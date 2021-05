e29fc759cd

09e3d8bb5a

Cultura Artistas nacionales regresan a los escenarios para celebrar nueva versión de los Premios Pulsar Nicole, Macha Asenjo, Eduardo Gatti, Yorka y Gepe, serán algunos de los 15 artistas que se presentarán en cinco diferentes recintos, durante una ceremonia que mezclará elementos en vivo con registros especiales para la ocasión. La instancia, organizada por SCD, será animada por Eduardo Fuentes y se emitirá, simultáneamente, a través de La Red y radio Bío-Bío. Diario Uchile Lunes 24 de mayo 2021 9:57 hrs.

El próximo miércoles 9 de junio a las 22:00 horas se realizará la séptima entrega de los Premios Pulsar, ceremonia organizada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) que será transmitida a través de La Red y radio Bío-Bío. La actividad será animada por Eduardo Fuentes. Esta edición contará con cinco presentaciones musicales, que se trasladarán a algunos de los escenarios más emblemáticos de Santiago y Valparaíso, los que volverán a encender sus luces por primera vez en 15 meses. Uno de ellos es el Bar Liguria de Providencia, donde tendrá lugar un homenaje al cuequero Pepe Fuentes, fallecido el 5 de diciembre pasado a los 89 años. El encargado de liderar el tributo será Gepe, quien además invitó a la propia viuda del popular músico, María Esther Zamora, y a la destacada cellista Ángela Acuña. En el Teatro Municipal de Santiago, en tanto, la Figura Fundamental de la Música Chilena 2020, Eduardo Gatti, presentará una versión especial de “Los Momentos”, junto a un quinteto de cuerdas liderado por Elizabeth Morris y con Nicole Bunout como invitada especial. Carmen Gloria Larenas, directora general del recinto de calle Agustinas, mostró su satisfacción por ser parte de la premiación, ya que “más que nunca es importante reconocer el esfuerzo y el talento de muchas y muchos, en tiempos desafiantes como éstos”. En Valparaíso, el Rincón de las Guitarras volverá a ser un epicentro de la bohemia porteña durante la actuación de Aldo “Macha” Asenjo, quien junto a una de las gestoras de este veinteañero lugar, Lucy Briceño, interpretará parte del tradicional repertorio que ambos han popularizado, en compañía del Bloque Versión Pandémika. Con más de 100 años de vida, el Teatro Novedades también verá recorrer la propia historia de los Premios Pulsar, en un recuento de todas las obras que se han alzado como Canción del Año desde 2015 hasta hoy. Benjamín Walker, Yorka, Soulfía, Dulce y Agraz, Vicente Cifuentes y Francisco Victoria, seis de los artistas jóvenes más destacados de la escena actual, interpretarán así piezas de Ana Tijoux, Álex Anwandter, Cami, Mon Laferte, Paloma Mami y Camila Moreno. Finalmente, el Persa Bío-Bío será el entorno para una inédita fusión al alero de Nicole, quien estrenará en vivo su single “Quédate” en compañía de Ceaese, ganador del Premio Pulsar 2019 como Mejor Artista Urbano y uno de los nombres de avanzada en la escena trap nacional. “Estoy muy contenta con esta invitación. Tocar en vivo me hace muy feliz, y reencontrarme con la banda sólo para ensayar ya fue maravilloso, así es que saber que presentaremos por primera vez esta canción nos tiene muy entusiasmados. Será una propuesta muy interesante, pero no voy a decir más para no spoilear”, dijo la cantante, adelantando que su turno vendrá con sorpresas. De este modo, estos cinco conciertos vienen a coronar una ceremonia que por primera vez se realizará en un formato híbrido, combinando entregas de galardones de forma digital, enlaces en directo e invitados en estudio, como forma de adaptarse a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del COVID-19. “Mientras no volvamos a la normalidad, seguiremos dando lo mejor de nosotros para derribar las limitaciones y encontrar la forma de honrar la música chilena como se merece”, dijo el Presidente de SCD, Horacio Salinas, quien afirmó también que la ceremonia “nos recordará a todos y todas que los músicos no son los únicos que lo han pasado mal estos últimos 15 meses, ya que los lugares que semana a semana nos acogen también están en una situación muy delicada. Aquí los visibilizaremos, les agradeceremos y crearemos juntos una energía que logre por fin dar a entender la urgente necesidad de reactivación que tenemos”.

El próximo miércoles 9 de junio a las 22:00 horas se realizará la séptima entrega de los Premios Pulsar, ceremonia organizada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) que será transmitida a través de La Red y radio Bío-Bío. La actividad será animada por Eduardo Fuentes. Esta edición contará con cinco presentaciones musicales, que se trasladarán a algunos de los escenarios más emblemáticos de Santiago y Valparaíso, los que volverán a encender sus luces por primera vez en 15 meses. Uno de ellos es el Bar Liguria de Providencia, donde tendrá lugar un homenaje al cuequero Pepe Fuentes, fallecido el 5 de diciembre pasado a los 89 años. El encargado de liderar el tributo será Gepe, quien además invitó a la propia viuda del popular músico, María Esther Zamora, y a la destacada cellista Ángela Acuña. En el Teatro Municipal de Santiago, en tanto, la Figura Fundamental de la Música Chilena 2020, Eduardo Gatti, presentará una versión especial de “Los Momentos”, junto a un quinteto de cuerdas liderado por Elizabeth Morris y con Nicole Bunout como invitada especial. Carmen Gloria Larenas, directora general del recinto de calle Agustinas, mostró su satisfacción por ser parte de la premiación, ya que “más que nunca es importante reconocer el esfuerzo y el talento de muchas y muchos, en tiempos desafiantes como éstos”. En Valparaíso, el Rincón de las Guitarras volverá a ser un epicentro de la bohemia porteña durante la actuación de Aldo “Macha” Asenjo, quien junto a una de las gestoras de este veinteañero lugar, Lucy Briceño, interpretará parte del tradicional repertorio que ambos han popularizado, en compañía del Bloque Versión Pandémika. Con más de 100 años de vida, el Teatro Novedades también verá recorrer la propia historia de los Premios Pulsar, en un recuento de todas las obras que se han alzado como Canción del Año desde 2015 hasta hoy. Benjamín Walker, Yorka, Soulfía, Dulce y Agraz, Vicente Cifuentes y Francisco Victoria, seis de los artistas jóvenes más destacados de la escena actual, interpretarán así piezas de Ana Tijoux, Álex Anwandter, Cami, Mon Laferte, Paloma Mami y Camila Moreno. Finalmente, el Persa Bío-Bío será el entorno para una inédita fusión al alero de Nicole, quien estrenará en vivo su single “Quédate” en compañía de Ceaese, ganador del Premio Pulsar 2019 como Mejor Artista Urbano y uno de los nombres de avanzada en la escena trap nacional. “Estoy muy contenta con esta invitación. Tocar en vivo me hace muy feliz, y reencontrarme con la banda sólo para ensayar ya fue maravilloso, así es que saber que presentaremos por primera vez esta canción nos tiene muy entusiasmados. Será una propuesta muy interesante, pero no voy a decir más para no spoilear”, dijo la cantante, adelantando que su turno vendrá con sorpresas. De este modo, estos cinco conciertos vienen a coronar una ceremonia que por primera vez se realizará en un formato híbrido, combinando entregas de galardones de forma digital, enlaces en directo e invitados en estudio, como forma de adaptarse a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del COVID-19. “Mientras no volvamos a la normalidad, seguiremos dando lo mejor de nosotros para derribar las limitaciones y encontrar la forma de honrar la música chilena como se merece”, dijo el Presidente de SCD, Horacio Salinas, quien afirmó también que la ceremonia “nos recordará a todos y todas que los músicos no son los únicos que lo han pasado mal estos últimos 15 meses, ya que los lugares que semana a semana nos acogen también están en una situación muy delicada. Aquí los visibilizaremos, les agradeceremos y crearemos juntos una energía que logre por fin dar a entender la urgente necesidad de reactivación que tenemos”.