Nacional Política Chile Vamos presenta “mínimos comunes” con renta básica universal y oposición manifiesta decepción con la medida A través del presidente de la Cámara baja , Diego Paulsen (RN),Chile Vamos hizo entrega de su propuesta de mínimos comunes al ministro de la Segpres , Juan José Ossa, hoy en La Moneda. La presidenta del Senado, Yasna Provoste arremetió contra la medida señalando que ésta mantiene la "lógica del regateo". Héctor Gabriel Campos Martes 25 de mayo 2021 20:25 hrs.

Durante la mañana de este martes y luego de varias postergaciones, el Gobierno en conjunto a Chile Vamos , hicieron pública su propuesta para la agenda de “mínimos comunes”. El proyecto tiene como eje principal la renta básica, que será aplicada con la extensión del Registro Social de Hogares al 100% y tendrá una duración de tres meses de manera preliminar. El monto alcanza la línea de la pobreza, por lo que una familia promedio de cuatro personas recibiría 464 mil pesos mensuales, cifra que dista bastante de los 604 mil pesos planteados por la oposición. En cuanto al fondo de ayuda para las pymes, el Gobierno anunció la transferencia directa de $1 millón para cada pequeña o mediana empresa que haya facturado por lo menos durante un mes en el 2020 una cifra inferior a 25 mil UF. Por otra parte, se dotará a las pymes de recursos para que pueden pagar a sus trabajadores suspendidos y así evitar lagunas previsionales a través de un subsidio de cotización que tendrá un costo de U$19, 5 millones mensuales para el fisco. El diputado y presidente de la Cámara baja, Diego Paulsen (RN), hizo referencia al financiamiento del paquete de ayudas, las que serían costeadas a través del fin de exenciones tributarias, endeudamiento fiscal y aumento de impuestos . “Creemos que es muy importante que hoy día los que más tengan en este país sean quienes tengan que entregar los recursos para paliar la pandemia y la crisis social que estamos viviendo. Además, tenemos que eliminar las exención de ganancia de capital”, planteó el parlamentario. Además, Paulsen adelantó que a pesar que la renta básica excluye al 10% más rico del Registro Social de Hogares, igual podrán acceder al beneficio si es que acreditan que han tenido una baja en sus ingresos durante la pandemia, aumentando aún más la universalidad de la ayuda. “Aún cuando se quiera dejar sin beneficio al 10% más rico del país, entendemos que esas personas igual pueden sufrir despidos. Por lo tanto, si ellos acreditan que pierden renta, también pueden ser beneficiados”, concluyó. Por otra parte, el precandidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, se mostró bastante satisfecho con la propuesta de ayudas presentada por su sector y convocó tanto a la oposición como al oficialismo a generar un gran acuerdo para poder hacer llegar los beneficios lo antes posible a los hogares chilenos. “Me parece que la agenda de mínimos comunes que planteó Chile Vamos es bastante buena. Ahora si hay algo más que conversar con la oposición, por supuesto, esto tiene que ser un gran acuerdo amplio, no Chile Vamos imponiéndole a la oposición aprovechándonos del problema que tienen ahora ellos o la oposición bloqueando con miras a las campañas que vienen. Este tiene que ser un acuerdo lo más amplio posible“, agregó el exdiputado. Otro de los puntos de la minuta presentada por Chile Vamos tiene relación con el fortalecimiento de la red de salud primaria, con una inyección cercana a los US$200 millones. Respuesta de la oposición Sin embargo, la propuesta no dejó nada de satisfecha a la oposición, quienes a través de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, manifestaron su absoluta decepción respecto al proyecto presentado por el Gobierno, ya que en todos los puntos, las cifras son menores a las expuestas por el bloque opositor hace unas semanas. La timonel del Senado, agregó que este proyecto deja a mas del 85 % de los chilenos bajo la línea de la pobreza y que la situación del país no está para regatear, apuntando directamente al Presidente Sebastián Piñera. “Nosotros esperamos que esto no sea un show mediático mas, que no sea usado por el Gobierno para enviar proyectos que vuelvan en la lógica del regateo o en esta lógica de ayudas mezquinas a la comunidad, en este momento tan complejo que se está viviendo. El Presidente Piñera tiene que entender que el país no está en condiciones de seguir soportando su eterna especulación , la gobernabilidad requieren de un Gobierno y una oposición seria”, subrayó. El proyecto aún no ha sido ingresado de manera formal al Congreso, sin embargo, se espera que esto ocurra durante las próximas 48 horas, para iniciar su debate legislativo. Foto portada: Presidencia

