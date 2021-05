f0a22046d8

14d7365edf

Política Yasna Provoste e incumplimiento de mínimos comunes por parte del Ejecutivo: “Es la hora de que el Gobierno reaccione, el tiempo se acabó” La presidenta del Senado exigió al Ejecutivo varias medidas para paliar la actual situación nacional, las cuales se encuentran en la propuesta opositora. Diario Uchile Jueves 20 de mayo 2021 16:06 hrs.

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, se refirió a los mínimos comunes presentados al Gobierno de Sebastián Piñera y del que aun, ni siquiera, llegan al Congreso. Al respecto, la militante falangista sostuvo que el tiempo transcurrido desde que se reuniera con el mandatario demuestra que el Ejecutivo no lee la realidad del país y de la crisis sanitaria, económica y social que atraviesan las familias. “Hace 20 días acepté reunirme con el Presidente Piñera ¡20 días!, para poner en marcha una agenda en beneficio de las familias. Hace más de una semana, ocho días para ser precisa, presentamos formalmente una agenda concreta de la oposición políticas y social que es responsable, que es con respaldo político, que tiene financiamiento y el Gobierno aun está paralizado, no entiende las urgencias de este Chile real, no entiende las urgencias de las familias, y explica que está esperando una propuesta inexistente de los partidos de Gobierno, mientras hoy tenemos más de siete mil nuevos contagios de Covid en todo el país, entonces tengo que decirle al Presidente Piñera: no hay más tiempo”. En ese sentido, la presidenta del Senado exigió al Ejecutivo varias medidas para paliar la actual situación nacional, las cuales se encuentran en la propuesta opositora. “Renta Básica Universal ahora, apoyo real a las pymes ahora. Cuidemos los trabajos de quienes hoy están aportando desde una pequeña empresa, y las correcciones urgentes a la estrategia sanitaria, para poder hacer efectivo el apoyo a las trabajadoras y trabajadores de la salud (…) en nuestra propuesta hay una iniciativa concreta de pagarles los bonos que se adeudan, de aumentar el número de trazadores por cada cien mil habitantes”. “Es la hora de que el Gobierno reaccione, el tiempo se acabó”, finalizó Yasna Provoste.

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, se refirió a los mínimos comunes presentados al Gobierno de Sebastián Piñera y del que aun, ni siquiera, llegan al Congreso. Al respecto, la militante falangista sostuvo que el tiempo transcurrido desde que se reuniera con el mandatario demuestra que el Ejecutivo no lee la realidad del país y de la crisis sanitaria, económica y social que atraviesan las familias. “Hace 20 días acepté reunirme con el Presidente Piñera ¡20 días!, para poner en marcha una agenda en beneficio de las familias. Hace más de una semana, ocho días para ser precisa, presentamos formalmente una agenda concreta de la oposición políticas y social que es responsable, que es con respaldo político, que tiene financiamiento y el Gobierno aun está paralizado, no entiende las urgencias de este Chile real, no entiende las urgencias de las familias, y explica que está esperando una propuesta inexistente de los partidos de Gobierno, mientras hoy tenemos más de siete mil nuevos contagios de Covid en todo el país, entonces tengo que decirle al Presidente Piñera: no hay más tiempo”. En ese sentido, la presidenta del Senado exigió al Ejecutivo varias medidas para paliar la actual situación nacional, las cuales se encuentran en la propuesta opositora. “Renta Básica Universal ahora, apoyo real a las pymes ahora. Cuidemos los trabajos de quienes hoy están aportando desde una pequeña empresa, y las correcciones urgentes a la estrategia sanitaria, para poder hacer efectivo el apoyo a las trabajadoras y trabajadores de la salud (…) en nuestra propuesta hay una iniciativa concreta de pagarles los bonos que se adeudan, de aumentar el número de trazadores por cada cien mil habitantes”. “Es la hora de que el Gobierno reaccione, el tiempo se acabó”, finalizó Yasna Provoste.