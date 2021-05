f0a22046d8

Claudio Alvarado (IES): “No existe algo así como un proyecto compartido de la oposición” En conversación con Radio Universidad de Chile el abogado e investigador del IES analizó los escenarios políticos tras la elección del pasado fin de semana. Sobre la situación de la centroizquierda, Alvarado indicó que "a la hora de construir, de conducir los procesos, de ofrecer un plan de gobierno me parece que todavía no es seguro que exista un proyecto tan compartido de la oposición(...) y eso contrasta con el escenario de la centroderecha". Felipe Pozo Jueves 20 de mayo 2021 14:19 hrs.

En conversación con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile el secretario ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, analizó los coletazos que hasta ahora han dejado las elecciones del fin de semana pasado. Sobre las cifras, el abogado y experto en temas constitucionales indicó que “este es un resultado electoral que como principal nota distintiva manifiesta un rechazo a los conglomerados tradicionales; a la centroderecha le fue mal, al pacto tradicional de centroizquierda le fue peor, a los independientes les fue bien. Tenemos un conjunto de factores que permiten suponer que aquí hay más bien un voto reactivo de rechazo a los conglomerados políticos tradicionales y en ese sentido, sin perjuicio que hay un anhelo de grandes cambios, el desafío que existe para la convención a la hora de llegar a acuerdos es toda una novedad”. En ese sentido, Alvarado manifestó que “es muy posible que veamos otro tipo de acuerdos, otro tipo de alianzas, más bien centradas en temas específicos que en la clásica división centroizquierda- centroderecha porque de hecho la composición de la convención es diferente, no responde a ese patrón de la transición y las décadas siguientes”. Al respecto el analista señaló que “me parece que es una buena noticia a efectos de la posibilidad de llegar a acuerdos, el que todos se vean obligados a conversar, pero en esto no hay que ser muy ingenuos ni demasiado optimistas; esos acuerdos van a ser muy difíciles y no tanto por el hecho de que no haya uno o dos tercios, sino por el modo en que estos candidatos llevaron adelante sus campañas”. Y agregó que “casi sin excepción los convencionales electos fueron candidatos que prometieron agendas excluyentes, particulares entre sí (…) y el desafío de la convención es justo lo contrario: configurar reglas comunes compartidas, apuntar a aquello que nos une. Yo creo que allí hay un desafío de primer orden y que va a dificultar en primer término la configuración de acuerdos”. Sobre el escenario político en la oposición tras las elecciones y las fallidas primarias, el abogado aseguró que lo que ocurre en ese sector “es muy sintomático de una realidad que los resultados de la elección de constituyentes podrían ocultar o hacer perder de vista y es que, esa oposición está muy fragmentada (…) no existe algo así como un proyecto compartido de la oposición, lo que la oposición ha tenido es un rechazo muy fuerte al gobierno actual, es una unión en torno al Apruebo, pero que tampoco era exclusivo de ellos, pero a la hora de construir, de conducir los procesos, de ofrecer un plan de gobierno me parece que todavía no es seguro que exista un proyecto tan compartido de la oposición(…) y eso contrasta con el escenario de la centroderecha”. Sobre las elecciones presidenciales, Claudio Alvarado vaticinó que “aunque el escenario es hostil para la derecha y al mismo tiempo favorable para la oposición, la fragmentación de esta última y la unidad del oficialismo puede que nos lleve a un escenario presidencial competitivo y en donde paradójicamente el oficialismo todavía tenga posibilidades”. Sobre un eventual cambio de gabinete, el experto señaló “no es necesariamente negativo, podría ser una señal de que el Gobierno sigue, pese a todo, mostrando el propósito de gobernar y de seguir, dentro de lo golpeado que está, manejando el timón. Creo que eso en principio podría ser razonable”. “Supongo que lo que vamos a terminar observando, si se concreta este cambio de gabinete, es más bien un equilibrio. Me cuesta pensar que vamos a ver puros nombres de la vieja guardia o quizás el cambio no toca solamente el Ministerio del Interior, quizás hay un re baraje. Tenemos hartas posibilidades sobre la mesa” añadió.

