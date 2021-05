e29fc759cd

Covid-19 Epidemiólogo Gabriel Cavada y pase de movilidad: “Se enmarca en la necesidad de que la población se vacune masivamente” El pase que permitirá mayor movilidad para quienes hayan terminado su proceso de inoculación fue anunciado este domingo por el presidente Sebastián Piñera. Diario UChile Lunes 24 de mayo 2021 10:35 hrs. Presidente Piñera anuncia implementación de “pase de movilidad” para vacunados

En entrevista en la primera edición de Radioanálisis, el epidemiólogo Gabriel Cavada abordó la puesta en marcha del carnet de movilidad, anunciado por el presidente Sebastián Piñera este domingo. Este pase permitirá el libre tránsito en comunas en fase 1 y 2 para personas que hayan completado su proceso de vacunación, incluyendo los 14 días posteriores a la segunda dosis. En conversación con los periodistas, Juanita Rojas y Claudio Medrano, el académico de la Universidad de Chile señaló que la medida “se enmarca en la necesidad de que la población se vacune masivamente”, objetivo que no se ha logrado durante las últimas semanas. Ante ese contexto, según el experto el Ejecutivo está apostando por motivar la inoculación con este beneficio, dado que se busca controlar la pandemia a partir de la vacunación. “Si el incentivo como tal es pertinente o no, yo creo que hay que estudiarlo un poco más. A mi juicio sí tiene algo de pertinencia porque como, en general, uno está abandonando la idea de prevenir contagios, sino que se busca abandonar cursos graves de la enfermedad, si alguien tienen sus dos dosis de vacunas inoculadas podría circular libremente al menos en comunas que estén en fase 2 porque no importarán ni exportarán riesgo de cursar enfermedades graves, no así en el riesgo de contagio”. “En todas las vacunas su gran objetivo es prevenir cursos de enfermedades graves. Ninguna vacuna tiene una alta eficacia, entendiendo por alta eficacia por sobre el 90 – 95 por ciento para prevenir el contagio propiamente tal. La estrategia de vacunar a la población completamente es que el COVID se transforme en una gripe cuya consecuencia es un curso de enfermedad leve e inocuo, el tema es que hoy no pasa esto, es más que potencialmente mortal”, agregó. Además, el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile dijo que la medida, al igual que otras, ha sido mal comunicada: “Habría que haber dicho ‘si usted se vacuna y tiene las dos dosis uno de los beneficios que tendría sería acceder a más espacios de movilidad’. Pero uno de los beneficios, y no ponerlo como el objetivo principal”. Según expresó Gabriel Cavada, tal como ha ocurrido en algunas zonas de Estados Unidos, se podrían generar diversos beneficios para quienes completen la vacunación, como descuentos en comercio o beneficios tributarios, que por lo demás generarían una importante ayuda para la situación de crisis que hoy vive Chile. En tanto, sobre si implementar este carnet de movilidad en Chile puede compararse con la misma puesta en marcha en otros lugares del mundo como Israel, el médico señaló que este tipo de comparaciones no corresponden, pues que la realidad de cada nación depende de su propia situación local.” “No nos podemos comparar Israel, que es una sociedad tremendamente ordenada, muy obediente de sus autoridades, con lo que está viviendo en este momento Chile, en que para decirlo con todas sus letras estamos viviendo una especie de estado insurreccional”. Finalmente, el médico Gabriel Cavada también se refirió a los problemas que se han generado en la operatividad del proceso de vacunación, como ocurrió este fin de semana en Estación Mapocho, donde el vacunatorio móvil no contó con las dosis suficientes para cumplir con la demanda. Según dijo el académico “si la opción de la autoridad sanitaria es parar la epidemia vía vacunal, se espera que no solamente ponga los recursos para esa estrategia, sino que toda la logística. Lo que vimos en Estación Mapocho juega completamente en contra del objetivo”. “Esa es una trampa que se hace la autoridad a sí misma”, afirmó Cavada.

