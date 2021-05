2044b711d2

Economía Nacional Censuran a Daniel Núñez como presidente de Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados Los integrantes de la instancia parlamentaria de Chile Vamos junto al ex DC Pablo Lorenzini, acusaron al legislador comunista de no asegurar el trabajo de la comisión. Núñez sostuvo que se trata de una operación política en su contra por impulsar el proyecto de royalty minero. Raúl Martínez Martes 25 de mayo 2021 16:41 hrs. Me Gusta

Por siete votos contra seis la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la censura del presidente de la instancia, el diputado comunista Daniel Núñez, a quien acusaron de impedir el desarrollo del trabajo de la entidad e incluso de subir el tono de voz a un representante de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) cuando se presentó a una sesión. A esto se sumaron recriminaciones por el trato contra ministros del Gobierno de Sebastián Piñera, así como por criticar a través de redes sociales al Ejecutivo y los proyectos que lleva al Parlamento. La censura contra Núñez fue presentada por los seis diputados de Chile Vamos más el ex demócrata cristiano Pablo Lorenzini, quien se perfila como futuro presidente de la instancia, decisión que será votada la próxima semana. Por su parte, los parlamentarios de oposición rechazaron las acusaciones contra el representante por Coquimbo, y coincidieron en que la dirección de Núñez al frente de la entidad se caracterizó por el respeto y el buen desarrollo del trabajo legislativo. El propio Daniel Núñez indicó que la censura en su contra se debió al impulso que dio al proyecto de royalty minero que fue aprobado en la Cámara de Diputados. “Acá las grandes mineras junto con la derecha me pasaron la cuenta por la actitud digna y el empuje que hice para que se tramitara y aprobara en la Cámara de Diputados el proyecto de ley del royalty a la gran minería del cobre. Y eso obvio que no me perdonan haber aprobado esta norma que implica que las grandes mineras deben pagar los impuestos que corresponden para que la riqueza minera y del cobre vaya en beneficio de su dueño que es el pueblo de Chile y no quede sólo en los bolsillos de las empresas trasnacionales y la familia Luksic”, subrayó el diputado comunista. Núñez agregó que “las denuncias que he hecho contra la corrupción, contra el poder económico fueron una constante en la gestión como presidente de la comisión de Hacienda. Estoy orgulloso de lo que avanzamos en estos casi dos años que estuve a cargo de la comisión. Obviamente hay acá también una operación política de marca mayor puesto que se pretende instalar como presidente de la comisión de Hacienda al diputado Pablo Lorenzini para que por esta vía se generen acuerdos truchos y negociaciones espurias con el Gobierno que se conviertan en un salvataje a este individuo negligente y criminal que tenemos como Presidente de la República, Sebastián Piñera”. Por ahora la comisión de Hacienda quedó encabezada por Alejandro Santana de Renovación Nacional y se espera que en la sesión del próximo lunes se defina al titular, aunque todo apunta a que será el ex DC Pablo Lorenzini quien se quedará con la testera de la instancia de la Cámara de Diputados.

