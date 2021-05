143a370481

El Congreso sigue esperando: molestia por la demora del Gobierno en presentar el proyecto de "mínimos comunes" El Gobierno ya incumplió el primer plazo para enviar el proyecto, que era durante la semana posterior a las elecciones, pero se espera que el texto sea ingresado entre el lunes y el miércoles. Desde la Moneda anunciaron que la renta básica seria implementada con un aumento del IFE y la extensión al 100% del Registro Social de Hogares, excluyendo al 10% mas rico, en cuanto al monto se tendría como referencia la línea de la pobreza. Héctor Gabriel Campos Domingo 23 de mayo 2021 12:48 hrs.

El Congreso sigue a la espera del ingreso por parte del Gobierno del proyecto de “Mínimos Comunes”, que en primera instancia sería enviado durante la semana posterior a las elecciones, situación que no ocurrió, generando molestia tanto en la oposición como en el oficialismo. Para el diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, el retraso en el envió del proyecto es otra demostración de que el Gobierno aun no ha logrado captar las señales que dejó la fuerte derrota electoral ocurrida el pasado fin de semana, y que de no reaccionar a tiempo, la ciudadanía le volverá a pasar la cuenta en los comicios de noviembre próximo. “El domingo fue una señal demasiada potente, la gente esta diciendo que cambien la actitud y entreguen luego soluciones, creo que estar postergando el envió del proyecto una y otra vez, es algo predecible por la ciudadanía en cuanto a la forma de actuar del Gobierno. Yo espero que a mas tardar, la próxima semana salgan con una solución concreta porque o si no, seguimos dando señales de que la paliza electoral que recibimos el domingo bien merecida la teníamos, y así como vamos, la paliza va a continuar en las parlamentarias y presidenciales“. De lo que se sabe del proyecto, el Ejecutivo implementaría una renta básica universal, a través de la extensión al 100% del Registro Social Hogares, alcanzando la universalidad que exigía la oposición. Sin embargo, para el diputado Durán, seria un error seguir insistiendo con el RSH, debido a que éste no mide el nivel de endeudamiento de los chilenos , por lo que seguirán los problemas propios de la focalización. “El llamado que le hago al Gobierno, es que se dé cuenta que el Registro Social de Hogares no se adapta a la realidad, se quedó demasiado añejo para lo que está viviendo el país, ya que no mide el nivel de endeudamiento de los chilenos. Por ejemplo, si un joven de una comuna normal de la zona poniente, logra con mucho esfuerzo y endeudamiento familiar, sacar un titulo profesional, el Registro Social de Hogares le dice que ya no es vulnerable, sin medir que el joven puede estar cesante con un alto endeudamiento. Eso es lo que tiene a la gente molesta”, añadió el parlamentario oficialista. Desde la oposición, las criticas tampoco se hicieron esperar: la timonel del Senado, Yasna Provoste, apuntó directamente al presidente Sebastián Piñera, señalando que ya no hay mas tiempo que esperar para ir en ayuda de las familias chilenas que siguen siendo abatidas por los efectos de la pandemia. “El Gobierno aun está paralizado, no entiende las urgencias de este Chile real, no entiende las urgencias de las familias, y explica que está esperando una propuesta inexistente de los partidos de Gobierno, mientras hoy tenemos más de siete mil nuevos contagios de Covid en todo el país, entonces tengo que decirle al Presidente Piñera: no hay más tiempo”. Por otra parte, el parlamentario y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, comentó que el Gobierno, luego de la derrota electoral, no tiene capacidad de negociación , por lo que debe aceptar la propuesta de la oposición en un corto plazo. “No tienen el apoyo ciudadano para imponer un agenda de mínimos comunes, por lo tanto, hago un llamado al Presidente a recoger nuestra propuesta, están los recursos para hacerlo. Espero que el proyecto que envié, no sea simplemente un parche al IFE y también esperamos el apoyo a las pymes. Si no hace eso es porque el Presidente está dejando que los conflictos de Chile Vamos entorpezcan las ayudas de las personas“. Por el momento, el ingreso del proyecto no debería pasar la próxima semana, donde el Gobierno tendría como referencia alcanzar la línea de la pobreza en la renta básica, llegando a los 465 mil pesos por familia promedio de cuatro personas, lejos de los 604 mil pesos presentados por la oposición. Referente al fondo de ayuda para las pymes, no se han pronunciado desde La Moneda en cuanto a los montos referenciales. FOTO de portada: Emol

