Covid-19 ¿Fin a las cuarentenas? Minsal desestima solicitud UDI en medio de nuevo aumento de casos de COVID-19 Desde el gremialismo insisten en que la estrategia sanitaria está perjudicando a la población, sin embargo, en el área médica no descartan que Chile pueda aproximarse a una tercera ola, situación ante la que las cuarentenas y el toque de queda seguirían siendo necesarios. Andrea Bustos C. Jueves 20 de mayo 2021 14:18 hrs.

Desde la bancada de la Unión Demócrata Independiente decidieron, luego de su reunión el pasado martes, presionar al Ejecutivo para que termine las cuarentenas y el toque de queda, esto por la influencia que la estrategia sanitaria habría tenido en el resultado electoral, sumado a las consecuencias que se han generado en la ciudadanía. “Ha sido muy duro el golpe para el bolsillo de las pymes, para la calidad de vida de las personas y para la salud mental. Es momento de ponerles fin a las cuarentenas”, señaló el presidente del partido, el diputado Javier Macaya. La idea no ha logrado convencer, y es que si bien son reconocidos los efectos de las cuarentenas y el toque de queda, la situación de la pandemia no ha logrado ser controlada en el país. “Tratar de suprimir el toque de queda o la cuarentena es ridículo porque están subiendo los casos en todo Chile y son las únicas medidas que impiden el desplazamiento, entonces por qué no dejan que el ministro de Salud defina esas cosas, en vez de la UDI tratar de pontificar quién puede o no circular, y si el estado de catástrofe se puede aplicar o no”, señaló el diputado socialista Juan Luis Castro. El parlamentario, médico de profesión y ex presidente del Colegio Médico, indicó que la discusión está demás, y que “claramente es pro empresarial, no es en favor de la salud de la gente, eso es lo malo, se meten en un campo donde es otra la autoridad, no un partido político el que define quién puede o no tener cuarentenas, o si vale la pena o no tener un toque de queda. Es lamentable, parece que la derrota del fin de semana no ayudó a clarificar la mente de algunos para poder ubicarse con sensatez en lo que corresponde o no a un partido político”. La solicitud de la UDI se da, además, en medio de un complejo escenario sanitario, dado que si bien los casos en el último mes lograron estabilizarse luego de tener un peak que llegó a los 9 mil casos diarios, nuevamente la comunidad médica ha visto un aumento de contagios y hospitalizaciones. Este jueves se registraron 7 mil 680 nuevos casos, ante lo que el ministro de Salud, Enrique Paris, manifestó preocupación y llamó a continuar los cuidados para prevenir la enfermedad.

Asimismo el titular de Salud tuvo palabras para la solicitud de levantar cuarentenas y toque de queda, y expresó que debe existir un equilibrio entre la protección y la libertad. Junto a ello dijo que el Plan Paso a Paso se está revisando constantemente, y que las decisiones no pasan solo por su ministerio, sino que son debates que se dan junto a otros titulares y el presidente de la República. “Suspender bruscamente las cuarentenas no está en nuestra forma de trabajar. Para tomar decisiones siempre nos basamos en la evidencia, siempre revisando los cambios que se producen”, afirmó Enrique Paris. Desde el Colegio Médico, su secretario nacional, José Miguel Bernucci, explicó que “la realidad es que no estamos logrando hacer un corte en la transmisión de los contagios, entonces cada apertura, cada aumento de movilidad, dado principalmente por la apertura de colegios, de comercio no esencial, de restoranes y levantamiento de malas cuarentenas finalmente llevan al aumento de movilidad. Y como no estamos logrando cortar los contagios a través de una buena trazabilidad van a aumentar, a pesar de que la vacuna ha sido una super buena noticia”. A ello agregó que “este aumento de casos lamentablemente se está transformando también en un aumento de hospitalizaciones y lo que estamos viendo es que a pesar de que habíamos tenido varias semanas con bajas en la Unidades de Cuidados Intensivos esta baja se frenó, y estamos teniendo alzas que esperamos no sean más allá de lo que estamos viendo hasta ahora”. Ante ese escenario, respecto de la idea de la UDI, el médico dijo que si bien existen críticas respecto de la real aplicación sanitaria del toque de queda, más que avanzar en su erradicación lo que se debe hacer es mejorarlo. “Lo que ha señalado el consejo asesor de expertos y el Colegio Médico es que el toque de queda probablemente tenga una utilidad sanitaria en una mala realidad epidemiológica como la que está aconteciendo la Región Metropolitana, pero que a medida que mejora o en otros lugares de Chile se está mejor, debería retirarse hasta luego no estar implementado de fase 3 hacia arriba. Entonces más que modificar el toque de queda actual lo que necesitamos es modificar completamente la implementación de este y que responda a una lógica local, sanitaria y no probablemente como lo está haciendo más por un control social”. Decir “que no haya más cuarentenas” es como decir “no le voy a dar este antibiótico a una peritonitis”

La cuarentenas es solo una herramienta más que la hemos utilizado en casos de “incendios epidemiologicos”

— sigue — José Miguel Bernucci (@Pajarobere) May 20, 2021 Sobre las cuarentenas, Bernucci comentó que estas deben seguir siendo utilizadas, siempre que sean necesarias y que su aplicación se ejerza de forma correcta. “Las cuarentenas la verdad es que no son una forma de salvarnos de la pandemia, son una herramienta que se tiene que utilizar solamente cuando la realidad epidemiológica está extremadamente mala y, en ese sentido, se tienen que utilizar cuando se requieran y usarse de forma correcta. En nuestro país las hemos ocupado como medida extrema, lo cual a mí me parece adecuado, pero lamentablemente han tenido una implementación muy mala (…) Estamos de acuerdo con utilizarlas como herramienta cuando sea necesario, pero con un cambio total de implementación porque las que conocemos actualmente están siendo horriblemente malas”. “Estamos teniendo una manejo sanitario muy malo de la situación y por eso no hemos logrado contener los contagios. Decir que no va a haber más cuarentenas solamente porque a algún grupo de parlamentarios se le ocurre es bastante alejado de la realidad”, agregó el secretario nacional del Colmed. Según información entregada por La Tercera, el presidente Sebastián Piñera habría ordenado a su comité político evaluar la eliminación de las restricciones sanitarias en el marco de la próxima finalización del Estado de Excepción Constitucional. Este termina el próximo 30 de junio, y puede ser extendido con la autorización del Congreso Nacional. Al respecto José Miguel Bernucci señaló que de terminarse el Estado de Excepción las autoridades deben generar otro tipo de planificación que permita instalar restricciones sanitarias de ser necesarias. “El Estado de Excepción nos entrega el andamiaje legal para, por ejemplo, dictar los toques de queda y las cuarentenas, y si nosotros no quisiéramos seguir con toque de queda, que podría ser una opción porque su manejo sanitario es cuestionable, deberíamos hacerlo como otros países donde se dictan leyes COVID que nos permitan dictar cuarentenas y otras medidas sanitarias sin la necesidad de Estado de Excepción. Es tarea del Ejecutivo con el Legislativo adelantarse”. Finalmente, sobre el futuro de la pandemia en el país, el integrante del Colegio Médico dijo que se debe seguir con atención lo que ocurre en la Región de Magallanes, zona que ha sido un precedente de cada ola que ocurre en el resto del país. La zona austral se ha caracterizado por vivir los peak cerca de ocho a doce semanas antes que otras regiones, y en la actualidad se encuentra viviendo según la visión médica una tercera ola.

