Género Justicia Tribunal pospone hasta junio preparación de juicio oral por caso de Nicole Saavedra Ante las instancias que se acercan para el proceso de justicia en este femicidio, desde la parte querellante apuestan porque el Poder Judicial permita la transmisión de las audiencias, situación que no se ha dado hasta ahora. Andrea Bustos C. Miércoles 19 de mayo 2021 14:12 hrs.

Para este miércoles 19 de mayo a las 10 de la mañana estaba pactada la audiencia de preparación de juicio oral por el lesbofemicidio de Nicole Saavedra Bahamondes, crimen por el que es acusado Víctor Pulgar Vidal, formalizado por secuestro, violación con homicidio y hurto contra la joven asesinada en junio de 2016. Sin embargo, la instancia fue postergada hasta el próximo 2 de junio a las 10 de la mañana, esto para que el abogado defensor analice las pruebas ofrecidas por la parte querellante argumentando que no podía realizar aquella tarea durante esta misma mañana. “El defensor señaló que no podía realizar una continuación hoy porque tenía otros defendidos que estaban esperando su labor. Eso nos parece a nosotras atendible por un lado pero, sin embargo, es extraño dado que si hoy era la audiencia de preparación de juicio oral lo esperable era que la defensa penal de Víctor Pulgar Vidal tuviese preparada la audiencia. La revisión de las fotografías no tomaría más de 10 minutos y por lo tanto no justificaría la suspensión de la audiencia por tantos días, pero finalmente es el Tribunal el que decide”, señaló la abogada querellante, Silvana del Valle. Desde la familia de Nicole, su abogada y las organizaciones feministas que han acompañado esta búsqueda de justicia las energías no solo están enfocadas en lograr llegar a un juicio justo que tenga como resultado la condena de quien es acusado de ser el femicida, sino también existe una preocupación por la poca accesibilidad que se ha generado a este proceso. La audiencia de preparación de juicio oral iniciada esta mañana no fue transmitida por el Poder Judicial, a lo que sumó que desde el Tribunal se negaron a dejar ingresar a la prensa. Por ello es que se insistirá en que el resto del proceso sea más transparente y efectivamente se transmitan las audiencias a través del canal del Poder Judicial. “Esperamos que se cumpla con los principios de la Convención Belém do Pará, que establecen que este tipo de causas son de carácter público, son de interés de toda la sociedad y, por tanto, es primordial que se dé oportunidad a toda la sociedad, y en particular a las comunidades identitarias que se identifican con una mujer joven lesbiana como Nicole Saavedra Bahamondes, a que puedan seguir el proceso de manera directa”, señaló Silvana del Valle. “Es un principio de publicidad que también es parte del proceso penal chileno, es decir, no estamos hablando de principios que no existan en nuestra legislación, sino que por el contrario son obligación de los estados. Esperamos que el poder judicial para el día 2 de junio comprenda esta situación”. La audiencia que se realizará a inicios del próximo mes será clave para conocer cuándo comenzará el juicio por este lesbofemicidio, a ya casi cinco años de la muerte de Nicole Saavedra Bahamondes.

