vera. “Ella es una excepción. La presento como una excepcionalidad a la norma, porque ella viene de afuera, ella llega a Chile hablando francés y lee también italiano. Entonces, no se le carga con la construcción de género típica de la época. Sus mismas hijas le critican eso y dicen: ‘la mamá lo único que sabía era cantar y leer’, porque las hijas sí fueron educadas en la heteronorma y en la cultura de Chile. Isidora no y eso le da otra entrada”, añadió la investigadora. Para Alejandra Araya, directora del Archivo Central, hoy es importante poner en valor el álbum, porque a partir de él es posible reconstruir una historia cultural y, al mismo tiempo, visualizar el complejo universo de la fundadora del primer Conservatorio Nacional de Música: “En este caso específico, va dejando rastro de esa sociabilidad del mundo cultural del siglo XIX del cual no sabemos tanto”, dijo la historiadora, quien, previamente, ya había tenido conocimiento de este documento. “Por mucho tiempo no dimos a conocer su existencia, porque no estábamos tan seguros de las atribuciones que podíamos tener dentro de la difusión pública del material. Luego, lo empezamos a explorar y me fueron contando por qué el Archivo tenía este material que no llega por vía directa de la familia”, explicó. Así, respecto de la importancia de visibilizar el trabajo realizado por mujeres, la académica señaló que lo importante es generar un reconocimiento, pero también “una inserción dentro de una narrativa mayor”. “Ese es un rasgo de una historia que está cruzada por lo patriarcal, que está cruzada por la misoginia, que está cruzada por una dificultad de leer a las mujeres dentro de una historia que es más compleja y que, por lo tanto, no es solamente el de la pionera, el de la primera, el de la genio. Sino que mucho más imbricada en procesos sociales mayores”, señaló. “Es casi un efecto de la violencia simbólica ejercida hacia las mujeres el desconocimiento, la invisibilización y negociación. Incluso, nos cuesta recordar los nombres de las mujeres, porque no ha habido un proceso de repetición constante en el gran relato, por lo tanto, las olvidamos con mayor facilidad también. Culturalmente, no tenemos una construcción paritaria de la historia”, expresó Araya. El proyecto de digitalización y puesta en valor del álbum será presentado el próximo domingo 30 de mayo a las 18:00 horas en el marco del Día del Patrimonio y a través del Facebook de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y del Archivo Central Andrés Bello. En la actividad participarán Alejandra Araya, directora Archivo Central Andrés Bello; Fernanda Vera, académica de la Universidad de Chile; José Manuel Izquierdo König, académico de la Universidad Católica; el musicólogo Rodrigo Torres; la historiadora Alejandra Vega; Gloria Cortés, curadora del Museo Nacional de Bellas Artes y Joyce Contreras, doctora en literatura. Posteriormente, el álbum quedará a libre disposición del público por medio de un sitio web dinámico y a través de la Biblioteca digital de la Universidad de Chile.

