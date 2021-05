d1b3a290f6

Cultura Daniel Cruz, director del MAC: “Entiendo el museo como un lugar de fronteras, un lugar donde se encuentra la creatividad” El 15 de mayo, la Universidad de Chile oficializó el nombramiento de Daniel Cruz como nuevo director del Museo de Arte Contemporáneo (MAC). Con ello, la institución inició un ciclo que busca generar un trabajo colaborativo y capaz de conectar con las inquietudes de la ciudadanía. “El museo no es solamente un espacio de infraestructura, arquitectura. Es una mirada de mundo", dice. Abril Becerra Lunes 24 de mayo 2021 20:24 hrs.

Por 23 años, el artista Francisco Brugnoli estuvo a la cabeza del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), desarrollando una gestión que le permitió a la institución sobreponerse a momentos claves de nuestra historia reciente, como el levantamiento popular de octubre de 2019 y la crisis sanitaria. Sin embargo, el 15 de mayo, la Universidad de Chile confirmó el fin de su administración, delegando esta labor en el artista visual Daniel Cruz. El nombramiento no fue una sorpresa, no obstante, supuso el inicio de un nuevo ciclo para el MAC. Según adelanta Cruz, este período estará marcado por las restricciones propias de la pandemia, pero también por la necesidad de generar un trabajo mucho más colaborativo entre las distintas unidades del Museo y reflejando las inquietudes de la ciudadanía. “Es interesante leer el contexto nacional en el que nos encontramos hoy, porque el arte contemporáneo no es ajeno a ello”, señala el artista visual, quien además indica que otro aspecto importante a desarrollar será el posicionamiento del MAC en la virtualidad. Por ello, durante el segundo semestre la institución inaugurará una nueva plataforma Web. “El museo no es solamente un espacio de infraestructura, arquitectura. Es una mirada de mundo que viene a entender que tenemos historia, que tenemos antecedentes, que tenemos un antes, que tenemos referencias y esa mirada museal no tiene que ver con la arquitectura, sino con entender que la construcción de museo es un poco más líquida”, comenta el también académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Hoy enfrentamos un momento de cambios ¿Cómo el MAC puede formar parte de ese proceso de transformaciones? El arte contemporáneo es un lugar desde donde se mira el entorno. Desde donde se miran las urgencias. En efecto, si observamos tanto a artistas nacionales como internacionales, muchos de ellos están trabajando y poniendo en tensión aspectos que tienen que ver con las inter-especies, con el cambio climático, con aspectos referidos a la ciudadanía en tiempos de pandemia o de entorno digital. Ahora, no es que el arte contemporáneo sea una respuesta inmediata, como tratando de buscar soluciones o resolver aspectos, sino más bien es un lugar en donde hay encuentros que acontecen, porque es un espacio en donde un factor muy importante tiene que ver con la interdisciplinariedad. Es un lugar que convoca encuentros. Al provenir de las artes mediales, ¿cuán preparado te sientes para asumir el desafío de dirigir el MAC en este contexto donde lo digital es relevante? Es importante decir que mi matriz de origen tiene que ver con las artes visuales. Por eso me declaro como un artista visual y no como un artista medial. He participado mucho en la discusión de las artes mediales y sí es un lugar que me interesa muchísimo, porque estando en los últimos años de universidad, me tocó ver cómo llegaba un computador a las salas y la entrada de estos computadores era un bonito enigma. Con mis compañeros nos demoramos seis meses en entender cuál era la estructura que había detrás y cómo podíamos usarla. Pero desde ahí, en estos veintitantos años en los que he propuesto el uso de estas nuevas tecnologías para crear, he descubierto ciertos elementos que tienen que ver con este relato social. Si pensamos en cómo las tecnologías nos han llevado a distintos lugares, es bastante interesante. Estamos todos de acuerdo que, en este último año, hemos avanzado 10 años en la propuesta de cultura digital a la cual estábamos ingresando. Lo interesante es que tanto la Universidad de Chile como el MAC detectaron aquello y, de alguna manera, mi incorporación es parte quizás de ese mismo fenómeno. ¿Cómo pretendes llevar tu gestión, entonces? Una de las primeras cosas que he propuesto es un trabajo colaborativo, que crucemos nuestras áreas de incidencia para que podamos construir un relato colectivo que también esté en diálogo con lo que acontece afuera del museo. Ése es justamente un lugar al cual tenemos que acceder. Entiendo al museo no como un lugar cerrado, protegido, sino como un lugar de fronteras, donde se encuentra la creatividad, la tolerancia, el conocimiento que emerge de los enigmas de nuestro tiempo. Por supuesto que hay una mirada hacia entender el museo como un lugar de espacio público. Somos universitarios. Cuando declaramos aquello, estamos diciendo no solamente que pertenecemos a la Universidad de Chile, sino que somos un espacio de educación, donde debe haber investigación, laboratorios. La Universidad de Chile es un lugar de tradición, pero también de exploración, entonces, si conjugamos estos dos elementos, tengo la impresión que estamos en este correlato. Además, vamos a tener una línea de desarrollo hacia regiones muy fuertes. Queremos colaborar, queremos compartir, queremos conversar con distintas entidades. Nos interesa no solamente la mirada del otro y nuestra mirada, sino las convergencias. Decir esto es un poco señalar cuál es la poética que estamos tratando de proveer. ¿Qué tipo de líneas de investigación te gustaría llevar a cabo a partir del la revisión del acervo del museo? Uno de los proyectos que viene es una mirada hacia el archivo fotográfico y, por otro lado, también he investigado bastante en colaboración con el Archivo Andrés Bello. Estamos en un proyecto muy hermoso sobre la historia de este proyecto El Rostro de Chile. Entonces, he descubierto, a través de la noción de investigación de archivo, muchas fibras que tienen que ver con la discusión de la época. Las obras no solamente son un espacio en el cual tenemos la capacidad de poder contemplar, de poder tener una experiencia con las obras, sino que también, reportan momentos. Conversaciones. Materialidades que están en diálogo con su propio contexto. Entonces, me interesan mucho las nuevas y antiguas materialidades. Por otro lado, nos interesa mucho tener personas que vengan de áreas más especializadas a conversar con nuestro acervo. No queremos gente o personas interesadas en revisar solamente el Archivo, sino que trabajemos colaborativamente. Poder hurgar en el archivo también es hacerlo en la capa trasera de lo que es el arte. Por eso es importante para nosotros una de las propuestas que estamos trabajando sobre la consolidación de a lo menos 3 laboratorios. ¿Podríamos imaginar que el MAC crece en términos de infraestructura? Esperamos aquello. Es complejo decir eso hoy, pero creo que en las crisis uno debe observar donde hay que poner las fichas. Esperamos poder crecer, no con un afán de metros cuadrados, no con un afán de ir más allá del territorio, sino de crecer para conectarnos con las comunidades, con la ciudadanía. Por lo tanto, ahí tenemos una pregunta muy interesante que resolver: cómo traspasamos toda esta poética, estos elementos, a una situación Web, donde no solamente disponemos de ella como un espacio de comunicación, de posicionamiento de nuestras actividades, sino también como uno que te acompaña en el tránsito de la ciudad. Por ejemplo, a partir de podcasts y de otras dimensiones que hoy han tomado más fuerza. Día del Patrimonio Durante los próximos meses, el MAC presentará una agenda repleta de actividades, sin embargo, lo más inmediato será la celebración del Día del Patrimonio. Para ello, la institución presentará este 28, 29 y 30 de mayo, una exposición virtual que recorre, por medio de la fotografía, las primeras huellas de la medicina occidental en Chile. Paralelamente, el museo se preparará para su reapertura, lo que está proyectado para principios de agosto. “Ahí vamos a tener una cantidad de exhibiciones muy interesantes. Si nos acompañan las fases del Plan Paso a Paso, vamos a tener 29 exposiciones tanto en el MAC de Parque Forestal como en el MAC de Quinta Normal”, el nuevo director del MAC. Hasta ahora, Daniel Cruz se desempeñaba como director académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Es Magíster en Artes y cuenta con estudios de especialización en Nueva York, Estados Unidos. También, ha participado en residencias de creación e investigación Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos.

