6701bdc99c

eb24b8ee23

Constanza Schönhaut: “Con el PS se puede construir un proyecto transformador y con otras fuerzas de la ex Concertación no” Un desafío importante para la constituyente electa será la reconstrucción de confianzas entre la ciudadanía, los espacios institucionales y entre todos los que van a estar dentro de la Convención. Gabriela Medina D. Sábado 22 de mayo 2021 15:57 hrs.

A una semana de las elecciones y después de una semana turbulenta en la política chilena, Radio Universidad de Chile conversó con la abogada y constituyente electa de Convergencia Social por el Distrito 11, Constanza Schönhaut, sobre sus expectativas con la Convención Constitucional, sus prioridades y la inscripción de las primarias presidenciales. “Yo soy muy optimista del proceso, creo que tenemos una composición bastante interesante, considerando los escaños reservados de pueblos originarios que van a estar presentes, así como también que de las 67 mujeres que están en la Convención, más de cuarenta se declaran feministas y ya estamos en un proceso de articulación. Creo que además, el hecho de que haya distintas organizaciones políticas y sociales presentes muestra una diversidad y una representatividad también muy interesante para el proceso”, explicó Schönhaut sobre sus expectativas con la Convención Constituyente. Además, señaló que considera que los constituyentes electos van encontrarse en puntos comunes fundamentales para avanzar en la nueva Constitución, como la recuperación del agua, derechos sociales y la agenda feminista. Sobre los principales desafíos que espera durante la Convención, la abogada cree que será la primera discusión sobre el reglamento y la capacidad que tengan de implementar una forma de funcionar que sea abierta a la ciudadanía y permita participación y rendición de cuentas. “Que efectivamente sea un proceso de lo cual todos y todas a lo largo y ancho de Chile nos sintamos parte”, afirmó. También otro desafío importante para la Constituyente electa será la reconstrucción de confianzas entre la ciudadanía, los espacios institucionales y entre todos los que van a estar dentro de la Convención. Acerca de cómo sería establecer consensos para alcanzar mayoría o los dos tercios, teniendo en cuenta la diversidad de fuerzas progresistas, para Schönhaut la construcción de acuerdos no va a ser un eje estático sino probablemente va a ser dinámico. “Está el desafío de la construcción de acuerdos amplios de dos tercios, pero también está la posibilidad de constituir un tercio para evitar que avancen propuestas o iniciativas que eventualmente vayan en contra de alguna demanda popular que sea relevante”, explicó. Al consultarle cuales serán sus prioridades o los temas que impulsará, sin dudar, resaltó la caracterización del Estado. “Creo que ahí hay uno de los elementos que son claves de la crisis política y social que tiene Chile, y que tiene que ver con el Estado subsidiario. La pregunta es ¿Qué tipo de Estado queremos? Y yo creo que desde una perspectiva de derechos humanos, feminista y ecológica se puede construir una idea de Estado cuidador”, indicó la constituyente electa. Sobre lo ocurrido con las primarias presidenciales de la oposición señaló que hay una decisión legitima de su coalición. “Con el Partido Socialista se puede construir un proyecto transformador y con otras fuerzas de la ex Concertación no se puede. Acusar eso de inmadurez es tratar de neutralizar y banalizar el debate político y eso no le va bien al proceso que está viviendo Chile”. También se refirió a Paula Narváez y su denuncia de exclusión por ser mujer. “Cualquier feminista de base del Partido Socialista que haya trabajado con las feministas del Frente Amplio tiene claro que esta no es una exclusión de género. Tiene que ver con una definición política de fondo y me parece que tiene algo de instrumentalización que a mí no me gusta. Lo segundo, creo que las candidaturas presidenciales no se tratan solo de personas, sino de programas y de proyectos. Si uno analiza los programas que hoy día están sobre la mesa puede ver con claridad que nuestra candidatura presidencial tiene un fuerte sustento desde la perspectiva feminista. Obviamente al ser una candidatura masculina no puede representarlo como si fuera una mujer feminista, pero está sostenido sobre la base de un frente feminista de Convergencia Social, del Frente Amplio y de Apruebo Dignidad”, expresó la abogada.

A una semana de las elecciones y después de una semana turbulenta en la política chilena, Radio Universidad de Chile conversó con la abogada y constituyente electa de Convergencia Social por el Distrito 11, Constanza Schönhaut, sobre sus expectativas con la Convención Constitucional, sus prioridades y la inscripción de las primarias presidenciales. “Yo soy muy optimista del proceso, creo que tenemos una composición bastante interesante, considerando los escaños reservados de pueblos originarios que van a estar presentes, así como también que de las 67 mujeres que están en la Convención, más de cuarenta se declaran feministas y ya estamos en un proceso de articulación. Creo que además, el hecho de que haya distintas organizaciones políticas y sociales presentes muestra una diversidad y una representatividad también muy interesante para el proceso”, explicó Schönhaut sobre sus expectativas con la Convención Constituyente. Además, señaló que considera que los constituyentes electos van encontrarse en puntos comunes fundamentales para avanzar en la nueva Constitución, como la recuperación del agua, derechos sociales y la agenda feminista. Sobre los principales desafíos que espera durante la Convención, la abogada cree que será la primera discusión sobre el reglamento y la capacidad que tengan de implementar una forma de funcionar que sea abierta a la ciudadanía y permita participación y rendición de cuentas. “Que efectivamente sea un proceso de lo cual todos y todas a lo largo y ancho de Chile nos sintamos parte”, afirmó. También otro desafío importante para la Constituyente electa será la reconstrucción de confianzas entre la ciudadanía, los espacios institucionales y entre todos los que van a estar dentro de la Convención. Acerca de cómo sería establecer consensos para alcanzar mayoría o los dos tercios, teniendo en cuenta la diversidad de fuerzas progresistas, para Schönhaut la construcción de acuerdos no va a ser un eje estático sino probablemente va a ser dinámico. “Está el desafío de la construcción de acuerdos amplios de dos tercios, pero también está la posibilidad de constituir un tercio para evitar que avancen propuestas o iniciativas que eventualmente vayan en contra de alguna demanda popular que sea relevante”, explicó. Al consultarle cuales serán sus prioridades o los temas que impulsará, sin dudar, resaltó la caracterización del Estado. “Creo que ahí hay uno de los elementos que son claves de la crisis política y social que tiene Chile, y que tiene que ver con el Estado subsidiario. La pregunta es ¿Qué tipo de Estado queremos? Y yo creo que desde una perspectiva de derechos humanos, feminista y ecológica se puede construir una idea de Estado cuidador”, indicó la constituyente electa. Sobre lo ocurrido con las primarias presidenciales de la oposición señaló que hay una decisión legitima de su coalición. “Con el Partido Socialista se puede construir un proyecto transformador y con otras fuerzas de la ex Concertación no se puede. Acusar eso de inmadurez es tratar de neutralizar y banalizar el debate político y eso no le va bien al proceso que está viviendo Chile”. También se refirió a Paula Narváez y su denuncia de exclusión por ser mujer. “Cualquier feminista de base del Partido Socialista que haya trabajado con las feministas del Frente Amplio tiene claro que esta no es una exclusión de género. Tiene que ver con una definición política de fondo y me parece que tiene algo de instrumentalización que a mí no me gusta. Lo segundo, creo que las candidaturas presidenciales no se tratan solo de personas, sino de programas y de proyectos. Si uno analiza los programas que hoy día están sobre la mesa puede ver con claridad que nuestra candidatura presidencial tiene un fuerte sustento desde la perspectiva feminista. Obviamente al ser una candidatura masculina no puede representarlo como si fuera una mujer feminista, pero está sostenido sobre la base de un frente feminista de Convergencia Social, del Frente Amplio y de Apruebo Dignidad”, expresó la abogada.